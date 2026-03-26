Getty Images
Çeviri:
Kim Little kalıyor! Arsenal kaptanı, kulübün sözleşmesi sona eren 10'dan fazla birinci takım oyuncusu hakkında kararlar almaya başlamasıyla birlikte yeni bir yıllık sözleşme imzaladı
Bu haber pek çok kişi için büyük bir sürpriz olmasa da, Arsenal taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılanacaktır. Little, bu yaz 36. yaş gününü kutlayacak olsa da, hâlâ Gunners’ın en istikrarlı oyuncularından biri olmaya devam ediyor ve Renee Slegers’in takımının vazgeçilmez bir parçası.
Eski İskoçya milli oyuncusu, 2008 yılında kulüple sözleşme imzaladıktan sonra son 19 yılın 16'sında Arsenal'de forma giydi. Seattle Reign ile ABD'de geçirdiği çok verimli üç yıllık dönemin ardından, Kuzey Londra'da iki ayrı ve başarılı dönem geçirdi. Bu süre zarfında Little, Arsenal ile kazanılabilecek her kupayı kazandı ve geçen yılki Şampiyonlar Ligi zaferindeki rolüyle bu koleksiyonu tamamladı.
- Getty Images
Williamson ve Arsenal'de kalması muhtemel isimler
Arsenal taraftarları, bu yaz kulüpte sözleşmesi sona eren çok sayıda A takım oyuncusu olduğu için, bu haberin yönetimde bir dizi karar alınmasına vesile olmasını umuyor. En dikkat çeken isimlerden biri, Little gibi kalması beklenen Leah Williamson. İngiltere kaptanı, akademiden yetişen ve başka hiçbir kulüpte forma giymemiş, ömür boyu bir Gooner. Bu sezon sakatlıklarla boğuştu ve şu anda yine sahalardan uzak, ancak Arsenal'in oyun tarzının ayrılmaz bir parçası olan kilit bir oyuncu olmaya devam ediyor. Nitekim The Athletic, Ocak ayında Williamson ile görüşmelerin "iyi gittiğini" bildirmişti.
Stina Blackstenius da ayrılması halinde birçok kişiyi şok edecek bir başka isim. Forvet, büyük maçlarda gol atma konusunda bir yeteneğe sahip ve bu eğilimini, Salı gecesi tamamen İngiliz takımlarının karşılaştığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea'yi 3-1 yendikleri maçta attığı kafa golüyle sürdürdü. Geçtiğimiz yıllarda Blackstenius, aynı santrfor pozisyonu için Alessia Russo ile rekabet ettiği için sınırlı sürelerde forma giymişti; bu da daha fazla süre alabilmek için bir noktada ayrılmasının olasılığını artırıyordu. Ancak Slegers bu sezon her iki oyuncuyu da düzenli olarak aynı anda sahaya sürdü; bu da sözleşmenin yenilenmesinin her iki taraf için de mantıklı olacağı anlamına geliyor.
Öte yandan, Emily Fox'un sözleşmesinin süresi belirsizliğini koruyor. Bazı haberlere göre ABD'li bek oyuncusunun sözleşmesi 2026'da sona ererken, diğer kaynaklar ise oyuncunun 2027'ye kadar kulüple bağlı olduğunu belirtiyor. Eğer sözleşmesi gerçekten bu yaz sona eriyorsa, bu da öncelikli olarak ele alınması gereken bir başka konu olacaktır. Her halükarda, BBC Sport'tan Emma Sanders Ocak ayında Fox ile Arsenal arasındaki görüşmelerin "olumlu" geçtiğini açıklamıştı.
Bu yaz hangi oyuncular Arsenal'den bedelsiz olarak ayrılabilir?
Sözleşmesi sona eren diğer isimlerin geleceğinin ne olacağı ise belirsiz. The Guardian'ın bu konuyu haber yapmasının ardından Katie McCabe, sezon sonunda takımdan ayrılacağını doğrulamış gibi görünüyor. Bu ayın başlarında durumuyla ilgili olarak "Bana ilgi var" diyen McCabe, "Önümüzdeki birkaç ayı bekleyip, ondan sonra ne olacağına bakacağım" diye konuştu.
Laia Codina, Victoria Pelova, Manuela Zinsberger, Beth Mead, Caitlin Foord ve Steph Catley de sözleşmelerinin son birkaç ayına giren diğer oyuncular. Codina ve Pelova çok az forma giydi, ancak Williamson'ın sakatlığından sonra Codina daha fazla süre aldı. Zinsberger ise şu anda Ekim ayında geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığının rehabilitasyonunu sürdürüyor.
Mead, Foord ve Catley kilit oyuncular olsa da, Arsenal'in en yaşlı dört birinci takım oyuncusundan üçünü oluşturuyorlar ve kulübün, İngiltere Kadınlar Süper Ligi'ndeki en yaşlı kadro olan takımın yaş ortalamasını düşürmeye çalıştığı açık. Ancak bu konuda bir denge kurulması gerekiyor ve Little'ın sözleşmesinin uzatılması, Arsenal'in bunun farkında olduğunu ve bunun dikkate alınan tek faktör olmadığını gösteriyor.
- Getty Images
Stanway, Batlle ve Arsenal'in yaz transfer dönemi
Arsenal için hem transfer gelişleri hem de ayrılıklar açısından ilginç bir yaz olacak. Arsenal, Bayern Münih’in orta saha oyuncusu Georgia Stanway ve Barcelona’nın bek oyuncusu Ona Batlle ile anlaşmaya varmak üzere; kendi pozisyonlarında dünyanın en iyileri arasında yer alan bu iki oyuncu için son derece heyecan verici transferler söz konusu. Her ikisi de bu yaz serbest oyuncu statüsünde.
Sözleşmesi sona eren bu isimlerin çoğu takımdan ayrılırsa, Slegers'e tekrar dört cephede rekabet edebilecek bir kadro sunmak için daha fazla transfer yapılması gerekecek. Gunners, yedi yıldır bekledikleri bir sonraki WSL şampiyonluğunu kazanmak için çaresiz durumda.