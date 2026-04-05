Goal.com
Canlı
MOROCCO-FRANCE-FBL-WC-2026AFP
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Kim galip gelecek? 2030 Dünya Kupası öncesinde Fas ile İspanya arasında şiddetli çekişmeler

Turnuva Fas, Portekiz ve İspanya'da düzenlenecek

 Pazar günü yayınlanan bir haberde, Fas ile İspanya arasında, Portekiz ile ortaklaşa düzenlenecek 2030 Dünya Kupası öncesinde özel bir çekişme yaşandığına değinildi.

İspanyol "As" gazetesi, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına birkaç yıl kala Fas'ın durumuna ilişkin uzun bir haber yayınlayarak, İspanya ile çeşitli cephelerde bir çatışma olduğunu belirtti.

Haberde, gazete Fas'ta bazı krizlerin yaşandığını, ancak bunlara dair somut kanıt sunmadan belirtti. Ayrıca Fas'ın FIFA'daki etkisini ve bunun bazı kararların alınmasında yardımcı olabileceğini vurguladı.

Aşağıdaki satırlarda, elbette İspanya'nın tarafını tutan ve gerçek kanıtlar olmadan Fas'a bazı suçlamalarda bulunan "As" gazetesinin yayınladığı haberi sizlere sunuyoruz. İşte haberin metni:

  • Morocco v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Fas ile İspanya arasındaki dostane ilişkiler

    İspanya ile Fas arasındaki son karşılaşma, Katar'daki Dünya Kupası'nda gerçekleşmişti; o maçta Luis Enrique'nin takımı, heyecan verici bir penaltı atışları sonucu son 16 turunda elenmişti.

    O zamandan beri, iki federasyon arasındaki ilişkiler resmi olarak dostane bir nitelik taşıyor. Hatta 2030 Dünya Kupası'nı birlikte düzenleyecekler, ancak ufukta belirgin bir nüfuz mücadelesi görünüyor. Dahası, Cornella'daki Müslüman karşıtı tezahüratlar gerilimi daha da tırmandırabilir.

    Fas, bu yılki Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yaptı ve bu turnuvayı yaklaşan Dünya Kupası öncesinde önemli bir test olarak değerlendirdi. Ülke, modern, geniş ve ferah stadyumlarıyla övündü.

    Bununla birlikte, organizasyonun bazı yönleri kötü bir izlenim bıraktı. Rakip takımlara, ulaşım ve antrenman tesisleri açısından rekabet avantajı sağlamak amacıyla kötü muamele edildiği iddiasıyla birçok durumda eleştiriler yükseldi.

    • Reklam

  • 2030 Dünya Kupası Finali

    Buna rağmen, Fas Futbol Federasyonu, 2030 Dünya Kupası finalini kendi ülkesinde, özellikle de halen yapım aşamasında olan Kazablanka'daki Hassan II Stadyumu'nda düzenlemeye kararlıdır.

    Yarı final maçlarından biri de Afrika Uluslar Kupası finaline ev sahipliği yapan Rabat'taki Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak.

    Stadyumların tam sayısı henüz kesinleşmedi, ancak FIFA'nın planında bir değişiklik olmazsa, Fas altı stadyumda maçlara ev sahipliği yapacak ve İspanya 11 stadyumla en fazla stadyuma sahip ülke olacak. Portekiz'de ise maçlar sadece üç farklı stadyumda oynanacak.

    Fas'ın stadyumlarını yenileme ve ülkeyi Dünya Kupası'na hazırlama çabaları, birçok derneğin sokak köpeklerinin toplu katliamına ilişkin şikayetlerinden, gençlerin halkın temel hizmetleri pahasına stadyumlara ayrılan devasa bütçeye yönelik protestolarına kadar (gazetenin görüşüne göre) geniş bir toplumsal tartışma yarattı.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 50-NIG-MARAFP

    Çifte Vatandaşlık Savaşı

    Fas, yurtdışında doğmuş ancak Atlas Aslanları milli takımında oynama seçeneğine sahip oyuncuları kadroya katma mücadelesine yoğun bir şekilde odaklanıyor.

     Ashraf Hakimi her zaman onlar için oynamak istemişti ve İbrahim Díaz bunun en belirgin örneğiydi; ikisi de Fas milli takımının yıldızları.

    Son zamanlarda, Tiago Petarş'ı Fas milli takımına dahil etme seçeneği gündeme geldi. Real Madrid'de de forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, takımının son maçlarında parladı ve Fas Futbol Federasyonu onu kadroya katmak için tereddüt etmedi; ancak Fuenlabrada doğumlu oyuncunun sadece İspanya'yı temsil etmek istediği görülüyor.

    Kuzey Afrika'da bulunan bu ülke, Avrupa'nın dört bir yanına dağılmış olan diasporasının, milli takımını güçlendirmek için bol miktarda kaynak sağlayabileceğinin farkında ve performansını yükseltmeye çalışıyor. Örneğin, orta saha oyuncusu İsmail Sebari İspanya'da doğdu ve daha sonra Belçika'ya taşınmasına rağmen Fas milli takımında da oynuyor.

     Aynı durum, genç kategorilerde İspanya için oynamış ancak 2023 yılında anne babasının ülkesini temsil etmeye karar vermiş olan Elias Akhomach için de geçerli.

    Son saatlerde bu planın hızı arttı ve federasyon, Fas milli takımına altı yeni vatandaşlığa kabul edilmiş oyuncunun katıldığını duyurdu. Bu oyuncuların hepsi Belçika ve Hollanda'dan geliyor, yaşları 20'nin altında ve Rayan Bouneida gibi büyük potansiyele sahipler.

  • FBL-MOROCCO-FIFAAFP

    Fas'ın FIFA ile yakınlaşması

    Güney Afrikalı milyarder Patrice Motsepe'nin başkanlığını yürüttüğü Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), FIFA ile yakın bir ilişkiye sahiptir.

     Motsepe, Gianni Infantino'nun başkanlık ettiği federasyonun başkan yardımcılığını yürütmektedir ve bu ilişkiler açıkça görülmektedir. Afrika Federasyonu 54 üyeden oluşmaktadır ve oyları büyük bir etkiye sahiptir.

     Aynı zamanda, Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fawzi Lekjaâ, Afrika Federasyonu'nun birinci başkan yardımcısı ve FIFA Yönetim Kurulu üyesidir ve Kral VI. Muhammed tarafından 2030 Dünya Kupası Komitesi Başkanı olarak atanmıştır.

    "FIFA olarak, oylama sonucu ne olursa olsun, her birinizle birlikte çalışmamız gerekiyor. Her halükarda, hepinizden elinizden gelenin en iyisini yapmanızı istiyoruz çünkü birleşik Afrika, sadece birleşik Afrika, FIFA ve dünya üzerinde gerçek bir etkiye sahip olabilir," dedi Infantino, FIFA Yönetim Kurulu üyelerinin seçileceği olağanüstü genel kurulda yapılan oylamadan bir yıl önce.

    Afrika futbolunu kontrol eden ve Infantino'ya çok yakın olan bu etkili grup, Fas'ın hedeflerine ulaşması için en önemli dayanaklardan biri, özellikle de 2030 Afrika Uluslar Kupası finaline ev sahipliği yapma hedefi açısından.

    Bu grubun karar alma gücüne birkaç gün önce, Senegal'in finalde galip gelmesinden iki aydan fazla bir süre sonra Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Fas'ı Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan ettiğinde tanık olundu.

  • Yeni bir Fas rüyası

    Fas'ın projesi oldukça iddialı; son Dünya Kulüpler Kupası'nın başarısının ardından, 2029 turnuvasını tek başına düzenlemeyi hedefliyor.

    Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) henüz nihai bir karar vermedi. Dünyanın en iyi takımlarını bir araya getiren bu turnuvayı düzenleme konusunda rekabet çok yoğun olsa da, Kuzey Afrika'da bulunan bu ülke, bu büyüklükte bir etkinliği tek başına düzenleyebileceğini kanıtlamak istiyor.

      (Ayrıca okuyun)... Mısır maçı krizinden sonra... İspanya, 2030 Dünya Kupası finalini düzenleme onurunu kaybedecek mi?