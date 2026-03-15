Andrea Kimi Antonelli, Çin Grand Prix'sinde F1'deki ilk zaferini elde etti ve İtalya'yı son zaferinden yirmi yıl sonra yeniden zirveye taşıdı. Bologna doğumlu 19 yaşındaki İtalyan sürücünün sergilediği sağlam performansla takım arkadaşı George Russell'ı geride bırakırken, yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton ise üçüncü sırada bitirerek Ferrari ile ilk podyumunu elde etti. Yarışın büyük bir bölümünde takım arkadaşıyla mücadele eden Leclerc ise dördüncü sırada kaldı.
AFP
Kimi Antonelli tarihe geçti: 19 yaşında F1'deki ilk zaferini elde etti ve 20 yılı aşkın bir aradan sonra İtalya'ya yeniden zafer kazandırdı
TARİHTE KİMİ
Mercedes pilotunun tarihi zaferi, İtalya'yı yirmi yılı aşkın bir aradan sonra podyumun en üst basamağına geri taşıdı. Nitekim bir İtalyan pilotun F1'deki son zaferi, 2006 yılında Giancarlo Fisichella'ya aitti. Çin yarışında kırmızı araçla ilk podyumunu elde eden Lewis Hamilton'a da övgüleri hak ediyor.
