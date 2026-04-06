"Kim Real Madrid'de oynamak istemez ki?!" - Gary Lineker, Liam Rosenior'un Chelsea'de Enzo Fernandez'e verdiği "tuhaf" ceza kararını sorguluyor

Lineker, 107 milyon sterlinlik orta saha oyuncusunu savunarak, Madrid'e transfer olmakla ilgilendiğini belirtmenin Chelsea'ye bir hakaret değil, doğal bir hırs olduğunu savundu. Yorumcu ayrıca, Marc Cucurella'nın milli maç arası sırasında benzer tartışmalı açıklamalar yapmasına rağmen ceza almamış olmasını örnek göstererek, kulübün disiplin önlemlerinde bir tutarsızlık olduğunu vurguladı.

The Rest is Football podcast'inde konuşan Lineker, "Bunun biraz tuhaf olduğunu düşündüm [Rosenior'un Fernandez'i kadro dışı bırakması]. Bence Chelsea'ye karşı özellikle kötü veya zarar verici bir şey söylemedi. Temel olarak sadece Madrid'de yaşamak istediğini söyledi. Cucurella da Barcelona hakkında benzer bir şey söyledi ve hiç ceza almadı. Kim Real Madrid'de oynamak istemez ki?! Bu cezayı anlamıyorum. Onu cezalandırmak istiyorsanız para cezası verin ve bunu kulüp içinde halledin, ama bu cezanın size ne faydası olacağını anlamıyorum. Port Vale maçında tabii ki bir fark yaratmadı ama ben bunu biraz tuhaf buldum."