Getty Images Sport
Çeviri:
"Kim mi? Liverpool'un yıldızı Joe Gomez, Anfield'da soyunma odasında gerginlik olduğu yönündeki iddialara değinilirken, kendi taraftarlarından gelen yuhalamaların "canını yaktığını" itiraf etti
Tecrübeli yıldızlar zor günler yaşıyor
Mevcut kadrodaki en uzun süredir forma giyen oyuncu olan Gomez, Anfield taraftarlarının değişken ruh halini diğerlerinden daha iyi anlayabilecek konumda. Çok yönlü savunma oyuncusu, zor günler geçiren Chelsea ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan 1-1 berabere biten maç sırasında ve sonrasında bir kesim taraftarın takıma sırt çevirmesinin ardından hayal kırıklığını gizlemedi. Bu sonuçla Arne Slot’un takımının ligi ilk beşte bitirebilmesi için son iki maçtan bir galibiyet alması gerekiyor.
Sesli hoşnutsuzluğa değinen Gomez, bunun takımın tecrübeli oyuncuları üzerindeki etkisini açıkladı. “Bunu hissediyoruz. Bu, istediğimiz en son şey. Burada pek çok güzel anlar yaşamış olan biz yaşlı oyuncular için bu gerçekten acı verici. Eğer acı vermeseydi, o zaman burada olmamalıydık. Bunu düzeltmek istiyoruz. Hayır, bu hayal kırıklığını anlıyorum, evet, %100. Bu yıl birkaç kez açıkça söyledik, bunun istediğimiz yer ve konum olmadığını biliyoruz. Anlıyoruz. Umarım kazanmak istediğimiz aciliyeti görebilirsiniz," dedi İngiltere milli takım oyuncusu.
- Getty Images Sport
Ngumoha'nın oyuna girmesiyle ilgili tartışma
Maç sırasında en çok tartışılan konulardan biri, Slot'un Reds'in en yaratıcı oyuncusu olan 17 yaşındaki yıldız Rio Ngumoha'yı oyundan çıkarma kararıydı. Taraftarların öfkeli tepkisi gecikmedi, ancak Gomez, yedek kulübesinden durumun içyüzünü açıklayarak teknik direktörünün kararını hemen savundu. Genç oyuncu, o anda seyircilerin haberi olmadığı bir kondisyon sorunu yaşadığı için Alexander Isak ile değiştirilmişti.
Gomez, "Yedek kulübesinden bir bakış açısı sunmak gerekirse, Rio genç ve yüksek tempolu bir maçta oynadı," diye açıkladı. "Fiziksel olarak yorgundu ve bunlar, muhtemelen fark etmediğiniz sahne arkasında yaşanan ince detaylar. Ancak anlıyoruz: Rio üst düzey bir oyuncu ve gelecekte bizim için parlak bir yıldız olma potansiyeline sahip. Ancak maçın sonlarına gelinmişti ve o yorgundu. Ama formda, bizim için iyi görünüyor, büyük bir tehdit oluşturuyor ve oyundan çıkarsa 'oh' gibi bir tepki geliyor ve taraftarların bu görüşe hakkı var."
Soyunma odasında gerginlik olduğu yönündeki söylentiler
Liverpool, kadroya yaptığı devasa yatırımların ardından zorlu bir sezon geçirirken, kulislerde takımın içindeki uyum konusunda soru işaretleri ortaya çıktı. Ancak Gomez, Slot’un liderliğinde soyunma odasında bölünme yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti. Tecrübeli oyuncuların, yeni transferlerin Merseyside devini temsil etmenin getirdiği muazzam baskıya uyum sağlamasına yardımcı olmak için çok çalıştıklarını vurguladı.
"Soyunma odasındaki herkes iyi iş çıkarmak istiyor. Bence herhangi bir işyerinde personel açısından bir değişiklik olduğunda, bunun oturması her zaman biraz zaman alır," dedi Gomez. "Bu konuda çok fazla konuşuluyor ve bunu antrenmanlarda aktarmaya çalışmak, tüm oyuncuların ve bunu daha önce yaşamış olanların sorumluluğudur. Burası büyük beklentiler ve baskı ile dolu bir yer ve bunu anlamak ve tam olarak kavrayabilmek zaman alıyor. Sadece birbirimize destek olmak ve takımın kafasını doğru yöne çevirmek için elimizden geleni yapmalıyız."
- Getty Images
Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi
Zehirli ortama rağmen, odak noktası Liverpool’un ilk beşin dışına düşmemesini sağlamak olmaya devam ediyor. Chelsea ile oynanan maçta alınan beraberlik kaçırılmış bir fırsattı, ancak Kırmızılar kaderlerini hâlâ kendi ellerinde tutuyor. Teknik direktör üzerindeki baskıya gelince, Slot, kadro tam formuna ulaştığında ve yaz aylarında düzgün bir hazırlık dönemi geçirdiğinde taraftarların kalbini geri kazanabileceğinden “yüzde yüz emin” olduğunu vurguladı.
Gomez, yeni teknik kadro altında yaşanan taktiksel değişimin hala devam ettiğini yineleyerek sözlerini tamamladı. "Taktik olarak geçen yıl çok etkili bir adım attığımızı unutmamalıyız ve teknik kadromuzun güçlü yanlarından biri de her maça uyum sağlamaktır. Bazen oyunun her zamanki kadar akıcı veya yüksek yoğunluklu olmadığını anlıyoruz. Oyun parçalandığında sinir bozucu oluyor ama oyunu kontrol altına aldığımız zamanlar da oldu. Şu anda net olan şey, Şampiyonlar Ligi'nde oynamamız gerektiği, hedefimiz bu ve bunu anlıyoruz" dedi.