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“Kimse Lionel Messi’yi durduramadı” – Neden İngiltere, Arjantinli “tüm zamanların en iyisi”nin Dünya Kupası yarı finalindeki ustaca performansından aldığı acı ders hakkında “şikayet edemez”?
İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda yine kıl payı kaçırdı
Thomas Tuchel, 60 yıllık acıyı sona erdirmek amacıyla takımını bu turnuvaya taşıdı. 1966’nın efsaneleri, en az bir büyük turnuva döngüsü daha boyunca eşsiz kalacak ve tarih kitaplarına “az kalsın”larla dolu yeni bir bölüm daha eklenecek.
İngiltere, özellikle Meksika ve Norveç ile oynadığı eleme maçlarında övgüye değer bir mücadele ruhu sergileyerek FIFA’nın en önemli turnuvasında son dörde kalmayı başardı. Anthony Gordon’un golüyle Arjantin karşısında öne geçmesine rağmen, Üç Aslanlar galibiyete ulaşamadı.
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Arjantin’e karşı yarı final mağlubiyetinin ardından Tuchel’in taktikleri sorgulanıyor
Tuchel, bu görkemli başarısızlığın ardından pek çok rahatsız edici soruyla karşı karşıya kaldı; Alman teknik direktörün, takımın toplu geri çekilmesini talep ederek taktiksel yaklaşımında hata yaptığı düşünülüyor. Messi ve arkadaşlarının baskısına kapılmak, beklenen sonucu doğurdu.
Adına sekiz Ballon d’Or kazanan ve şimdi dokuzuncuyu da kazanma şansı yüksek görünen bu oyuncu, Atlanta’da 85 dakikanın büyük bir bölümünde nispeten sessiz kaldı. İngiltere, kadrosunu savunma odaklı oyuncularla doldururken, Messi, Enzo Fernandez’e uzun mesafeden bir beraberlik golü atması için asist yaptı.
Güney Amerikalı “tüm zamanların en iyisi” (GOAT), uzatma süresinin ikinci dakikasında Lautaro Martinez’e bir orta gönderdi ve Martinez kafayla golü attı. Bu gol, Inter Miami’nin usta oyuncusunun 39 yaşında bile olsa ne kadar zor durdurulduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Arjantinli efsane Messi, İngiltere’ye hatalarının bedelini ödetmiştir
Tarihin en büyük futbolcularından birine yenik düşmesi sorulduğunda, eski İngiltere savunma oyuncusu Lescott – Unibet Casino Online ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Performansın tamamı açısından tam anlamıyla bir ustalık dersi olduğunu düşünmüyorum, ama evet, bazı anlar vardı. Bence kariyerinde hangi noktada olduğunun çok iyi farkında.
“Hâlâ maçların gidişatını belirliyor mu? Evet, ama daha az sayıda anlarda; o da sadece o anları daha da geliştirip maçı kurtarıyor. Bence takım geriye düştüğünde, onun ‘tamam, şimdi seviyemi yükseltmem lazım’ dediği açıkça görülüyordu. Topa çok daha fazla dokundu – sanırım son yarım saatte en fazla topa dokunan oyuncu oydu.
“Bence bu, o kalibrede oyuncular maçı belirlemeye karar verdiklerinde, hangi taktiği uygulamak istediğinizin ya da sahaya hangi oyuncuları sürmek istediğinizin önemi kalmadığını, maçı onların belirleyeceğini kanıtlıyor.
“Performansları, taktikleri ve alınan kararları eleştirip, aynı zamanda bu oyunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncusunu övmemiz biraz haksızlık. Bunların birbiriyle nasıl bağdaştığını bilmiyorum.
“Bir şeyleri yanlış yaptığımızdan şikayet edemeyiz, ama o da her zamanki gibi işini yaptı. Kimse onu durduramadı, hiç kimse; futbol tarihinde hiç kimse Messi’yi durduramadı, ama biz bunu başaramadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz.”
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Messi’nin büyüsü, İngiltere’nin 60 yıllık acısını uzatıyor
En prestijli şeref için mücadele etme fırsatının bir kez daha elinden kaçtığını gördükten sonra, “eğer”, “ama” ve “belki” gibi ifadeler kaçınılmazdır. İngiltere tam da olmak istediği yerdeydi, ancak yıllar boyunca fırsatları kaçırmayı bir alışkanlık haline getirmiştir.
Messi, çekişmeli bir mücadelenin gidişatını tamamen değiştirmeye yardımcı oldu; maçın seyrine bir şekilde etki edeceğinden hiç şüphe yoktu. Ancak Üç Aslanlar – ve özellikle Tuchel – böylesine açık ve bariz bir tehdide, sihirli değneğini sallayıp maçın gidişatını değiştirecek büyüler yapması için ihtiyaç duyduğu zamanı ve alanı hediye etmiş olmaktan dolayı hayal kırıklığına uğrayacaklar.
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