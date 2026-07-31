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'Kimse futbolu satmıyor!' - FIFA, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası planının öfkeye yol açmasının ardından tartışmaya yanıt verdi ve açıklama sundu
FIFA, Dünya Kupası tartışmasına açıklık getirdi
FIFA, önerdiği FIFA Forward Enterprise (FFE) projesi etrafındaki sert muhalefete resmen yanıt verdi. Yönetim organı, planlanan istişare sürecini sekteye uğrattığını belirttiği "yanlış medya haberlerine" açıklık getirmeye çalışan kamuya açık bir açıklama yayımladı.
Tartışmalı teklif, FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından savunuluyor ve ticari ile operasyonel etkinlik faaliyetlerinin bağlı bir kuruluşa aktarılmasını içeriyor. FIFA, bu adımın sporun en büyük varlıklarının ticari bir satışını temsil ettiği iddiasını kesin bir dille reddederken, futbol dünyasında büyüyen öfkeyi yatıştırmaya çalışıyor.
"Kimse futbolu satmıyor. Bu, FIFA'nın asla değerlendireceği bir şey değil" ifadeleri açıklamada yer aldı.
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Üye federasyonlara eşi benzeri görülmemiş finansman sözü verildi
Şüpheci federasyonları ikna etmek için FIFA, önerilen iştirakle bağlantılı önemli mali teşvikleri ana hatlarıyla ortaya koydu. Kuruluş, plana destek verip vermediklerine bakılmaksızın her üye federasyonun (MA) 2027 ile 2030 arasında FIFA Forward Development fonundan 20 milyon dolar alacağını vaat etti.
Buna ek olarak, gönüllülük esasına dayanan ek bir "FIFA Fast Forward Programme", federasyon başına bir defaya mahsus 20 milyon dolar daha ödeme sunacak. FIFA, bu ek finansmanın sporun genel yönetişim yapısını değiştirmeden dış yatırım tarafından destekleneceğini öne sürüyor.
Açıklamada, "Yaratılacak ticari değer 211 MA'nın tamamı arasında paylaşılacak ve böylece her MA'nın kendi ülkesinde futbola anlamlı yatırımlar yapması mümkün olacak" ifadelerine yer verildi.
FIFA demokratik ilkeleri vurguluyor
UEFA'dan ve hazırlıksız yakalandıklarını düşünen diğer konfederasyonlardan gelen eleştirilere yanıt veren FIFA, planın kapsamlı şekilde tartışılmasına ve oylamaya açılmasına devam edildiğini vurguladı. Kurum, 211 üye federasyonun tamamı adına hiçbir bölgesel yapının bir teklifi engelleme hakkı olmadığını savundu.
"Herkes itirazını dile getirme ve daha fazla açıklama talep etme hakkına sahiptir ancak hiçbir tekil yapı dünya genelindeki 211 üye federasyonun tamamını temsil ettiğini iddia edemez" ifadelerini kullanan FIFA, şöyle devam etti: "Her üye federasyona teklifi değerlendirme ve kendi geleceğini şekillendirme konusunda söz hakkı tanınmalıdır. Bunlar FIFA'nın demokratik ilkeleridir."
FIFA, şu ana kadar açıklanan unsurların yalnızca istişare sürecinin başlangıç noktasını temsil ettiğini belirtti. Üye federasyonların, şartları tek tek ya da bütünüyle onaylama, reddetme veya değiştirme konusunda demokratik güce sahip olacağı ifade edildi.
- Getty Images
Dünya Kupası destanında sırada ne var?
FIFA Forward Enterprise projesinin kaderi artık tamamen Infantino'nun üye federasyonların çoğunluğunu bu girişimi desteklemeye ikna edip edemeyeceğine bağlı. FIFA, teklifin çoğunluk desteğini alamaması halinde ticari faaliyetlerin tamamen değişmeden kalacağını doğruladı.
Yönetim organı, "Üye federasyonların çoğunluğunun desteği olmadan FIFA'nın ticari faaliyetleri değişmeden kalır. FFE kurulmaz" ifadeleriyle bunu doğruladı.
Kıtasal konfederasyonlar, aceleye getirilen takvim ve yönetişim endişeleri konusunda derin görüş ayrılıkları yaşamayı sürdürürken, yaklaşan istişare süreci uluslararası futbolun ticari geleceğini belirleyecek.
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