Bu forvet için gösterilen çabalar, “şimdiye kadar yaptığımız en pahalı transfer dışı yatırım” olmuş. Ardından Klopp, görüşmelerin oldukça ilginç bir şekilde ilerlediğini açıkladı: “Liverpool ile Blackpool’dan Nice’e uçtuk. Mbappé ailesi, beş odalı falan bir özel jete bindi. Sonra orada daireler çizerek uçtuk, aileyle sohbet ettik, lezzetli yemekler yedik..."

Sunucu Johannes B. Kerner (61) bunun neden böyle olduğunu sordu. Klopp şöyle açıkladı: “Görünmememiz gerekiyordu. Sürekli daireler çizerek uçtuk, harikaydı – ve sonra o Paris’e gitti.” Bu olay 2017 yazında yaşandı. Mbappé önce kiralık olarak PSG’ye transfer oldu, bir yıl sonra da kalıcı olarak. Toplam transfer ücreti 180 milyon avroydı.

Bundan bir yaz önce Klopp, Dembele’den reddedilmişti; Dembele, Stade Rennes’ten tam da eski kulübü BVB’ye gitmeye karar vermişti: “O zaman Paris’te konuşmuştuk,” dedi Klopp. “O zaman içimde bir his vardı, şimdi bilemiyorum, bizim kim olduğumuzu biliyor muydu acaba?”

Görüşme, Dembélé’nin menajeri tarafından ayarlanmıştı, ancak Klopp için işler planlandığı gibi gitmedi: “Sonra oradan çıktım. ‘Bu tam bir saçmalık’ diye düşündüm. Ve tam o sırada cep telefonum yere düştü. O akşamın tek sonucu: Cep telefonum kırılmıştı.”

Rabiot ile anlaşmanın ne zaman ve neden sonuçsuz kaldığını Klopp açıklamadı, sadece şöyle dedi: "Rabiot konusunda, Mbappé'de olduğu gibi, esas olarak annesiyle konuştuk."

Söz konusu üçlü, Perşembe akşamı Fas karşısında, 2022 Dünya Kupası yarı finalinin yeniden oynanacağı maçta Fransa’nın ilk on birinde yer alacak.