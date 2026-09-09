Getty Images Sport
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'Kimse bana bir şey söylemedi!' - Gabriel Jesus, sürpriz Barcelona transferi öncesindeki muamele nedeniyle Arsenal yönetimine sert çıktı
Emirates'te gözden düştü
Jesus, Arsenal'dan Barcelona'ya ses getiren transferiyle ilgili sessizliğini sonunda bozdu ve İngiliz kulübünün yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Forvet oyuncusu, Emirates Stadyumu'ndaki döneminin son haftalarında iletişimin koptuğunu açıkladı ve profesyonelliğinin, kulüpte karar verici konumdaki kişiler tarafından ani ve açıklanamayan bir mesafeyle karşılandığını öne sürdü.
- Getty Images Sport
Jesus yalnız çalışmak zorunda kaldı
Brezilyalı milli oyuncu, Londra’daki son antrenmanlarının kafa karıştırıcı niteliğini anlattı ve geleceği ya da Mikel Arteta’nın planlarındaki rolü hakkında herhangi bir resmî görüşme yapılmadan kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Jesus, SportyTV'ye verdiği demeçte, "Gerçek şu ki antrenman yapıyordum, Arsenal ile sezon öncesi kampın tamamını normal şekilde geçirdim ve muhtemelen çok fazla oynamayacağımı ya da çok fazla fırsat bulamayacağımı zaten biliyordum. Ama bana kimse hiçbir şey söylemedi. Profesyonelim, tabii ki grupla birlikte çalışıyordum ve bir anda beni gruptan ayrı çalıştırmaya başladılar" dedi.
Eski Manchester City oyuncusu, özellikle yeni sezona fiziksel olarak hazır olduğunu düşündüğü bir dönemde ana gruptan çıkarılması karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Jesus, kulübün farklı bir yöne gittiği netleşse bile fiziksel durumu ve profesyonel sorumlulukları konusunda kendini adamış kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.
Jesus, kulüpteki durumunun ne kadar hızlı kötüleştiğini hatırlatarak, "Hazır olmak için [antrenmanlarda] elimden gelenin en iyisini yapıyordum; yeniden üst seviyede oynama şansı gelirse diye. Sonra son hafta [her şey] çok hızlı gelişti" ifadelerini kullandı.
Barcelona için ani bir can simidi
Arsenal'daki konumu, A takım faaliyetlerinin dışında bırakılması nedeniyle sürdürülemez hale gelirken, Katalan devinin ilgisiyle çözüm hızla ortaya çıktı. Jesus, Camp Nou'ya transferinin, Barcelona yönetiminin dahil olduğu üst düzey görüşmeler sayesinde gerçekleştiğini ve kulübün, onun uygun durumda olduğunu öğrenir öğrenmez kararlı şekilde harekete geçtiğini anlattı.
Jesus, anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanmasını Barcelona'nın sportif direktörü ile kulüp başkanının müdahalesine bağladı; ikili, transfer döneminin çılgın geçen son haftasında imzasını almak için bizzat devreye girdi. Forvet, "Deco'nun, başkanın [Barcelona başkanının] ve kulübün çalışması... Menajerim inanılmazdı. Buraya gelme fırsatımın kesinleştiğinden emin olduğumuzda, ne olursa olsun tabii ki hemen evet dedim. Şimdi burada olduğum için çok mutluyum" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
- NurPhoto
La Liga'daki hayata doğru bakış
Artık İspanya'ya yerleşen Jesus, kariyerini La Liga'nın ışıkları altında yeniden canlandırmaya odaklanmış durumda. Bu transfer, 2022'de Arsenal'a büyük beklentilerle gelen 29 yaşındaki oyuncu için önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Londra'daki dönemi parlak anlar ve kulübün yeniden yükselişinde merkezi bir rolle geçmiş olsa da, ayrılığının acı niteliği onda açıkça iz bıraktı.
Arsenal açısından Jesus'un ayrılığı, hücum seçeneklerini geliştirmeyi sürdürdüğü bir dönemde bir devrin sonunu temsil ediyor. Ancak oyuncu için Barcelona'ya transfer, kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak ve Avrupa futbolunun en üst seviyesinde hâlâ mücadele edebileceğini göstermek adına bir fırsat.
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