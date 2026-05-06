"Kimse Lamine'ye bir şey vermez" - İspanya milli takım teknik direktörü, sakatlanan Barcelona yıldızı Yamal'ın Dünya Kupası'na yetişmek için "günde üç saat antrenman yaptığını" açıkladı

Otobiyografisi “Hayat Her Gün Antrenmanla Şekillenir”in tanıtımında konuşan De la Fuente, 18 yaşındaki oyuncunun profesyonel olgunluğuna değindi. İspanya milli takım teknik direktörü, Yamal’ın yalnızca doğal yeteneğine güvendiği yönündeki önyargıları hemen çürütürken, bunun yerine onu en iyi fiziksel formuna kavuşturmak için tasarlanmış zorlu bir günlük rutine dikkat çekti.

"Büyük yeteneğinin yanı sıra, günde üç saat antrenman yapıyor, spor salonuna gidiyor, fizyoterapistini, beslenme uzmanını ve psikoloğunu ziyaret ediyor ve en önemlisi olan görünmez antrenmanına kendini adıyor. Görünmez antrenman, pek çok kişinin farkında olmadığı bir şey. Bu, 24 saat boyunca işini düşünmekle ilgili. Kimse Lamine'ye hiçbir şey vermiyor," diye açıkladı De La Fuente.