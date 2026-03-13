"Kim bu işi istemez ki?" Jürgen Klinsmann, Premier League kulübünde kendini gündeme getiriyor

"Bu karmaşadan kurtulmak için, bir mücadele ruhu geliştirmeleri gerekiyor, gerçekten kötü, çirkin bir mücadele ruhu, ve bu sadece duygularla mümkün olabilir," diyor Klinsmann. "Yani taktiksel bir dahi ya da benzeri birine ihtiyaç yok, herkesi aynı gemide toplayan, bu maçlara olumlu yaklaşan ve herkesi şampiyonluktan düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarına ikna eden birine ihtiyaç var."

Klinsmann, Güney Kore milli takımının teknik direktörlüğünü yaptığı bir yıllık ara döneminden bu yana işsiz. Daha önce Hertha BSC, Bayern Münih ve ABD ve Almanya milli takımlarını çalıştırmış ve 2006 yazında Almanya'nın Dünya Kupası zaferini kutlamıştı.

Spurs, Pazar günü FC Liverpool'a konuk olacak, ardından evinde Atletico ile rövanş maçı oynayacak ve ardından Tottenham gibi küme düşme mücadelesi veren Nottingham Forest ile lig maçına çıkacak.