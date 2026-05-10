"Kim mi? Liverpool'un yıldızı Joe Gomez, Anfield'da soyunma odasında gerginlik olduğu yönündeki iddialara değinilirken, kendi taraftarlarından gelen yuhalamaların "canını yaktığını" itiraf etti

Mevcut kadrodaki en uzun süredir forma giyen oyuncu olan Gomez, Anfield taraftarlarının değişken ruh halini diğerlerinden daha iyi anlayabilecek konumda. Çok yönlü savunma oyuncusu, zor günler geçiren Chelsea ile oynanan ve hayal kırıklığı yaratan 1-1 berabere biten maç sırasında ve sonrasında bir kesim taraftarın takıma sırt çevirmesinin ardından hayal kırıklığını gizlemedi. Bu sonuçla Arne Slot’un takımının ligi ilk beşte bitirebilmesi için son iki maçtan bir galibiyet alması gerekiyor.

Sesli hoşnutsuzluğa değinen Gomez, bunun takımın tecrübeli oyuncuları üzerindeki etkisini açıkladı. “Bunu hissediyoruz. Bu, istediğimiz en son şey. Burada pek çok güzel anlar yaşamış olan biz yaşlı oyuncular için bu gerçekten acı verici. Eğer acı vermeseydi, o zaman burada olmamalıydık. Bunu düzeltmek istiyoruz. Hayır, bu hayal kırıklığını anlıyorum, evet, %100. Bu yıl birkaç kez açıkça söyledik, bunun istediğimiz yer ve konum olmadığını biliyoruz. Anlıyoruz. Umarım kazanmak istediğimiz aciliyeti görebilirsiniz," dedi İngiltere milli takım oyuncusu.







