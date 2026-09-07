Roshn Ligi'nde yaz transfer dönemi kapılarını kapattı ancak zirvedeki kulüplerin isimler, roller ve takım kurma anlayışı açısından tamamen farklı kadrolarla sezona girmesinin ardından, gerçek rekabetin başlamasıyla birlikte transfer döneminin izleri hâlâ hissedilecek.
Büyük takımlardan bazıları kadroya taze kan katmayı ve belirli mevkileri yeniden şekillendirmeyi tercih ederken, bazıları ise temel yapıyı korumayı ve sınırlı takviyelerle yetinmeyi seçti. Böylece karşılaştırma artık çok daha net: Piyasadan gerçekten kim daha güçlü çıktı?
Yeni transferlere bakıldığında tablo heyecan verici görünüyor: Al Ahli ve Al Hilal piyasaya güçlü bir şekilde girdi, Al Ittihad hareket etti ancak daha sakin bir tempoyla, Al Nassr ise en temkinli yolu izledi. Ancak transfer sayısı tek başına hüküm vermeye yetmez, çünkü transfer döneminin değeri, gelen oyuncuların her takımın gerçek ihtiyaçlarıyla ne ölçüde örtüştüğünde ortaya çıkar.