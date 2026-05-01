"Kimse onların sahip olduklarına sahip değil" - Wrexham, inanılmaz bir yükselmenin eşiğinde ve Amerikalı taraftarların desteği hiç bu kadar önemli olmamıştı

Wrexham yöneticisi Shaun Harvey bir zamanlar bunun “tarihin en muhteşem spor hikayesi” olacağına söz vermişti.

Şimdi, bu hedefe bir adım daha yaklaşmak için tek bir maç kaldı. Pazar günü dördüncü sıradaki Middlesbrough'u yenmeleri halinde, EFL Championship yükselme play-off'larına katılmayı garantilemiş olacaklar ve üst üste dördüncü kez yükselme hayallerini sürdürecekler.

Birkaç yıl önce bu, düşünülemez bir şeydi. Rob McElhenney ve Ryan Reynolds 2021'de kulübü satın aldıklarında, amaçları çöküşe uğramış bir kurumu yeniden canlandırmaktı. Bunun yerine, proje hızla daha büyük bir şeye dönüştü. Belgesel, Wrexham'ı küresel bir gündem maddesi haline getirdi ve bununla birlikte, bu heyecanın gerçeklerle örtüşüp örtüşmeyeceğine dair şüpheler de ortaya çıktı.

Ancak sahada Wrexham beklentileri karşıladı. Arka arkaya üç kez üst lige yükselme, inancı beklentiye dönüştürdü ve dördüncüsü de ulaşılabilir bir hedef olarak duruyor.

Ancak bu hikaye herkes tarafından benimsenmiş değil. Kulübün popülaritesinin patlama yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşler bölünmüş durumda: Bazıları için bu, masal kılığına girmiş Hollywood destekli bir proje; diğerleri için ise gerçek bir başarı. Her halükarda, sahipliğin beşinci yılında Wrexham'ın erişimi ve önemi yadsınamaz.

"Wrexham'ın hikayesi benzersiz. Kimse onların sahip olduğu şeye sahip değil, çünkü kulüplerinin etrafında bir kültürel ikon yarattılar," dedi ABD Milli Takımı'nın ikonik oyuncusu ve Lincoln City'nin azınlık hissedarı Landon Donovan, The Rondo'da.