"Kim bu işi istemez ki?" - Jurgen Klinsmann, Igor Tudor üzerindeki baskı artarken Tottenham'ın iş teklifiyle ilgili sorulara yanıt verdi

Bu olayın ardından Tudor'un geleceği belirsizliğe sürüklendi ve birçok kişi bu tür bir kamuoyu önünde aşağılanmanın mantığını sorguladı. Klinsmann, durumun yönetiminin temelden hatalı olduğunu öne sürdü.

Klinsmann, "Onu soğuk suya attı ve o anda su çok soğuktu" diye konuştu. "İki büyük hata yaptı... Yarıya kadar uzatmalıydı. Belki o zaman onunla konuşabilir ve ona oyundan çıkaracağını açıklayabilirdin... 17. dakikada bunu yapmaya karar verdi ve bu, onun gibi genç bir çocuk için çok büyük bir ceza."