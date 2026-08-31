Henry, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu koruyacağına resmen destek verdi ve şu anda eski kulübünü durdurabilecek bir takım görmediğini söyledi. Arsenal, sezonuna Coventry City karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle çok etkileyici bir başlangıç yaptı ve Aston Villa ile oynayacağı maç öncesinde kulüp tarihinin en golcü ismi, ivmenin net şekilde Kuzey Londra ekibinden yana olduğunu düşünüyor.

Sky Sports'un Monday Night Football programında konuşan Henry'ye, Arsenal'ı kupa için favori görüp görmediği soruldu. "Evet, bence öyle" yanıtını verdi. "Arsenal'ın neyle ilgili olduğunu ve neler olabileceğini görebiliyorsunuz, tabii ne olacağını asla bilemezsiniz. Sadece şu anda onlara meydan okuyabilecek bir takım görmüyorum, gerçi City geçen gün [Crystal Palace'a karşı] oldukça rahat kazandı.