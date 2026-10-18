Ferdinand, teknik direktör Carrick'e net bir talimat vererek sakatlıktan kim dönerse dönsün Yoro'nun ilk 11'deki yerini koruması gerektiğini söyledi. İki sezon önce Lille'den gelen genç savunmacı, pazar günü Elland Road'da oynanan ve büyük mücadeleye sahne olan 1-1'lik beraberlikte alışık olmadığı sağ bek pozisyonunda sakin ve kontrollü bir performans sergiledi.

Rio Presents adlı YouTube kanalında konuşan Ferdinand, Fransız oyuncunun West Yorkshire'daki savunma performansını övgüyle değerlendirdi. Ferdinand, “İlk yarıda gerçekten sağlam, güven veren bir oyun sergilediğimizi ve rakibin fırsatlarını en aza indirdiğimizi düşündüm,” dedi.

“Özellikle ilk yarıda Yoro'nun arka direği savunması üst düzeydi. Özgüveni giderek artıyor gibi görünüyor ve artık takımda düzenli olarak oynamaya ihtiyacı var. Önce hangi pozisyonda kalıcı olacağını bilmiyorum ama ‘Bu takımda mutlaka yer almalıyım,’ diyecektir. Şu anki gibi oynamaya ve forma şansı bulmaya devam ederse kimin sakatlıktan döneceği umurumda değil. Bence takımda kalıp değerini kanıtlaması gerekiyor.”