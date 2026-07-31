FIFA, önerdiği FIFA Forward Enterprise (FFE) projesi etrafındaki sert muhalefete resmen yanıt verdi. Yönetim organı, planlanan istişare sürecini sekteye uğrattığını belirttiği "yanlış medya haberlerine" açıklık getirmeye çalışan kamuya açık bir açıklama yayımladı.

Tartışmalı teklif, FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından savunuluyor ve ticari ile operasyonel etkinlik faaliyetlerinin bağlı bir kuruluşa aktarılmasını içeriyor. FIFA, bu adımın sporun en büyük varlıklarının ticari bir satışını temsil ettiği iddiasını kesin bir dille reddederken, futbol dünyasında büyüyen öfkeyi yatıştırmaya çalışıyor.

"Kimse futbolu satmıyor. Bu, FIFA'nın asla değerlendireceği bir şey değil" ifadeleri açıklamada yer aldı.