Brezilyalı milli oyuncu, Londra’daki son antrenmanlarının kafa karıştırıcı niteliğini anlattı ve geleceği ya da Mikel Arteta’nın planlarındaki rolü hakkında herhangi bir resmî görüşme yapılmadan kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Jesus, SportyTV'ye verdiği demeçte, "Gerçek şu ki antrenman yapıyordum, Arsenal ile sezon öncesi kampın tamamını normal şekilde geçirdim ve muhtemelen çok fazla oynamayacağımı ya da çok fazla fırsat bulamayacağımı zaten biliyordum. Ama bana kimse hiçbir şey söylemedi. Profesyonelim, tabii ki grupla birlikte çalışıyordum ve bir anda beni gruptan ayrı çalıştırmaya başladılar" dedi.

Eski Manchester City oyuncusu, özellikle yeni sezona fiziksel olarak hazır olduğunu düşündüğü bir dönemde ana gruptan çıkarılması karşısında yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Jesus, kulübün farklı bir yöne gittiği netleşse bile fiziksel durumu ve profesyonel sorumlulukları konusunda kendini adamış kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Jesus, kulüpteki durumunun ne kadar hızlı kötüleştiğini hatırlatarak, "Hazır olmak için [antrenmanlarda] elimden gelenin en iyisini yapıyordum; yeniden üst seviyede oynama şansı gelirse diye. Sonra son hafta [her şey] çok hızlı gelişti" ifadelerini kullandı.



