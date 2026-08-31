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Thierry Henry Olympic Games 2024 FranceGetty
Mohamed Saeed

Çeviri:

'Kimse onlara meydan okuyamaz mı?' - Thierry Henry, Arsenal'ın Premier League'de sonuna kadar gideceğine inanıyor

Arsenal
Premier Lig
T. Henry

Arsenal efsanesi Thierry Henry, Mikel Arteta'nın ekibinin Premier League şampiyonluğunu koruyacağı yönünde görüş bildirdi ve Arsenal'in yeni sezona başlarken dokunulmaz göründüğünü söyledi. Fransız isim, mevcut kadronun şu anda yerel rakiplerinin yakalamakta zorlandığı bir istikrar ve kalite seviyesine sahip olduğuna inanıyor.

  • Henry, Arsenal'ı açık favori olarak görüyor

    Henry, Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunu koruyacağına resmen destek verdi ve şu anda eski kulübünü durdurabilecek bir takım görmediğini söyledi. Arsenal, sezonuna Coventry City karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle çok etkileyici bir başlangıç yaptı ve Aston Villa ile oynayacağı maç öncesinde kulüp tarihinin en golcü ismi, ivmenin net şekilde Kuzey Londra ekibinden yana olduğunu düşünüyor.

    Sky Sports'un Monday Night Football programında konuşan Henry'ye, Arsenal'ı kupa için favori görüp görmediği soruldu. "Evet, bence öyle" yanıtını verdi. "Arsenal'ın neyle ilgili olduğunu ve neler olabileceğini görebiliyorsunuz, tabii ne olacağını asla bilemezsiniz. Sadece şu anda onlara meydan okuyabilecek bir takım görmüyorum, gerçi City geçen gün [Crystal Palace'a karşı] oldukça rahat kazandı.

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  • Mikel ArtetaGetty Images

    Arteta'nın transfer stratejisi büyük övgü topluyor

    Henry'ye göre Arsenal'in sürdürdüğü üstünlüğün kilit faktörlerinden biri, Mikel Arteta'nın yaz transfer döneminde kadroya kattığı oyuncuların profili. Arsenal, uzun bir sezonun zorluklarını kaldırabilmesi için çok yönlü savunma seçenekleri ve çalışkan orta saha oyuncuları getirerek ana iskeletini güçlendirme konusunda aktif davrandı.

    Henry, "Bunlar tam anlamıyla Arteta transferleri, sahip olmak istedikleri oyuncular; birden fazla pozisyonda oynayabilen bir stoper, çok çalışan bir ön libero [Bruno Guimaraes] transfer ettiler" diye açıkladı.

    "Piero Hincapie'nin takımda kalacağını hepimiz biliyorduk... [onlar] Christos Tzolis'te Leandro Trossard'ın yeni bir versiyonunu, mini bir versiyonunu transfer etti, umarım onun için öyle olur.

  • Savunmadaki sağlamlık Arsenal'i farklı kılıyor

    Henry bu değerlendirmesinde yalnız değil; Gary Neville da kısa süre önce Arsenal'ın savunmadaki gücünü belirleyici bir unsur olarak öne çıkarmıştı. Eski Manchester United savunmacısı, Arteta'nın ülkedeki en iyi savunma hattını kurduğuna inanıyor ve bunun başarı için en sağlam zemini sunduğunu düşünüyor.

    “Arsenal'ın yaptıkları gerçekten inanılmaz; Ezri Konsa'yı transfer ettiler, çünkü ellerinde [Jurrien] Timber, [Ben] White, [Cristhian] Mosquera, [William] Saliba, Gabriel [Magalhaes], [Piero] Hincapie, [Riccardo] Calafiori, [Myles] Lewis-Skelly var,” dedi Neville.

    “Zaten sekiz müthiş savunmacıları vardı, şimdi de bir çok iyi stoper daha transfer ettiler.”

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  • Gary Neville Mikel ArtetaGOAL/Getty

    Elit seviyeye farkı kapatmak

    Yorumcular arasındaki genel kanı, Arsenal'ın hem Manchester City'yi hem de geçiş sürecindeki Liverpool'u geride bırakabilecek kapasitede bir kadro kurduğu yönünde. Chelsea ve Liverpool'un hücumdaki yetenek seviyesi hâlâ son derece etkileyici olsa da Neville, Arsenal takımının yapısal sağlamlığının onlara avantaj sağladığını savunuyor.

    Neville, "Size Arsenal'ın hücum oyuncularını United'ın, Liverpool'un, Chelsea'nin hücum oyuncularıyla değiştirip değiştirmeyeceğiniz sorulsa, muhtemelen elinizdeki hücum oyuncularını korurdunuz. Savunma açısından ya da orta sahada ise hepsini değiştirirdiniz" dedi. "Arsenal'da elbette Timber, Calafiori, Saliba ve Gabriel'i düşündüğünüzde, arkalarında kaleci David Raya'nın olduğu gerçek bir dörtlü savunma var. Şu anda gerçekten baktığım tek takım bu."

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