Mourinho, takımının özverisini överken Jude Bellingham ve Diomande'nin yanı sıra Ibrahima Konate gibi takım arkadaşlarının toparlanma alışkanlıklarına dikkat çekti. Mourinho, “Jude'un toparlanmaya ve kendine titizlikle bakmaya dayalı bir kültürü var. Diomande ise öğleden sonraları fizyoterapistle birlikte geliyor” dedi.

Avrupa'daki hedeflere ilişkin gerçekçi beklentiler gerektiğini vurgulayan Mourinho, “Real Madrid'in şu anki hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak değil, bir sonraki tura yükselmek” dedi.

“Adım adım ilerleyeceğiz: Önce ilk 11 ya da 12 içinde yer almayı hedefleyeceğiz, ardından kupayı kazanmak için tüm gücümüzü ortaya koyacağız” diye ekledi.