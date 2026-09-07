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Çeviri:

Kim en çok kazançlı çıktı? Roshen mercatosu zirvenin dört ekibine gülümsüyor, Nasr'a ise sırtını dönüyor!

FEATURES
Al Nassr FC
Al Hilal
Al Ittihad
Al Ahli
Premier Lig
Suudi Arabistan

Suudi Ligi'nde ateşli bir transfer dönemi

Roshn Ligi'nde yaz transfer dönemi kapılarını kapattı ancak zirvedeki kulüplerin isimler, roller ve takım kurma anlayışı açısından tamamen farklı kadrolarla sezona girmesinin ardından, gerçek rekabetin başlamasıyla birlikte transfer döneminin izleri hâlâ hissedilecek. 

Büyük takımlardan bazıları kadroya taze kan katmayı ve belirli mevkileri yeniden şekillendirmeyi tercih ederken, bazıları ise temel yapıyı korumayı ve sınırlı takviyelerle yetinmeyi seçti. Böylece karşılaştırma artık çok daha net: Piyasadan gerçekten kim daha güçlü çıktı?

Yeni transferlere bakıldığında tablo heyecan verici görünüyor: Al Ahli ve Al Hilal piyasaya güçlü bir şekilde girdi, Al Ittihad hareket etti ancak daha sakin bir tempoyla, Al Nassr ise en temkinli yolu izledi. Ancak transfer sayısı tek başına hüküm vermeye yetmez, çünkü transfer döneminin değeri, gelen oyuncuların her takımın gerçek ihtiyaçlarıyla ne ölçüde örtüştüğünde ortaya çıkar.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ahly: Büyük yıldızların ayrılığı karşısında net bir kalite

    El-Ehli, Ebubekir Sidi Kinte, Meşal el-Mutayri, Eduard Spertsyan, Nayef Mesud, Francisco Trincao, Abdullah Radif, Said Baatiya, Ibrahima Diaby ve Artem Bondarenko'yu kadrosuna katarak zirve kulüpleri arasında en hareketli takımlardan biri oldu.

    Kadro, yerli oyuncular ile yabancı transferler arasında net bir çeşitlilik taşıyor; başta Trincao, Spertsyan ve Ibrahima Diaby olmak üzere hücum ve teknik kaliteyi yükseltebilecek isimlerle dikkat çekiyor.

    Ancak buna karşılık, özellikle Riyad Mahrez ve Franck Kessié'nin ayrılmasının ardından takımın neler kaybettiği en büyük soru olmaya devam ediyor. Bu nedenle El-Ehli'nin transfer döneminin başarısı yalnızca gelen isimlerin sunduklarıyla değil, sistem içinde büyük bir ağırlığa sahip olan isimlerin bıraktığı boşluğu doldurabilme kabiliyetleriyle ölçülecek.

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  • جابرييل مارتينيلي - الهلال السعوديx/Alhilal_FC

    Hilal: hücum hattında kapsamlı bir yeniden yapılanma

    Hilal, kadrosuna Abdullah el-Enezi, Sabri Dehl, Mohammed el-Owais, Mohammed es-Sarnuh, Nawaf el-Habeşi, Crysencio Summerville, Mohammed Mahzeri, Ollie Watkins ve Gabriel Martinelli'yi kattıktan sonra geniş çaplı bir değişim sürecine girmeyi tercih etti.

    Ayrıca oku: Resmi açıklama: İttihad, tecrübeli bir Avrupalı yıldızla anlaştı

    Buradaki dikkat çekici nokta, Hilal'in yalnızca sayısal bir artışın peşinde olmaması, aksine hücum kimliğini net biçimde yeniden şekillendirmesiydi. Özellikle Summerville, Martinelli ve Watkins; baskı ve hücum geçişlerinde daha etkili bir ön hat oluşturma çabasıyla hıza, dinamizme ve yüksek tempoya doğru bir dönüşümü temsil ediyor.

    Bu nedenle Hilal, teknik açıdan en çok değişen zirve kulüplerinden biri olarak değerlendirilebilir. Özellikle yeni isimlerin gelişi, önemli birçok oyuncunun ayrılışıyla eş zamanlı gerçekleşti; bu da "Lider"in yalnızca bir onarımla yetinmediğini, aksine kadrosunun hatlarını yeniden çizmeyi tercih ettiğini gösteriyor.

  • Ittihad: Daha az transfer ama net rollerle

    Ittihad, Hilal ve Ahli çapında bir transfer hamlesi yapmadı, ancak aralarında Mervan es-Sahafi, Rakan Kaabi, Muhtar Ali ve Georginio Wijnaldum'un bulunduğu bir dizi transferi gerçekleştirdi.

    Burada "Amid"in felsefesi farklı görünüyor; yeni isimler kadroda kapsamlı bir devrime değil, belirli mevkilerin takviyesine işaret ediyor ve takımın temel iskeletinin büyük bölümü korunuyor.

    Özellikle Wijnaldum transferi öne çıkıyor; büyük tecrübeye sahip, orta sahada ve hücumda birden fazla rol üstlenebilen bir oyuncu olması onu ayırıyor. Mervan es-Sahafi ise üzerine inşa edilebilecek bir katkı sunuyor. Bu da Ittihad'ın transfer döneminin değerlendirilmesini, transfer sayısına değil, bu unsurların pratik çözümler üretmedeki başarısına bağlı kılıyor.

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  • Kadisiye tarih yazıyor

    Kadisiye, transfer döneminde en çok harcama yapan ya da en fazla transfer gerçekleştiren takım olmadı, ancak Manchester City'den Hollandalı Tijjani Reijnders'i kadrosuna katarak dikkatleri en çok üzerine çeken transferlerden birini bağladı. Bu adım, kulübün yükselen bir projeden büyüklerle rekabet edebilecek bir takıma dönüşme arzusunu açıkça yansıtıyor.

    Mesele Reijnders ile sınırlı kalmadı; Kadisiye kadrosunu Muhammed el-Kahtani, Abdülmelik el-Cabir ve bir dizi başka isimle de güçlendirdi. Öte yandan kadrosundan Otavio ile birkaç oyuncu ayrılırken, Süfyan el-Kervani de takıma katılmasının kısa bir süre ardından kiralık olarak gönderildi.

    Özellikle Reijnders transferi, Kadisiye'ye orta sahada büyük bir katkı sağlıyor; bu yalnızca oyuncunun ismi ve Manchester City tecrübesi nedeniyle değil, sahip olduğu teknik kalite, oyunun temposunu yükseltme ve büyük maçlarda fark yaratma kabiliyeti sayesinde de öyle.

    Buna karşılık, Otavio ile birlikte bazı isimlerin ayrılması, Kadisiye'nin transfer döneminin değerlendirmesini; kadrosunun büyük bölümünü yeniden inşa ederken takımın gücünü de koruyan Hilal'e kıyasla daha eksik kılıyor. 

    Yine de tek başına Reijnders çapında bir oyuncunun varlığı, hedefleri yükseltmeye ve Kadisiye'yi transfer döneminden daha güçlü ve daha hırslı bir görüntüyle çıktığı söylenebilecek kulüpler arasına yerleştirmeye yetiyor.

  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Nassr: En sessiz transfer dönemi

    Al Ahli ve Al Hilal güçlü hamleler yaparken, Al Ittihad sınırlı bir takviyeyi tercih etti; Al Nassr ise Samu Costa transferinin kadrosuna yapılan en dikkat çekici katkı olmasının ardından, sükûnetin en uç noktasına gitti.

    Bu tercih, rakiplerle kıyaslandığında garip görünebilir; özellikle de Al Hilal'in sezona ağır toplardan oluşan üç yeni hücum ismiyle girdiği düşünülürse. Ancak buna karşılık Al Nassr, başta Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix ve Kingsley Coman olmak üzere, esasen geniş bir yıldız kadrosuna sahip.

    Bu nedenle Al Nassr'ın transfer dönemine iki şekilde bakılabilir: Ya mevcut kadroya duyulan büyük bir güven ya da takımın sakatlıklar veya maç yoğunluğu baskısıyla karşılaşması hâlinde, ek derinlik ihtiyacını daha belirgin hâle getirecek bir risk.

  • Mercato'yu gerçekten kim kazandı

    Listeleri yan yana koyduğunuzda, sonuçlar ortaya çıkmaya başlamadan önce mutlak bir kazanan belirlemek zorlaşıyor. En çok değişen ve en cüretkar görünen takım Hilal; Ahli kaliteyi artırdı ancak buna karşılık ağır isimleri kaybetti; Ittihad belirli takviyelere odaklandı, Nassr ise istikrara oynadı.

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    Gerçek fark da burada yatıyor; Hilal hücumunu yeniden inşa etmeye oynadı, Ahli kayıplarını telafi etmeye çalıştı, Ittihad dengesini koruyup tecrübe ekledi, Nassr ise dolaylı olarak mevcut kadrosunun büyük değişikliklere ihtiyaç duymadan rekabet edebileceğini söyledi.

    Ancak futbol puanları kağıt üzerinde dağıtmaz. Aylar sonra gerçek cevap sahanın içinde olacak: Transferlerini etkiye dönüştürmeyi kim başardı? Çok fazla değişikliğin bir yük olduğunu kim fark etti? İstikrarının en güçlü silahı olduğu kimin için ortaya çıktı?

    Bu nedenle 2026 mercatosu, zirve kulüpleri arasında sadece bir isim yarışı değil, takım kurmaya dair dört farklı felsefe arasındaki bir yarıştı; bu felsefelerin gerçek sınavı ise sezonun düdüğüyle başlıyor.