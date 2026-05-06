"Kimse Lamine'ye bir şey vermez" - İspanya milli takım teknik direktörü, sakatlanan Barcelona yıldızı Yamal'ın Dünya Kupası'na yetişmek için "günde üç saat antrenman yaptığını" açıkladı
Yamal'ın zorlu antrenman programının içinden
Otobiyografisi “Hayat Her Gün Antrenmanla Şekillenir”in tanıtımında konuşan De la Fuente, 18 yaşındaki oyuncunun profesyonel olgunluğuna değindi. İspanya milli takım teknik direktörü, Yamal’ın yalnızca doğal yeteneğine güvendiği yönündeki önyargıları hemen çürütürken, bunun yerine onu en iyi fiziksel formuna kavuşturmak için tasarlanmış zorlu bir günlük rutine dikkat çekti.
"Büyük yeteneğinin yanı sıra, günde üç saat antrenman yapıyor, spor salonuna gidiyor, fizyoterapistini, beslenme uzmanını ve psikoloğunu ziyaret ediyor ve en önemlisi olan görünmez antrenmanına kendini adıyor. Görünmez antrenman, pek çok kişinin farkında olmadığı bir şey. Bu, 24 saat boyunca işini düşünmekle ilgili. Kimse Lamine'ye hiçbir şey vermiyor," diye açıkladı De La Fuente.
İyileşme süreci ve Dünya Kupası durumu
Nisan ayı sonlarında yaşadığı kas yırtığı sonrasında, bu kanat oyuncusunun Kuzey Amerika’daki turnuvaya yetişebileceğine dair iyimserlik artıyor. Yamal, kısa süre önce Barcelona’nın antrenman tesislerinde sahaya geri döndü. De la Fuente, yıldız oyuncusunun uluslararası sahneye çıktığında hazır olacağına dair güvenini koruyor.
"Lamine'den bahsediyorum çünkü onu çok iyi tanıyorum. Tanrı'nın izniyle, Dünya Kupası'na mümkün olan en iyi şekilde hazır olacak," diye ekledi teknik direktör. Barcelona, oyuncunun antrenman yükü konusunda endişeli olsa da, milli takım ekibi, oyuncunun rekabetçi sahalara güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak için günlük gelişimini yakından takip ediyor.
Barça'nın genç yıldızı için taktiksel planlar
Ancak İspanya, Yamal’ı hemen zorlu bir göreve atmayabilir. La Liga sezonunun geri kalanında forma giyemeyeceği göz önüne alındığında, De la Fuente daha önce genç oyuncunun Dünya Kupası’nın ilk aşamalarında etkili bir yedek olarak kullanılabileceğini belirtmişti. Strateji, turnuvanın kritik aşamalarında oyuncunun %100 kapasiteye ulaşmasını sağlamaktır. Teknik direktör, geri dönen yıldızları yönetmek için bir model olarak Euro 2024'teki Dani Olmo örneğine işaret etti.
"Tüm senaryoları değerlendiriyoruz. Kazanıyorsanız, kaybediyorsanız, rakip 10 kişi kalmışsa... Size 20 dakika süre verebilecek oyuncular var ve bu da çok büyük bir değer. Olmo sakat olarak geldi, onu kadro dışı bırakmak üzereydik, ama sonra Avrupa Şampiyonası'nda belirleyici bir rol oynadı," dedi De la Fuente.
Gavi'nin Dünya Kupası kadrosuna girme olasılığı
İspanya milli takım teknik direktörü, iyileşmesinin ardından kadroya girme şansını yeniden yakalayan bir başka Barcelona yıldızı Gavi'nin durumuna da değindi. Kulüp düzeyinde sergilediği bir dizi etkileyici performansın ardından, mücadeleci orta saha oyuncusu için milli takım kapıları yeniden açılıyor gibi görünüyor.
"O çok iyi bir dönemde. En önemlisi, iyileşti. Kulübünde harika bir performans sergiliyor ve biz de bunu kutluyoruz. Bu en iyi haber. Daha sonra oyuncuyu kadroya çağırıp çağırmayacağımıza karar vereceğiz," diye konuştu 64 yaşındaki teknik direktör.