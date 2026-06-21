Kilit oyuncu... Maldini, Suudi Arabistan’ın en önemli yıldızlarına karşı uyarıda bulunuyor

Ünlü İspanyol yorumcu Julio Maldonado (Maldini), bugün Pazar akşamı Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Suudi Arabistan milli takımıyla oynayacağı maç öncesinde İspanya milli takımını uyardı.
Maldini, Sport gazetesinde yayınlanan analizine, kaleci Muhammed Al-Owais’in olağanüstü performansı sayesinde Suudi Arabistan’ın Uruguay ile berabere kaldığını hatırlatarak başladı.
Suudi milli takımının son dakikalarda zorlanmasına rağmen güçlü bir rekabet ruhu sergilediğine dikkat çeken Maldini, bunun tesadüf olmadığını vurguladı.
"Suudilerin birçok güçlü yönü var. Ayrıca, kısa süre önce göreve gelen Yunan teknik direktör Donis, takımı mükemmel bir şekilde yönetiyor" diye ekledi.
"Suudi milli takımı topu iyi tutuyor ve boşluklara hızlıca ilerliyor; bu iki özellik İspanya'ya zor anlar yaşatabilir" diye devam etti.
Maldini, analizinin büyük bir bölümünü Donis’in kadrosunda en etkili olduğunu düşündüğü oyuncular olan Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti ve Mohamed Kano hakkında konuşmaya ayırdı.