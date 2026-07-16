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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

"Kimse oynamak istemiyor" - Thomas Tuchel, İngiltere'nin yarı final "başarısını" savunurken, teknik direktör Fransa ile oynanacak Dünya Kupası üçüncülük maçı eleştirildi

T. Tuchel
İngiltere
Dünya Kupası
Fransa
Fransa - İngiltere
İngiltere - Arjantin
Arjantin

Thomas Tuchel, Dünya Kupası üçüncülük maçı hakkında sert eleştirilerde bulunarak, ne İngiliz oyuncularının ne de Fransız meslektaşlarının bu maça katılma isteği olmadığını iddia etti. Üç Aslanlar, 1966’dan bu yana ilk kez finale çıkma hayallerini dramatik bir yarı final maçında Arjantin’e karşı yitirmiş ve Miami’de istemediği son bir yükümlülükle karşı karşıya kalmıştı.

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    İngiltere, Çarşamba günü Arjantin’e 2-1 yenildikten sonra üçüncülük maçı oynamaya mahkum oldu ve Tuchel, bir maç daha oynamak zorunda kalmalarına duyduğu hayal kırıklığını hemen dile getirdi. Alman teknik direktör, Dünya Kupası yarı finalinin yoğunluğunun, oyuncuların artık en büyük ödülün söz konusu olmadığı bir maç için kendilerini motive etmelerini neredeyse imkânsız hale getirdiğini belirtti.

    Tuchel, mağlubiyetin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ne bizim oyuncularımız ne de Fransız oyuncular bu maçı oynamak istiyor. Onlar finalde oynamak istiyor. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Herkes Dünya Kupası’nı kazanmak için oynar, ama durum bu. Fransa’ya göre bir gün daha az dinlenme süremiz var, ancak bunu profesyonellikle halledeceğiz” dedi.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Üç Aslanlar"ın yarı finale yükselmesini savunmak

    İngiltere’nin turnuvadan elenmesinin ardından gelen tepkilere rağmen Tuchel, son dörde kalmanın milli takım için bir başarı olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda ısrarcıydı. 1966’dan bu yana süren kıtlık devam etse de, eski Chelsea teknik direktörü, Kuzey Amerika’da kendi takımının ulaştığı noktaya diğer birçok geleneksel futbol devinin ulaşamadığını belirtti.

    Turnuvayı genel olarak değerlendiren Tuchel, basına yaptığı açıklamada, “Bir sonraki Dünya Kupası’na katılmak için dört yıl beklememiz gerekecek” dedi. “Yarı finale ulaşmak elbette başlı başına bir başarıdır. Birçok büyük futbol ülkesi yarı finalden önce eleniyor. Bu bir başarı, ancak şu anda kimse bunu duymak istemiyor, ben de dahil, çünkü kendimize karşı çok talepkarız.”

  • Taktiksel hesap verebilirlik

    Teknik direktör, Anthony Gordon’un Albiceleste karşısında İngiltere’ye üstünlük sağladıktan sonra beşli savunmaya geçme kararı nedeniyle ciddi bir eleştiriye maruz kaldı. Wayne Rooney’nin de aralarında bulunduğu eleştirmenler, bu savunma değişikliğinin baskıya yol açtığını ve bunun da nihayetinde Arjantin’in maçın sonlarında geri dönüşüne neden olduğunu öne sürdüler; ancak Tuchel, teknik direktörlük tercihlerinde ve İngiltere Futbol Federasyonu’ndaki geleceğinde kararlılığını sürdürüyor.

    Bu taktiksel riski değerlendirirken Tuchel şöyle konuştu: “Şu anda pişmanlık duymuyorum. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı ve galibiyete çok çok yakındık. 1-0 öne geçmeyi hak etmiştik. En iyi maçlarımızdan birini, belki de bu koşullar altında en iyi maçımızı oynadık. Takım muhteşemdi – ancak işi sonuna kadar götüremedik.” Ayrıca, gözünü 2028 Avrupa Şampiyonası’na dikmiş olan Tuchel, istifa etme niyetinde olmadığını da doğruladı.


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  • Thomas TuchelGetty Images

    Fransa maçı fırsatını değerlendirerek toparlanmak

    Bu karşılaşmayı pek sevmese de Tuchel, Miami’deki maçın tarihe çok yaklaşan bir takım için iyileşme sürecinin ilk adımı olduğunu kabul ediyor. Yarı finalde aynı şekilde hayal kırıklığı yaşayan Fransa milli takımıyla karşı karşıya gelecek olan İngiltere teknik direktörü, takımının eve dönmeden önce rekabet ruhunun hâlâ sağlam olduğunu kanıtlayacak bir tepki görmek istiyor.

    "Bizim için önemli olan toparlanmak ve tepki vermektir," diye ekledi Tuchel. "Sporun en üst seviyesinde yapmanız gereken budur ve biz de bunu yapacağız." Play-off maçına yönelik kişisel şikayetlerine rağmen, Les Bleus karşısında alınacak bir galibiyet, İngiltere'nin yabancı topraklarda elde ettiği en iyi Dünya Kupası sonucunu garantileyecek ve acı verici bir elenmeye küçük de olsa bir umut ışığı getirecektir.

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