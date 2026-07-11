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Eloy Room GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

“Kimse beni tanımıyordu” – 37 yaşındaki Miami FC kalecisi Eloy Room, nasıl serbest oyuncu statüsünden Curaçao’nun Dünya Kupası’nda rekoru egale eden kahramanı haline geldi?

FEATURES
Analysis
E. Room
Curacao
ABD 2
Dünya Kupası
Miami FC

Bu kaleci, daha geçen yılın Aralık ayında emekliliğin eşiğindeydi; ancak Dünya Kupası’ndaki kurtarış rekorunu kırarak USL Championship’in kahramanı haline geldi.

Eloy Room’un özel bir şeyin gerçekleştiğini ilk fark ettiği an, sokakta bir çocuğun kendisine yaklaşmasıydı. Elinde Panini Dünya Kupası çıkartmalarıyla dolu bir albüm taşıyan bir oğlandı. Curacao’nun ilk onbirinde yer alan kalecisi Room’dan kartına imza atmasını rica etti.

Room elbette bu ricayı kabul etti.

Room eskiden Miami sokaklarında nispeten fark edilmeden dolaşabilirdi. South Beach, Brickell ve Calle Ocho sokaklarında oldukça özgürce gezintiye çıkardı. Birkaç ay önce, haritada onun memleketini gösterebilen çok az kişi vardı; 2015'ten beri milli takımda forma giyen bu adamı durdurmak ise hiç söz konusu bile değildi.

Ancak şimdi Miami FC kalecisi için işler çok, çok farklı. 2026 Dünya Kupası'nda Ekvador ile oynanan nefes kesici golsüz berabere biten maçta tek maçta en fazla kurtarış rekorunu egale ettikten ve pek çok kişinin kalbini kazanan takımın en önemli yıldızı olduktan sonra, Room artık bir nevi yerel kahraman haline geldi. Ancak, Amerika’nın en büyük stadyumlarında 60.000 taraftarın önünde oynamak yerine, artık Florida International Üniversitesi’nin kullandığı stadyumda 1.000 kişinin önünde yeteneğini sergiliyor. Room, ikinci lig futbolunun nispeten tanınmama durumundan Dünya Kupası’na ulaştı ve geri döndü. Ancak şimdi tanınırlığı arttı. 37 yaşındaki oyuncu, artık USL’nin tartışmasız en büyük yıldızı.

"Curacao’yu haritaya koymak istedim. Bu, hem takımımız hem de ulusumuz için ana görevimdi, yani en önemli hedefim buydu," diyen Room, GOAL’a verdiği röportajdabir an durakladı. "Tabii ki Dünya Kupası’nda da iyi bir performans sergiledim, bu da yardımcı oldu."

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    "Birçok kişi için ben tanınmayan birisiydim"

    Dünya Kupası her zaman büyüleyici hikâyeler ortaya çıkarır. Büyük transferler kazanan nispeten tanınmayan oyuncular olur. Önemli goller atan ya da kritik anlarda fark yaratan yedek oyuncular olur. Ancak Room’un durumu farklı. 48 takımlı Dünya Kupası, yeni yüzleri ön plana çıkardı. Ve 20 Haziran’da Room, istatistiksel olarak tüm zamanların en iyi kaleci performansını sergiledi.

    İlk kez Dünya Kupası'na katılan Curacao formasıyla Ekvador'a karşı golsüz berabere kaldıkları oldukça başarılı maçta 15 kurtarış yaptı. 90 dakika içinde, Güney Florida'da kariyerinin sonuna yaklaşan sıradan bir kaleciden, beklenmedik bir Dünya Kupası yıldızına dönüştü.

    "Birçok kişi için bilinmeyen bir isim olduğumu biliyorum. Ama yeteneklerimin farkındayım ve neler yapabileceğimi biliyorum. Bu yüzden böyle bir performans sergileyebilmiş olmama pek de şaşırmadım. Ancak bunu Dünya Kupası’nda yaptığınızda, tüm dünya izliyor. Zamanlama çok iyiydi," dedi Room gülerek.

    Sonraki 24 saat adeta bir kasırga gibiydi. Bu beraberlik, Curacao’ya 32’li turlara kalma şansı verdi – her ne kadar bu şans çok az olsa da. Ancak Room için bu, şöhrete giden bir sıçrama tahtası oldu. Bir günden az bir sürede Instagram’da neredeyse bir milyon takipçiye ulaştı. Özel mesaj kutusu dolup taştı.

    "Birçok insana umut verdiğimi fark etmeye başladım. Hâlâ insanlardan çok fazla mesaj alıyorum," dedi.

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  • Eloy Room Miami FCGetty

    "Bir takım arıyordum"

    Room, Dünya Kupası’nı aslında evinden izliyor olabilirdi. 2025 yılının sonunda, Belçika kulübü Cercle Brugge ile olan sözleşmesi sona ermişti. Kaleci, kupada sadece iki maçta forma giymişti. Takım onunla yeniden sözleşme imzalamadı ve masada herhangi bir teklif de yoktu.

    Eşi ile birlikte Miami’ye taşındı; bunun en büyük nedeni, ikisinin de burayı çok sevmesiydi.

    "Bir takım arıyordum, ama Amerika'ya geri dönmek istiyordum. Yani, temelde planım zaten eşimle birlikte Miami'ye taşınmaktı, çünkü Miami'yi seviyorum, buraya sık sık gelirdim, eşimin burada arkadaşları var," dedi.

    Room, bir kulübün makul bir teklifle gelmesini umarak Güney Florida’da tek başına antrenman yapıyordu. Sağlam bir özgeçmişi vardı. Room, Hollanda’da doğdu ve 2019’da Amerika’ya taşınmadan önce kariyerinin büyük bir bölümünü Vitesse ve PSV Eindhoven’da geçirdi. 2020-2022 yılları arasında Columbus Crew’da ilk 11’de yer aldı. Bir MLS teklifinin gelmesini umduğunu itiraf etti.

    Ancak tek başına sıkı bir şekilde çalıştıktan sonra Miami FC devreye girdi. Kulüp, üçüncü bir yıl opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme teklif etti.

    "Zamanlama mükemmeldi. Miami’ye geldim ve Dünya Kupası öncesinde pek çok maçta forma giydim; bu da formumu yakalamama yardımcı oldu," dedi Room.

  • "Biliyor musun, hadi yapalım"

    Ve gerçekten de formunu yakaladı. Miami FC, MLS takımı Inter Miami’den üç yıl önce, 2015’te kurulmuş olsa da, o zamandan beri Lionel Messi ve şehrin diğer ucundaki şampiyonluk kazanan kulübün gölgesinde kalmıştır. Son dönemde sahada yaşanan zorluklar, Miami FC’nin ana akıma girmesini daha da zorlaştırmıştır.

    Yine de kulübün hırsı Room’un ilgisini çekti. Miami FC, 15.000 kişilik bir stadyum inşa etme ve son teknoloji ürünü bir antrenman kompleksine taşınma planlarını açıkladı; bu da geleceğe dair net bir vizyon sunuyor.

    Şehri çok sevdi. Kulüp büyük hedefler peşinde. Her şey mantıklı geliyordu.

    "Bana planlarını ve hedeflerini gösterdiler. Ben de 'Biliyor musunuz, hadi yapalım' dedim," diye konuştu Room.

    Room, 2025 yılının sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Dünya Kupası’na gitmeden önce sadece sekiz maçta forma giymişti. Miami FC, onun kısa süreli görev süresi boyunca iyi bir başlangıç yapmıştı.



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  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Geri dönmeyeceğini sanmıştık"

    O geri döndüğünde, takım istikrarını korumuş ve play-off sıralamasında yer almıştı. Ancak geri döndüğünde bambaşka bir insana dönüşmüştü. Room, Curacao’nun Dünya Kupası grup aşamasında elenmesinden sonra sadece dört gün izin almıştı. O süre zarfında telefonuna neredeyse hiç dokunmadı ve zihnini boşaltmaya çalışarak zaman geçirdi.

    Ancak soyunma odası, o kapıdan içeri girdiğinde her zamanki şakalı tepkisini gösterdi.

    "Bana şöyle dediler: 'Burada ne işin var? Dünya Kupası'ndan sonra geri dönmeyeceğini sanıyorduk,'" dedi Room.

    5 Temmuz'da, Curacao'nun Dünya Kupası serüveninin sona ermesinden sadece 10 gün sonra, Room sahalara geri döndü. Miami, Birmingham Legion ile 1-1 berabere kaldığı maçta Room üç kurtarış yaptı. Curacao'nun Fildişi Sahili ile oynadığı son Dünya Kupası maçını 68.300'den fazla kişi izlemişti. Miami FC'nin maçına ise resmi rakamlara göre 606 kişi katıldı.

    "Dürüst olmak gerekirse, stadyumda 100'den az kişi vardı sanırım," dedi Room gülerek.

    Room, USL Şampiyonası maçlarına da Dünya Kupası grup maçlarına olduğu gibi aynı ciddiyetle yaklaştığını vurguluyor.

    "Saha içindeyken ve konsantre olduğumda, tamamen kendi dünyamda oluyorum; sadece kalecilik yapıyorum. Elbette 70.000 kişinin olduğu bir stadyumda oynamak daha mantıklı, ama bu durum beni belki de biraz daha ayaklarımın üzerinde tutuyor," dedi.

    Her halükarda, o hazır.

    "Fiziksel olarak formda hissediyorum, bu yüzden bir sorun yok. Ancak zihinsel olarak, Dünya Kupası'ndan buraya gelip tekrar oynamaya başlamak ve genel olarak yaşananlar arasında geçiş çok hızlı oldu. Henüz her şeyi sindirecek vaktim olmadı," dedi.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Bunu tekrar yapmak istiyorum"

    Ancak onun yeni kazandığı şöhreti görmezden gelmek zor. Maçın bitiminden sonra Room telefonuna baktığında, Instagram hesabı hâlâ mesajlar, yorumlar ve cesaret verici sözlerle dolup taşıyordu. Stadyumdan ayrılırken, daha önce hiç görmediği anlamlı bakışlar ve selamlamalarla karşılandı.

    "Sosyal medyada 12 yaş ve altındaki çocuklardan çok sayıda mesaj aldım. 'Dinle, sen gerçekten ilham veriyorsun' diyorlar. Bence bunun nedeni de tüm bu hikaye. Biz zayıf tarafız, Dünya Kupası'ndaki en küçük ülke gibiyiz," dedi Room.

    Belki de asıl mesele budur. Curacao, Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandığında çok az kişi bu ülkeyi duymuştu. Şimdi ise dünya çapında tanındılar. Aynı durum Miami FC için de geçerli olabilir (Curacao’nun forveti Jurgen Locadia da bu takımın kadrosunda yer alıyor). Bir zamanlar zor günler geçiren bu USL kulübü, artık “Eloy Room’un oynadığı yer” haline gelebilir.

    Ya da Room başka bir yere gidebilir. Bir MLS kulübünün kapısını çalabileceğinin gayet farkında. Hala oynayacak çok futbolu olduğunu vurguluyor. Ve önümüzdeki dört yıl boyunca nispeten tanınmadan oynasa bile, Room 2030’da yine Dünya Kupası’nda olacağını ısrarla söylüyor. O zamana kadar 41 yaşında olacak. Umurunda değil.

    "Şu anki durumun nasıl olduğunu biliyorum. Bunu tekrar yapmak istiyorum," dedi Room.

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