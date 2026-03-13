Dünya ve Avrupa şampiyonu Jürgen Klinsmann, Premier Lig'de şu anda küme düşme mücadelesi veren eski kulübü Tottenham Hotspur'da teknik direktörlük yapmayı düşünebileceğini ESPN FC'ye verdiği röportajda açıkladı.
Çeviri:
"Kim bu işi istemez ki?" Jürgen Klinsmann, Premier League kulübünde kendini gündeme getiriyor
"Kim bu işi istemez ki? Bu Tottenham" dedi Klinsmann, aktif kariyeri sırasında 1994/95 sezonunda Spurs için gol avına çıkmış ve 41 resmi maçta 20 gol atmıştı.
Tottenham, geçtiğimiz haftalarda altı resmi maç üst üste kaybetti, son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'e 2-5 yenildi. Koç Igor Tudor göreve geleli henüz bir ay olmasına rağmen, dört maçta dört yenilgi aldıktan sonra şimdiden görevinden ayrılması konuşulmaya başlandı.
- Getty Images Sport
Tottenham: Klinsmann, Igor Tudor'un yerini alacak mı?
Klinsmann, olası halefler listesindeki seçeneklerden biri olabilir, ancak "kimin seçileceği önemli değil, herkesle duygusal bir bağ kurabilen, kulübü tanıyan, kulübü hisseden, insanları hisseden birine ihtiyaç var".
Ligde 16. sırada ve küme düşme hattından sadece bir puan önde olan takım için Klinsmann'a göre hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor ve 61 yaşındaki teknik adam sezon sonuna kadar geçici bir çözüm olarak göreve gelmeyi düşünebilir.
Klinsmann, son olarak Güney Kore milli takımının teknik direktörlüğünü yaptı.
"Bu karmaşadan kurtulmak için, bir mücadele ruhu geliştirmeleri gerekiyor, gerçekten kötü, çirkin bir mücadele ruhu, ve bu sadece duygularla mümkün olabilir," diyor Klinsmann. "Yani taktiksel bir dahi ya da benzeri birine ihtiyaç yok, herkesi aynı gemide toplayan, bu maçlara olumlu yaklaşan ve herkesi şampiyonluktan düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarına ikna eden birine ihtiyaç var."
Klinsmann, Güney Kore milli takımının teknik direktörlüğünü yaptığı bir yıllık ara döneminden bu yana işsiz. Daha önce Hertha BSC, Bayern Münih ve ABD ve Almanya milli takımlarını çalıştırmış ve 2006 yazında Almanya'nın Dünya Kupası zaferini kutlamıştı.
Spurs, Pazar günü FC Liverpool'a konuk olacak, ardından evinde Atletico ile rövanş maçı oynayacak ve ardından Tottenham gibi küme düşme mücadelesi veren Nottingham Forest ile lig maçına çıkacak.
Jürgen Klinsmann: Koçluk kariyerine genel bakış
Takım Dönem Almanya 2004-2006 Bayern Münih 2008-2009 ABD 2011-2016 Hertha BSC 2019-2020 Güney Kore 2023-2024