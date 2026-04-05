Kim galip gelecek? 2030 Dünya Kupası öncesinde Fas ile İspanya arasında şiddetli çekişmeler

İspanya ile Fas arasındaki son karşılaşma, Katar'daki Dünya Kupası'nda gerçekleşmişti; o maçta Luis Enrique'nin takımı, heyecan verici bir penaltı atışları sonucu son 16 turunda elenmişti.

O zamandan beri, iki federasyon arasındaki ilişkiler resmi olarak dostane bir nitelik taşıyor. Hatta 2030 Dünya Kupası'nı birlikte düzenleyecekler, ancak ufukta belirgin bir nüfuz mücadelesi görünüyor. Dahası, Cornella'daki Müslüman karşıtı tezahüratlar gerilimi daha da tırmandırabilir.

Fas, bu yılki Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yaptı ve bu turnuvayı yaklaşan Dünya Kupası öncesinde önemli bir test olarak değerlendirdi. Ülke, modern, geniş ve ferah stadyumlarıyla övündü.

Bununla birlikte, organizasyonun bazı yönleri kötü bir izlenim bıraktı. Rakip takımlara, ulaşım ve antrenman tesisleri açısından rekabet avantajı sağlamak amacıyla kötü muamele edildiği iddiasıyla birçok durumda eleştiriler yükseldi.