Kim Little kalıyor! Arsenal kaptanı, kulübün sözleşmesi sona eren 10'dan fazla birinci takım oyuncusu hakkında kararlar almaya başlamasıyla birlikte yeni bir yıllık sözleşme imzaladı

Arsenal taraftarları, bu yaz kulüpte sözleşmesi sona eren çok sayıda A takım oyuncusu olduğu için, bu haberin yönetimde bir dizi karar alınmasına vesile olmasını umuyor. En dikkat çeken isimlerden biri, Little gibi kalması beklenen Leah Williamson. İngiltere kaptanı, akademiden yetişen ve başka hiçbir kulüpte forma giymemiş, ömür boyu bir Gooner. Bu sezon sakatlıklarla boğuştu ve şu anda yine sahalardan uzak, ancak Arsenal'in oyun tarzının ayrılmaz bir parçası olan kilit bir oyuncu olmaya devam ediyor. Nitekim The Athletic, Ocak ayında Williamson ile görüşmelerin "iyi gittiğini" bildirmişti.

Stina Blackstenius da ayrılması halinde birçok kişiyi şok edecek bir başka isim. Forvet, büyük maçlarda gol atma konusunda bir yeteneğe sahip ve bu eğilimini, Salı gecesi tamamen İngiliz takımlarının karşılaştığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea'yi 3-1 yendikleri maçta attığı kafa golüyle sürdürdü. Geçtiğimiz yıllarda Blackstenius, aynı santrfor pozisyonu için Alessia Russo ile rekabet ettiği için sınırlı sürelerde forma giymişti; bu da daha fazla süre alabilmek için bir noktada ayrılmasının olasılığını artırıyordu. Ancak Slegers bu sezon her iki oyuncuyu da düzenli olarak aynı anda sahaya sürdü; bu da sözleşmenin yenilenmesinin her iki taraf için de mantıklı olacağı anlamına geliyor.

Öte yandan, Emily Fox'un sözleşmesinin süresi belirsizliğini koruyor. Bazı haberlere göre ABD'li bek oyuncusunun sözleşmesi 2026'da sona ererken, diğer kaynaklar ise oyuncunun 2027'ye kadar kulüple bağlı olduğunu belirtiyor. Eğer sözleşmesi gerçekten bu yaz sona eriyorsa, bu da öncelikli olarak ele alınması gereken bir başka konu olacaktır. Her halükarda, BBC Sport'tan Emma Sanders Ocak ayında Fox ile Arsenal arasındaki görüşmelerin "olumlu" geçtiğini açıklamıştı.