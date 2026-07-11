“Kimse beni tanımıyordu” – 37 yaşındaki Miami FC kalecisi Eloy Room, nasıl serbest oyuncu statüsünden Curaçao’nun Dünya Kupası’nda rekoru egale eden kahramanı haline geldi?

Eloy Room’un özel bir şeyin gerçekleştiğini ilk fark ettiği an, sokakta bir çocuğun kendisine yaklaşmasıydı. Elinde Panini Dünya Kupası çıkartmalarıyla dolu bir albüm taşıyan bir oğlandı. Curacao’nun ilk onbirinde yer alan kalecisi Room’dan kartına imza atmasını rica etti.

Room elbette bu ricayı kabul etti.

Room eskiden Miami sokaklarında nispeten fark edilmeden dolaşabilirdi. South Beach, Brickell ve Calle Ocho sokaklarında oldukça özgürce gezintiye çıkardı. Birkaç ay önce, haritada onun memleketini gösterebilen çok az kişi vardı; 2015'ten beri milli takımda forma giyen bu adamı durdurmak ise hiç söz konusu bile değildi.

Ancak şimdi Miami FC kalecisi için işler çok, çok farklı. 2026 Dünya Kupası'nda Ekvador ile oynanan nefes kesici golsüz berabere biten maçta tek maçta en fazla kurtarış rekorunu egale ettikten ve pek çok kişinin kalbini kazanan takımın en önemli yıldızı olduktan sonra, Room artık bir nevi yerel kahraman haline geldi. Ancak, Amerika’nın en büyük stadyumlarında 60.000 taraftarın önünde oynamak yerine, artık Florida International Üniversitesi’nin kullandığı stadyumda 1.000 kişinin önünde yeteneğini sergiliyor. Room, ikinci lig futbolunun nispeten tanınmama durumundan Dünya Kupası’na ulaştı ve geri döndü. Ancak şimdi tanınırlığı arttı. 37 yaşındaki oyuncu, artık USL’nin tartışmasız en büyük yıldızı.

"Curacao’yu haritaya koymak istedim. Bu, hem takımımız hem de ulusumuz için ana görevimdi, yani en önemli hedefim buydu," diyen Room, GOAL’a verdiği röportajdabir an durakladı. "Tabii ki Dünya Kupası’nda da iyi bir performans sergiledim, bu da yardımcı oldu."