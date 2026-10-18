Getty
Çeviri:
“Kimin yeniden hazır hâle geldiği umurumda değil”: Rio Ferdinand, Leeds beraberliğinin ardından Michael Carrick’e “üst düzey” Leny Yoro’yu Manchester United kadrosunda tutma çağrısı yaptı
Ferdinand'dan Yoro'nun Elland Road'daki etkisine övgü
Ferdinand, teknik direktör Carrick'e net bir talimat vererek sakatlıktan kim dönerse dönsün Yoro'nun ilk 11'deki yerini koruması gerektiğini söyledi. İki sezon önce Lille'den gelen genç savunmacı, pazar günü Elland Road'da oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan 1-1'lik beraberlikte alışık olmadığı sağ bek pozisyonunda sakin ve kontrollü bir performans sergiledi.
Rio Presents adlı YouTube kanalında konuşan Ferdinand, Fransız oyuncunun West Yorkshire'daki savunma performansını övgüyle değerlendirdi. Ferdinand, “İlk yarıda gerçekten sağlam, güven veren bir oyun sergilediğimizi ve rakibin fırsatlarını en aza indirdiğimizi düşündüm,” dedi.
“Özellikle ilk yarıda Yoro'nun arka direği savunması üst düzeydi. Özgüveni giderek artıyor gibi görünüyor ve artık takımda düzenli olarak oynamaya ihtiyacı var. Önce hangi pozisyonda kalıcı olacağını bilmiyorum ama ‘Bu takımda mutlaka yer almalıyım,’ diyecektir. Şu anki gibi oynamaya ve forma şansı bulmaya devam ederse kimin sakatlıktan döneceği umurumda değil. Bence takımda kalıp değerini kanıtlaması gerekiyor.”
- Getty Images Entertainment
Ferdinand, Yoro'nun artan özgüvenini övdü
Bu övgüler, Old Trafford'a yüksek bonservis bedeliyle transfer olduğundan beri zorlu bir uyum süreci geçiren Yoro için kritik bir dönemde geldi. Ferdinand, savunmacının milli takım maçları ve Avrupa karşılaşmalarıyla yakaladığı ivmenin sonunda Premier League'de istikrarlı bir performansa dönüştüğüne inanıyor. Ferdinand, "Bence her hafta daha güçlü görünüyor. Madrid'de sağlam bir görüntü verdiğini düşündüm. Ondan önce Fransa formasıyla oynadığı maçta stoper olarak olağanüstüydü. Şimdi yeni kazandığı bir özgüvenle döndü ve bence bu Manchester United için iyi," dedi.
"Arka direkteki ortaları savunma biçimi çok iyiydi. Böyle deplasman maçlarında vücudunu ortaya koymaya hazır oyunculara ihtiyacınız var. Bugün özellikle bu açıdan birinci sınıf olduğunu düşündüm."
Carrick, galibiyet hasreti sürerken olumlu yönler görüyor
Yoro’nun bireysel performansı övgü toplasa da alınan sonuç, Manchester United’ın üst üste altıncı maçını da kazanamamasına neden oldu. Carrick ise saha dışındaki disiplin sorunları ve takım içindeki sürtüşmelerin yaşandığı zorlu bir haftayı geride bırakırken gereken taktik disipline dikkat çekerek oyuncularının gösterdiği mücadele ve kararlılığa odaklanmayı tercih etti.
Teknik direktör, “Bugün o mücadele isteği kesinlikle vardı ve olması da gerekiyordu. Maçta sertlik ve yüksek tempo vardı. Bu sabah oyuncularla bu maçın tarihi ve buraya, onların sahasına gelişimiz hakkında konuştum,” dedi. Manchester United’ın teknik direktörü, takımının top rakipteyken daha sıkı bir beşli savunma düzenine geçmesinden memnundu. Bu değişiklik, Yoro ve savunmadaki takım arkadaşlarının Leeds’i maçın uzun bölümlerinde etkisiz bırakmasını sağladı.
- Getty Images Sport
Avrupa'daki mücadeleye bakış
United, çarşamba günü Como ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanırken odağını ülke içindeki müsabakalarda yaşadığı hayal kırıklıklarından uzaklaştırıyor. Sezona durgun bir başlangıç yapan takımı beraberlikleri galibiyete çevirmekte zorlanan Carrick üzerindeki baskı ise sürüyor. Bu sezon Premier League'de yalnızca bir galibiyet alan United'ın Carrington'da güveni yeniden kazanması için Avrupa'da ikna edici bir performans sergilemesi büyük önem taşıyor.
Lig tablosunda 13. sırada bulunan takımda Yoro'nun gelişimi, az sayıdaki olumlu gelişmeden biri olmaya devam ediyor. Carrick'in takımın “direnç” gösterdiği yönündeki ısrarı, maçlar art arda gelmeye devam ederken sınanacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun