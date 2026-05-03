Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX
Moataz Elgammal

"Kim istemez ki?" - Meksikalı genç yıldız Armando Gonzalez, transfer söylentilerinin yoğunlaştığı bu dönemde Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ın yanına Camp Nou'da katılmak istiyor

Chivas'ın forveti Armando Gonzalez, Barcelona'ya katılıp Lamine Yamal ile birlikte oynamak istediğini açıkça dile getirdi. 23 yaşındaki Meksika milli oyuncusu, son derece etkileyici bir performans sergileyerek Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekiyor. Dünya Kupası yaklaşırken, forvet oyuncusu seçeneklerini açık tutuyor ancak Katalonya'ya transfer olmanın bir hayalin gerçekleşmesi olacağını kabul ediyor.

  • Barcelona'ya transfer söylentileri

    SPORT dergisine verdiği özel röportajda Gonzalez, kendisini Katalonya’ya transfer olacağı yönündeki artan söylentilere değindi. Forvet, Liga MX Clausura aşamasında Chivas formasıyla çıktığı 16 maçta 12 gol atarak muhteşem bir sezon geçirdi. Bu verimli performansının, Barcelona’nın onu hücum hattını güçlendirmek için uygun maliyetli bir seçenek olarak görmesine yol açtığı bildiriliyor. Efsanevi Blaugrana forması giyme ve teknik direktör Hansi Flick'in altında oynama ihtimali sorulduğunda, forvet hayranlığını gizlemedi. "Evet, tabii ki, kim istemez ki? Barça tarihin en iyi takımlarından biri. Benim için [Pep] Guardiola'nın takımı efsanevi ve Hansi Flick ile şu anda yaptıkları da çok önemli. Her oyuncu oraya gitmek ister. Eğer gerçekleşirse, çok minnettar olurum."

    Yamal'ı övmek

    İspanyol devinin cazibesinin önemli bir unsuru, genç yıldız Yamal ile aynı sahayı paylaşma fırsatıdır. İspanyol kanat oyuncusu, Barça’da parlamasından bu yana futbol dünyasını kasıp kavurdu ve gösterdiği performanslar Gonzalez’de büyük yankı uyandırdı. Birlikte oynama olasılığını değerlendirirken, Gonzalez, seçkin yeteneklerin yanında kendini sınama arzusunu dile getirdi. Gonzalez şöyle ekledi: “Evet, kim istemez ki? Bence o şu anda dünyanın en iyilerinden biri ve her hafta sergilediği performans inanılmaz. Onu takım arkadaşım olarak görmek isterim. Dünyanın en iyileriyle oynayabilmek benim hedeflerimden biri ve Lamine Yamal da onlardan biri. Eğer Tanrı bana onunla oynama şansı verirse, bu çok güzel bir şey olacak."

  • Barselona efsaneleriyle birlikte çalışmak

    Gonzalez, Chivas’taki teknik direktörü ve eski Barcelona savunma oyuncusu Gabriel Milito sayesinde kulübün felsefesini yakından tanıyor. “Bize şöyle diyor: ‘Tarihin en iyi takımında, o efsanevi Barcelona’da oynadım,’” diyen Gonzalez, bu deneyimlerin nasıl bir kazanma zihniyeti aşıladığını vurguladı.

    Ancak, Katalan devine duyduğu hayranlığa rağmen, şaşırtıcı bir şekilde onların yerel rakiplerinden birini desteklediğini itiraf etti. "Şaşırtıcı olacak ama ben Atlético de Madrid taraftarıyım," diye açıkladı. "Babam bir süre Madrid'de yaşamıştı ve kardeşimle bana Atlético'dan bazı eşyalar getirmişti... Ayrıca, Cholo Simeone'nin tarzını seviyorum: adanmışlık, mücadele, asla pes etmeme, her maçı tek tek ele alma."

    Gözler Dünya Kupası'nda

    Şu an için Gonzalez, hızla yaklaşan Dünya Kupası’nda ev sahibi ülke olarak takımını yönetmeye tüm dikkatini vermiş durumda. Meksika, 11 Haziran'da Güney Afrika ile A Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak, ardından 19 Haziran'da Güney Kore ile karşılaşacak ve 25 Haziran'da Çekya ile grup aşamasını tamamlayacak. Turnuvanın ardından, Avrupa'ya geçiş yapması oldukça muhtemel görünüyor. Eğer bu golcü formunu sürdürürse, Atlantik'in ötesine doğru büyük bir transfer çok yakında gerçekleşebilir.

