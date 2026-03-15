Kimi Antonelli tarihe geçti: 19 yaşında F1'deki ilk zaferini elde etti ve 20 yılı aşkın bir aradan sonra İtalya'ya yeniden zafer kazandırdı

Andrea Kimi Antonelli, Çin Grand Prix'sinde F1'deki ilk zaferini elde etti ve İtalya'yı son zaferinden yirmi yıl sonra yeniden zirveye taşıdı. Bologna doğumlu 19 yaşındaki İtalyan sürücünün sergilediği sağlam performansla takım arkadaşı George Russell'ı geride bırakırken, yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton ise üçüncü sırada bitirerek Ferrari ile ilk podyumunu elde etti. Yarışın büyük bir bölümünde takım arkadaşıyla mücadele eden Leclerc ise dördüncü sırada kaldı.