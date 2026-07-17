Tarihin en büyük futbolcularından birine yenik düşmesi sorulduğunda, eski İngiltere savunma oyuncusu Lescott – Unibet Casino Online ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Performansın tamamı açısından tam anlamıyla bir ustalık dersi olduğunu düşünmüyorum, ama evet, bazı anlar vardı. Bence kariyerinde hangi noktada olduğunun çok iyi farkında.

“Hâlâ maçların gidişatını belirliyor mu? Evet, ama daha az sayıda anlarda; o da sadece o anları daha da geliştirip maçı kurtarıyor. Bence takım geriye düştüğünde, onun ‘tamam, şimdi seviyemi yükseltmem lazım’ dediği açıkça görülüyordu. Topa çok daha fazla dokundu – sanırım son yarım saatte en fazla topa dokunan oyuncu oydu.

“Bence bu, o kalibrede oyuncular maçı belirlemeye karar verdiklerinde, hangi taktiği uygulamak istediğinizin ya da sahaya hangi oyuncuları sürmek istediğinizin önemi kalmadığını, maçı onların belirleyeceğini kanıtlıyor.

“Performansları, taktikleri ve alınan kararları eleştirip, aynı zamanda bu oyunun gelmiş geçmiş en iyi oyuncusunu övmemiz biraz haksızlık. Bunların birbiriyle nasıl bağdaştığını bilmiyorum.

“Bir şeyleri yanlış yaptığımızdan şikayet edemeyiz, ama o da her zamanki gibi işini yaptı. Kimse onu durduramadı, hiç kimse; futbol tarihinde hiç kimse Messi’yi durduramadı, ama biz bunu başaramadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz.”