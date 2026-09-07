Kadisiye, transfer döneminde en çok harcama yapan ya da en fazla transfer gerçekleştiren takım olmadı, ancak Manchester City'den Hollandalı Tijjani Reijnders'i kadrosuna katarak dikkatleri en çok üzerine çeken transferlerden birini bağladı. Bu adım, kulübün yükselen bir projeden büyüklerle rekabet edebilecek bir takıma dönüşme arzusunu açıkça yansıtıyor.

Mesele Reijnders ile sınırlı kalmadı; Kadisiye kadrosunu Muhammed el-Kahtani, Abdülmelik el-Cabir ve bir dizi başka isimle de güçlendirdi. Öte yandan kadrosundan Otavio ile birkaç oyuncu ayrılırken, Süfyan el-Kervani de takıma katılmasının kısa bir süre ardından kiralık olarak gönderildi.

Özellikle Reijnders transferi, Kadisiye'ye orta sahada büyük bir katkı sağlıyor; bu yalnızca oyuncunun ismi ve Manchester City tecrübesi nedeniyle değil, sahip olduğu teknik kalite, oyunun temposunu yükseltme ve büyük maçlarda fark yaratma kabiliyeti sayesinde de öyle.

Buna karşılık, Otavio ile birlikte bazı isimlerin ayrılması, Kadisiye'nin transfer döneminin değerlendirmesini; kadrosunun büyük bölümünü yeniden inşa ederken takımın gücünü de koruyan Hilal'e kıyasla daha eksik kılıyor.

Yine de tek başına Reijnders çapında bir oyuncunun varlığı, hedefleri yükseltmeye ve Kadisiye'yi transfer döneminden daha güçlü ve daha hırslı bir görüntüyle çıktığı söylenebilecek kulüpler arasına yerleştirmeye yetiyor.