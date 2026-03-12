AFP
Çeviri:
"Kim bu işi istemez ki?" - Jurgen Klinsmann, Igor Tudor üzerindeki baskı artarken Tottenham'ın iş teklifiyle ilgili sorulara yanıt verdi
Taktiksel ustalık üzerine duygusal kıvılcım
Spurs da Premier Lig'in küme düşme bölgesinin sadece bir puan üzerinde yer alırken, Klinsmann bir sonraki atamanın taktiksel karmaşıklık yerine duygusal bağı öncelikli hale getirmesi gerektiğini savunuyor. Nottingham Forest ile oynanacak kritik altı puanlık maç yaklaşırken, takımın hayatta kalabilmesi için psikolojik bir kıvılcım ve yenilenmiş bir mücadele ruhuna acil olarak ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.
- Getty Images Sport
Klinsmann, Spurs'un hayatta kalması için bir plan hazırladı
"Kim bu işi istemez ki, bu Tottenham. Kimi seçerseniz seçin, herkese duygusal olarak bağlanabilen, kulübü tanıyan, kulübü hisseden, insanları hisseden birine ihtiyacınız var," diye açıkladı Klinsmann, ki kendisi Spurs'ta iki dönem oyuncu olarak forma giymişti, ESPN'ye. "Çünkü bu karmaşadan çıkmak için, bir mücadele ruhu geliştirmeleri gerekiyor, gerçekten sert, çirkin, mücadeleci bir ruh ve bu sadece duygularla olur. Yani taktiksel konularda uzman birini getirmenize gerek yok, herkesi bir araya getirebilecek birine ihtiyacınız var... Bu sadece duygularla, acı çekmeye ve savaşmaya istekli olmakla ve belki de saha kenarındaki top toplayıcılardan topu almakla mümkün olabilir."
Kinsky tartışması ve Tudor'un 'acımasız' kararı
Tudor'un görevi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'e 5-2 yenildikten sonra, özellikle iki önemli hata yaptıktan sonra sadece 17 dakika sonra oyundan alınan genç kaleci Antonin Kinsky'ye yönelik tutumu nedeniyle kırılma noktasına geldi. Oğlu da kaleci olan Klinsmann, bu harekete sert tepki gösterdi.
Klinsmann, "Bence bugün ona [Tudor] sorarsanız... tüm durumu yeniden düşünür" dedi. "Açıkçası, bu çocuk için çok ağır bir durum, bir kalecinin başına gelebilecek en kötü şey... Madrid'de kapalı gişe bir maçta 17 dakika sonra oyundan alınmak, iki hata yaptığın için, bu çok acımasızca."
- (C)Getty Images
'Onu soğuk suya attı'
Bu olayın ardından Tudor'un geleceği belirsizliğe sürüklendi ve birçok kişi bu tür bir kamuoyu önünde aşağılanmanın mantığını sorguladı. Klinsmann, durumun yönetiminin temelden hatalı olduğunu öne sürdü.
Klinsmann, "Onu soğuk suya attı ve o anda su çok soğuktu" diye konuştu. "İki büyük hata yaptı... Yarıya kadar uzatmalıydı. Belki o zaman onunla konuşabilir ve ona oyundan çıkaracağını açıklayabilirdin... 17. dakikada bunu yapmaya karar verdi ve bu, onun gibi genç bir çocuk için çok büyük bir ceza."
Reklam