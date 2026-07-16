"Kimse oynamak istemiyor" - Thomas Tuchel, İngiltere'nin yarı final "başarısını" savunurken, teknik direktör Fransa ile oynanacak Dünya Kupası üçüncülük maçı eleştirildi

İngiltere, Çarşamba günü Arjantin’e 2-1 yenildikten sonra üçüncülük maçı oynamaya mahkum oldu ve Tuchel, bir maç daha oynamak zorunda kalmalarına duyduğu hayal kırıklığını hemen dile getirdi. Alman teknik direktör, Dünya Kupası yarı finalinin yoğunluğunun, oyuncuların artık en büyük ödülün söz konusu olmadığı bir maç için kendilerini motive etmelerini neredeyse imkânsız hale getirdiğini belirtti.

Tuchel, mağlubiyetin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ne bizim oyuncularımız ne de Fransız oyuncular bu maçı oynamak istiyor. Onlar finalde oynamak istiyor. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Herkes Dünya Kupası’nı kazanmak için oynar, ama durum bu. Fransa’ya göre bir gün daha az dinlenme süremiz var, ancak bunu profesyonellikle halledeceğiz” dedi.