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“Kimse dokunulmaz değil!”: Jose Mourinho’dan RB Leipzig sınavı öncesi takımına sert uyarı
Mourinho, etkileyici seriye rağmen konsantrasyonun sürmesini istiyor
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, çarşamba günü Santiago Bernabeu'da RB Leipzig ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçı öncesinde basının karşısına çıktı. Real Madrid, Sevilla karşısında aldığı 4-1'lik La Liga galibiyetinin ve Roma deplasmanındaki 4-3'lük dramatik Avrupa galibiyetinin ardından bu maça çıkacak.
Son galibiyetlere rağmen Mourinho, Real Madrid ilk sekizde yer almayı hedeflerken geçmiş sonuçların hiçbir önem taşımadığını vurguladı.
Mourinho, "Üç maç kazanmış olmanız, dördüncüyü de kazanacağınız anlamına gelmez" uyarısında bulundu.
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Real Madrid teknik direktörü, yıldız oyuncuların “dokunulmaz” statüsünü reddediyor
Vinicius Junior ve eski Leipzig yıldızı Yan Diomande'nin de yer aldığı kanatlardaki forma rekabeti ve kadro tercihleri hakkında konuşan Mourinho, oyuncularına net bir mesaj verdi. Mourinho, “Kimse dokunulmaz değil. Dokunulmaz oyuncu kavramını sevmiyorum,” dedi.
Portekizli teknik direktör, “Bir oyuncuyu dokunulmaz yapan şey sahadaki performansıdır,” diye vurguladı.
“Vinicius yarın sol kanatta oynayacak. Yan ise yarın oynayıp oynamayacağını bilmiyor, siz düşünün,” ifadelerini kullandı.
Mourinho, takımın çalışma disiplinini övdü ve gerçekçi hedefleri açıkladı
Mourinho, takımının özverisini överken Jude Bellingham ve Diomande'nin yanı sıra Ibrahima Konate gibi takım arkadaşlarının toparlanma alışkanlıklarına dikkat çekti. Mourinho, “Jude'un toparlanmaya ve kendine titizlikle bakmaya dayalı bir kültürü var. Diomande ise öğleden sonraları fizyoterapistle birlikte geliyor” dedi.
Avrupa'daki hedeflere ilişkin gerçekçi beklentiler gerektiğini vurgulayan Mourinho, “Real Madrid'in şu anki hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak değil, bir sonraki tura yükselmek” dedi.
“Adım adım ilerleyeceğiz: Önce ilk 11 ya da 12 içinde yer almayı hedefleyeceğiz, ardından kupayı kazanmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız” diye ekledi.
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Real Madrid, El Clasico öncesi Leipzig sınavına hazırlanıyor
Hafta sonunda Barcelona ile oynayacakları önemli lig maçı yaklaşırken Mourinho, Bayern Munich'e 6-1 yenilmenin yaralarını sarmaya çalışan Leipzig karşısında üç puanı almaya odaklanmış durumda.
Real Madrid, Bundesliga kulüplerine karşı Avrupa kupalarında evinde oynadığı üst üste 26 maçta gol atarak Alman ekipleri karşısında sahasında güçlü bir performans sergiledi.
Real Madrid, çarşamba günü GMT ile 20.00'de Santiago Bernabeu'da RB Leipzig'i ağırlayacak.
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