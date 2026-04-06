"Kim Real Madrid'de oynamak istemez ki?!" - Gary Lineker, Liam Rosenior'un Chelsea'de Enzo Fernandez'e verdiği "tuhaf" ceza kararını sorguluyor
Rosenior, Fernandez'e sert çıktı
Chelsea teknik direktörü Rosenior, Port Vale'ye karşı kazanılan FA Cup çeyrek final maçı ve önümüzdeki Pazar günü Manchester City ile oynanacak kritik Premier Lig karşılaşmasında Fernandez'i kadro dışı bırakarak sert bir tavır sergiledi. Bu disiplin cezası, 25 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz günlerde verdiği röportajlarda, mevcut sezonun ötesinde Batı Londra'daki geleceğine dair belirsizlik yaşadığını itiraf etmesinin ardından geldi. Fernandez'in bu sezon sık sık kaptanlık görevini üstlenmesine rağmen Rosenior, kulüp yönetiminin "kültürel sınırların" aşılmasına karşı sert bir tavır sergilemesi gerektiği konusunda ısrarcı oldu.
Lineker, Bernabeu'ya ilişkin hedefini savunuyor
Lineker, 107 milyon sterlinlik orta saha oyuncusunu savunarak, Madrid'e transfer olmakla ilgilendiğini belirtmenin Chelsea'ye bir hakaret değil, doğal bir hırs olduğunu savundu. Yorumcu ayrıca, Marc Cucurella'nın milli maç arası sırasında benzer tartışmalı açıklamalar yapmasına rağmen ceza almamış olmasını örnek göstererek, kulübün disiplin önlemlerinde bir tutarsızlık olduğunu vurguladı.
The Rest is Football podcast'inde konuşan Lineker, "Bunun biraz tuhaf olduğunu düşündüm [Rosenior'un Fernandez'i kadro dışı bırakması]. Bence Chelsea'ye karşı özellikle kötü veya zarar verici bir şey söylemedi. Temel olarak sadece Madrid'de yaşamak istediğini söyledi. Cucurella da Barcelona hakkında benzer bir şey söyledi ve hiç ceza almadı. Kim Real Madrid'de oynamak istemez ki?! Bu cezayı anlamıyorum. Onu cezalandırmak istiyorsanız para cezası verin ve bunu kulüp içinde halledin, ama bu cezanın size ne faydası olacağını anlamıyorum. Port Vale maçında tabii ki bir fark yaratmadı ama ben bunu biraz tuhaf buldum."
Stamford Bridge kültürü mercek altında
Rosenior, Fernandez’in bu sezon 12 gol ve 6 asist kaydetmesine rağmen, çalkantılı bir sezonu kurtarmak için takım disiplinine öncelik verdi. Teknik direktör, kulübün gelişmekte olan kültürünü korumak için bu iç disiplin cezasının gerekli olduğunu vurguladı. Kararını açıklayan Rosenior, şunları ekledi: “Enzo’nun bu şekilde konuşması hayal kırıklığı yaratıyor. Onun hakkında kötü bir sözüm yok, ancak kültürümüz ve inşa etmek istediklerimiz açısından bir sınır aşıldı. Kişiliği, insanlığı ve oyunculuğu açısından ona son derece saygı duyuyorum. Başarılı olmamızı istediği için hayal kırıklığına uğramış durumda. Karar konusunda, mesele sadece ben ya da sportif direktörler değil. Kulüp yönetimi, oyuncular, hepimiz bu kararda hemfikiriz. Enzo'ya kapı kapalı değil. Bu bir yaptırım. Kültürü korumak zorundasınız ve bu bağlamda bir sınır aşıldı."
Blues için Wembley maçı yaklaşıyor
Chelsea, Wembley'de Leeds United ile oynayacağı büyük FA Cup yarı final maçı öncesinde, orta sahanın kilit ismi olmadan önündeki Premier Lig maçlarını atlatmak zorunda. Özellikle oyuncunun sözleşmesinin 2032'ye kadar sürmesi nedeniyle, Fernandez'i takıma etkili bir şekilde yeniden entegre etme baskısı Rosenior'un omuzlarında. Bu gerginliğin bir an önce çözülememesi, Chelsea'nin kupa hayallerini tehlikeye atabilir ve Madrid'den yaz transfer döneminde bir teklif geleceğine dair spekülasyonları daha da alevlendirebilir.