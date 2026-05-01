"Kimse onların sahip olduklarına sahip değil" - Wrexham, inanılmaz bir yükselmenin eşiğinde ve Amerikalı taraftarların desteği hiç bu kadar önemli olmamıştı

Rob McElhenney ve Ryan Reynolds, Wrexham'ı futbol dünyasının en ilginç hikayelerinden biri haline getirdi. Şimdi, Premier Lig'e yükselme şansı aniden ortaya çıkarken, kulübün Amerika'daki popülaritesi her zamankinden daha önemli hale geldi.

Wrexham yöneticisi Shaun Harvey bir zamanlar bunun “tarihin en muhteşem spor hikayesi” olacağına söz vermişti.

Şimdi, bu hedefe bir adım daha yaklaşmak için tek bir maç kaldı. Pazar günü dördüncü sıradaki Middlesbrough'u yenmeleri halinde, EFL Championship yükselme play-off'larına katılmayı garantilemiş olacaklar ve üst üste dördüncü kez yükselme hayallerini sürdürecekler.

Birkaç yıl önce bu, düşünülemez bir şeydi. Rob McElhenney ve Ryan Reynolds 2021'de kulübü satın aldıklarında, amaçları çöküşe uğramış bir kurumu yeniden canlandırmaktı. Bunun yerine, proje hızla daha büyük bir şeye dönüştü. Belgesel, Wrexham'ı küresel bir gündem maddesi haline getirdi ve bununla birlikte, bu heyecanın gerçeklerle örtüşüp örtüşmeyeceğine dair şüpheler de ortaya çıktı.

Ancak sahada Wrexham beklentileri karşıladı. Arka arkaya üç kez üst lige yükselme, inancı beklentiye dönüştürdü ve dördüncüsü de ulaşılabilir bir hedef olarak duruyor.

Ancak bu hikaye herkes tarafından benimsenmiş değil. Kulübün popülaritesinin patlama yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşler bölünmüş durumda: Bazıları için bu, masal kılığına girmiş Hollywood destekli bir proje; diğerleri için ise gerçek bir başarı. Her halükarda, sahipliğin beşinci yılında Wrexham'ın erişimi ve önemi yadsınamaz.

"Wrexham'ın hikayesi benzersiz. Kimse onların sahip olduğu şeye sahip değil, çünkü kulüplerinin etrafında bir kültürel ikon yarattılar," dedi ABD Milli Takımı'nın ikonik oyuncusu ve Lincoln City'nin azınlık hissedarı Landon Donovan, The Rondo'da.

    Şüphesiz bir çekicilik

    Wrexham taraftar kitlesinin büyüklüğünü belirlemek zor. Belgesel 10 Emmy ödülü kazandı, ancak izleyici sayısı tek başına insanların kulübe ne kadar değer verdiğini kanıtlamıyor. Daha net olan şey ise, Wrexham’ın bir zamanlar pek bilinmeyen bu İngiliz futbol piramidinin köşesine daha fazla Amerikalı gözü çektiği.

    Mevcut veriler, kültürel bir devralma olmasa da bir ivme olduğunu gösteriyor. Wrexham, 2023 ve 2024 yıllarında ABD'de yüksek profilli dostluk maçları oynadı; bunlara, 2023'te San Diego'da büyük ölçüde değişmiş bir Manchester United takımını mağlup ettiği bir hazırlık maçı da dahildi. Bu maçlarda Wrexham taraftarlarının varlığı dikkat çekiciydi.

    Kulüp, The Athletic'e verdiği demeçte, 2023'te Chelsea ile oynanan dostluk maçına gelen 51.000 taraftarın yaklaşık yüzde 40'ının, o zamanlar National League'de oynayan takımı desteklemek için orada olduğunu söyledi. Wrexham'ın 2023-24 mali raporlarına göre, yıllık cirosunun yarısından fazlası ABD'den geldi. Kulüp, belgeselden doğrudan para kazanmamış olsa da, bu belgesel şüphesiz United Airlines ve SToK Cold Brew ile yapılan anlaşmalar da dahil olmak üzere, kazançlı Amerikan sponsorluklarını artırmaya yardımcı oldu.

    Bu yaz, yine New York bölgesinde düzenlenecek olan Dünya Kupası finalinden bir hafta sonra Yankee Stadyumu'nda Liverpool ile karşılaşacaklar.

    “Macron ile ürünlerimizin küresel dağıtımı için çok yıllık bir anlaşma imzalamamız ve Welcome to Wrexham’ın beşinci sezonunun çekimlerinin devam etmesi sayesinde, ABD’deki taraftarlarımızın ilgisi ve katılımı tüm zamanların en yüksek seviyesinde. İş ve İletişim Direktörü Rob Faulkner yaptığı açıklamada, “Küresel düzeyde, geçtiğimiz yaz Avustralya ve Yeni Zelanda’ya yaptığımız turda, yerel takımlarla oynanan üç maçı 100.000’den fazla taraftar izledi; bu da hem kulübün hem de Wrexham markasının dünya çapında devam eden cazibesini ortaya koydu” dedi.

    Yine de, Wrexham’ın Amerikan futbol pazarındaki tam yerini tanımlamak zor. Onlar Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, Lionel Messi’nin Inter Miami’si veya Cristiano Ronaldo’nun Al-Nassr’ı değil – ve muhtemelen asla olmayacaklar. Onların değeri farklı. Birçok Amerikalı taraftar için Wrexham, Avrupa futbolunun ritmine, tuhaflıklarına ve romantizmine açılan bir kapı haline geldi.

    "Bu daha önce hiç yapılmamıştı"

    Bu olay, Amerikan futbolunun hiçbir zaman tam olarak benimsemediği tek şey olan "yükselme-düşme" sisteminin parlak bir örneği olabilir. Genel olarak futbol medyası bundan kesinlikle fayda sağlayacaktır.

    Paramount+ analisti Geoff Shreeves, "En azından futbol ve İngiliz futboluna ilgi çekerse, bu harika bir şey olur" dedi.

    Medya dünyasındaki diğer kişiler de onun görüşüne katılıyor.

    "Büyük bir ilgi var. Bence bunun nedeni, daha önce hiç yapılmamış olması. Bu benzersiz bir proje ve çok iyi bir iş çıkardılar. Topluma, futbol kulübünün toplum için ne anlama geldiğini, kulübü nasıl kurduklarını ve farklı bakış açılarını nasıl geliştirdiklerini gösterdiler," dedi CBS Sports analisti ve uzun yıllar Premier League'de orta saha oyuncusu olarak görev yapan Nigel Reo-Coker.

    Paramount+, izleyici verilerini açıklamıyor. Ancak yayıncının bir sözcüsü, kanalın geçen sezon her maçı yayınlamayı "seçtiğini" ve bu yıl da aynısını yaptığını vurguladı.

    Alt lig futbolunun cazibesi

    Futbol kulüpleri de kulübün başarısının yarattığı etkiden faydalanmayı umuyor. Bu konuda özellikle ilgi çekici bir örnek Rhode Island FC. Kulübün sahibi, aynı zamanda Championship’teki rakibi Ipswich’in hissedarı olan Brett Johnson. Bu Amerikalı için kulüp sadakati bir kenara bırakılabilir.

    USL Championship'te yer alan Rhode Island FC'nin sahibi Brett Johnson, GOAL'a verdiği demeçte, "Bu birçok açıdan bir vaka çalışması, ancak en önemlisi de terfi ve küme düşmenin eşsiz güzelliği" dedi.

    Aslında, bu şova olan ilginin, 2025'te Doğu Konferansı finallerine yükselen RIFC'nin popülaritesinin artmasına yardımcı olduğunu fark etti.

    Johnson, “Eğer şu anda Rhode Island’da Wrexham’ı izlemeyi seven Wrexham taraftarları varsa, bir noktada yerel takıma da ilgi duymaya başlayacaklar, yani Rhode Island maçlarına gidecek ve onlara da bağlanacaklar” dedi.

    Nitekim, onun için menşe yeri büyük ölçüde önemsizdir - tabii hafta sonu stadyumu doluysa.

    “Sizi benim hayranı olduğum spora bağımlı hale getiren şey ne olursa olsun, ben onun savunucusuyum. O iki adamın başardığı şey, tesadüf değil,” dedi Johnson.

    USL'de daha Avrupa kökenli olanlar bile bunun kendileri için olumlu yanlarını görüyor. İngiltere doğumlu Orange County SC Başkanı Dan Rutstein, USL'de uzun süredir terfi ve küme düşme sisteminin savunucusu olarak, takımının büyümeye devam etmesi nedeniyle takımın devam eden başarısının sadece iyi bir şey olduğunu kabul etti.

    “Açıkçası, insanların gerçek futbolun ne olduğunu anlamaları için ne gerekiyorsa, o iyidir. Genellikle bu tür konularda yardımcı olabilecek olan popüler kültürdür,” dedi Rutstein.

    "Wrexham her gün adeta kapımıza dayılıyor"

    Manhattan'ın merkezinde, Times Meydanı'nın üç blok güneyinde ve Grand Central'ın iki blok doğusunda yer alan 40. Cadde'de yürürken, diğer binalardan bir tanesi dikkatinizi çekecektir. Oldukça sıradan bir blokta, bir binanın cephesinden bir Wrexham bayrağı sarkmakta ve kaldırımın üzerinde neredeyse heybetli bir duruş sergiliyor.

    Bu bayrak, Wrexham'ın hikayesini tam anlamıyla benimsemiş New York'taki birkaç bardan biri olan Printers Alley'in adresini işaret ediyor.

    Barın sahibi Rob Doyle, "Dizi nispeten yeniydi ve belki de sadece Ryan Reynolds ve McElhenney'i izleyen, futbol hayranı olmayanlar için heyecan vericiydi; biz de onları tanıyoruz," dedi.

    Ve onlar bu ilgi dalgasından faydalandılar. Printers Alley, New York'ta Wrexham'ı izlemek için en ideal mekan olarak kendini kanıtladı. Birkaç meraklı taraftar ve ara sıra gelen Gallerliyle başlayan bu durum, artık bir nevi yerel bir fenomen haline geldi.

    “Wrexham taraftarları neredeyse her gün geliyor. Yoldan geçerken dışarıdaki bayrağı görüyorlar, burayı biliyorlar. İçeri girip birkaç bira içiyorlar, sonra hafta sonu maçı izlemek için geri geliyorlar,” dedi barın arkasında çalışan Ed O'Doherty. Bu günlerde gelenler gerçekten çok çeşitli. Ancak Red Dragons'u gerçekten destekleyenler her hafta buradalar.

    “Buraya gelenlerin çoğu, sıkı taraftarlar. Galler’den geliyorlar. Ya orada yaşayan gurbetçiler, ya da bugünlerde buraya gelip eşlerinden birkaç saat uzaklaşarak maçı izlemeye geliyorlar,” diye ekledi O’Doherty.

    Kulüple bağ kurmak için çaba sarf etmeleri de yardımcı oluyor. Wrexham da buna karşılık barda etkinlikler düzenledi ve Printers artık Wrexham Lager servis ediyor (O'Doherty bunu "sağlam" olarak tanımlıyor).

    "Bu, şampiyonluğa doğru dev bir adım"

    En büyük ironi, Wrexham’ın aslında burada olmaması gerektiğidir. Her türlü mantık, İngiliz futbol piramidinde bu tür sihirli başarıların genellikle çok çabuk sona erdiğini gösteriyor. Bir kez üst lige yükselmek bile muazzam bir başarıdır. Arka arkaya iki kez yükselmek ise daha da etkileyicidir – tabii bu mümkün olsa bile. Üç kez yükselmek ise duyulmamış bir şeydir. Peki ya dördüncü kez?

    "Bu bir mucize değil. Onlar adına mutluyum, bunun gerçekleşmesinden memnunum ve bu herkes için iyi bir şey. Ama bu bir mucize değil. League Two'daki diğer takımların üç katı kadar harcama yapıp yükselmiş olmaları ya da League One'daki diğer takımların üç katı kadar harcama yapıp yükselmiş olmaları bir mucize değil. Ama bu harika bir şey," dedi Donovan.

    League One'dan Championship'e atlama - yeni yeteneklere 40 milyon dolar harcadıkları gerçeğini bir kenara bırakırsak - birçok takım için çok zor bir iş.

    “Championship'e atlamak çok büyük bir sıçrama. Çok büyük bir sıçrama. Ve sonra bu, bir üst lige çıkmak gibi bir şey. Koçlar için zor. Bir takımınız var, aynı zamanda başarılı, uyumlu, mutlu ve bir grup olarak işleyen bir biriminiz var. Ancak sizi yukarı taşıyan oyuncular, sizi bir sonraki aşamaya taşıyacak oyuncular olmayabilir,” dedi Shreeves.

    Aslında, orta sıralarda yer almak makul bir hedef olurdu. Ve ilk başta, daha da zorlanacakları görünüyordu.

    “Sezonun başında, Wrexham bu ligin çok üstünde görünüyordu,” dedi Reo-Coker.

    Ancak Ekim'den Aralık 2025'e kadar dokuz maç yenilmediler. Elbette bazı aksilikler yaşandı, ancak şu anda playoff'a kalmak için bir galibiyete ihtiyaçları var. Altıncı sırayı garantilemeleri halinde, Premier Lig'de oynamaya üç maç kalıyor.

    İlk yılların önemli isimlerinin çoğu artık yok. 170 maçta 110 gol atan ve Amerikan sahipliğinin ilk yıllarının yıldızı olan Paul Mullin, şu anda Bradford City'de oynuyor. Ollie Palmer geçen yaz Swindon Town'a transfer oldu.

    Üst yönetimde de değişiklikler olabilir. Premier Lig'e yükselmek için muhtemelen önemli miktarda dış yatırım gerekecektir. Reynolds ve Mac, kulübün iki azınlık hissesini çoktan sattı. Yine de hikaye çoktan tamamlanmış olabilir. Şu anda Wrexham'ın ABD'de taraftarları var. Bu hafta sonu ne olursa olsun, iş bitmiş olabilir.

    “Şu anda çok değişken bir dünyada yaşıyoruz. Arkadaşlarınızı değiştirebilirsiniz, soyadınızı değiştirebilirsiniz... Siyasi görüşünüzü değiştirebilirsiniz. Her şeyi değiştirebilirsiniz. Ama futbol takımınızı değiştiremezsiniz,” dedi Shreeves.

