Şu ana kadar herhangi bir resmi girişim yapılmadı; King, Craven Cottage'taki gelişmelere tamamen odaklanmış ve buraya bağlı durumda. Mevcut kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor.

Fulham, altyapısından yetişen bir oyuncunun bundan çok daha uzun süre takımda kalmasını isteyecektir, ancak onu uzun vadede takımda tutmak zor olabilir. Bunun nedeni, bu potansiyele sahip oyuncuların kaçınılmaz olarak dışarıdan ilgi görmesidir.

Arsenal, Liverpool, Manchester City ve Borussia Dortmund'un King'in gelişimini yakından takip ettiğine dair söylentiler var. Henüz 19 yaşında olan oyuncu, 50'den fazla resmi maçta forma giydi, Premier League'deki gol hesabını açtı ve 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere A Milli Takımı'yla antrenman yaptı.