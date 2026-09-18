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"Kime gider?" Fulham'ın harika çocuğu Josh King'i çevreleyen büyük soru; Bobby Zamora, Arsenal, Liverpool ve Borussia Dortmund bağlantıları arasında genç oyuncudan övgüyle söz etti
Avrupa devleri, King'in gelişimini yakından takip ediyor
Şu ana kadar herhangi bir resmi girişim yapılmadı; King, Craven Cottage'taki gelişmelere tamamen odaklanmış ve buraya bağlı durumda. Mevcut kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor.
Fulham, altyapısından yetişen bir oyuncunun bundan çok daha uzun süre takımda kalmasını isteyecektir, ancak onu uzun vadede takımda tutmak zor olabilir. Bunun nedeni, bu potansiyele sahip oyuncuların kaçınılmaz olarak dışarıdan ilgi görmesidir.
Arsenal, Liverpool, Manchester City ve Borussia Dortmund'un King'in gelişimini yakından takip ettiğine dair söylentiler var. Henüz 19 yaşında olan oyuncu, 50'den fazla resmi maçta forma giydi, Premier League'deki gol hesabını açtı ve 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere A Milli Takımı'yla antrenman yaptı.
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King'in yüksek bonservis bedelli bir transferi tamamlaması kaçınılmaz mı?
Gelecek transfer dönemlerinde büyük paralar içeren bir transferin kaçınılmaz olup olmadığı sorulduğunda, BetWright Premier League bahisleri iş birliğiyle konuşan eski Fulham yıldızı Zamora, GOAL'e şunları söyledi: “Bence öyle.
“Fulham'daki Chelsea maçında izlediğim bir diğer isim de oydu ve gerçekten büyük bir yetenek. Muhteşem bir yetenek. Yine 19 yaşında ve topu almaktan korkmuyor, topu istiyor, bu pozisyonlarda olmak istiyor, fırsatlar yaratmak istiyor, goller atmak istiyor.
“Belli ki İngiltere'nin onu alıp kadroya koyması özgüvenine de çok iyi geliyor ve bence sadece daha da gelişecek. Kesinlikle takip edilmesi gereken bir başka muhteşem yetenek.
“Mesele şu ki nereye gidecek? Son zamanlarda Premier League'den ayrılan çok sayıda yıldız görüyorum ve bu hoşuma gitmiyor. En iyi oyuncuların, özellikle de İngiliz çocukların İngiltere'de oynamasını istiyorum. Sorun şu ki İngiliz çocuklara genelde biçilen bonservis çok yüksek oluyor ya da biraz daha fazla para talep ediyorlar, bu da biraz üzücü çünkü tüm İngiliz çocukların Premier League'de oynadığını görmek isterdim.”
King'in gelecekten beklentileri hakkında söyledikleri
Fulham'ın şu an için korkacak bir şeyi olmamalı; King, daha önce kulübe karşı bir bağlılık hissedip hissetmediği sorulduğunda Standard Sport'a şöyle demişti: “Yüzde 100. Fulham'a çok şey borçluyum. İlk evim... yaşadığım yer, ama Fulham benim ikinci evim. Burası benim okulum. Kalbimde özel bir yeri var.”
Daha kısa vadeli hedefiyle ilgili olarak ise şunları ekledi: “Henüz [A takımda] bir lider değilim ama gelecekte olmayı çok isterim. Kesinlikle radarımda olan bir şey. Bunun Fulham'da ya da İngiltere'de olması fark etmez, inanılmaz olur.
“Bu sorumluluğa hazır olduğumu asla söylemeyeceğim. Kat etmem gereken çok, çok uzun bir yol var ama kulüp efsanesi olmak ve burada liderlik grubunun içinde yer almak benim için bir rüya olur. Yaptıklarımla liderlik etmek en iyi yol.”
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Kulübün kendi yetiştirdiği süper yıldızı takımda tutmak zor olacak
“Kulüp efsanesi” olma yönündeki sözler, Fulham taraftarlarının kulağına hoş gelecektir; zira onlar anlaşılır şekilde altyapıdan yetişen bir yıldızı mümkün olduğunca uzun süre desteklemek istiyor. Ancak modern futbolda paranın konuştuğunun da tamamen farkındalar.
Eğer bir noktada çok büyük teklifler gelirse, Fulham’ın herhangi bir görüşmeye kulak tıkaması ve göz yummaması zor olacaktır. King şu anda Thames Nehri kıyısındaki kulübün planlarının önemli bir parçası, ancak geleceğin ne getireceğini zaman gösterecek.
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