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Kilit oyuncu... Maldini, Suudi Arabistan’ın en önemli yıldızlarına karşı uyarıda bulunuyor

İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
M. Kanno
İspanya
Suudi Arabistan

Ünlü İspanyol yorumcu Julio Maldonado (Maldini), bugün Pazar akşamı Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Suudi Arabistan milli takımıyla oynayacağı maç öncesinde İspanya milli takımını uyardı.

Maldini, Sport gazetesinde yayınlanan analizine, kaleci Muhammed Al-Owais’in olağanüstü performansı sayesinde Suudi Arabistan’ın Uruguay ile berabere kaldığını hatırlatarak başladı.

Suudi milli takımının son dakikalarda zorlanmasına rağmen güçlü bir rekabet ruhu sergilediğine dikkat çeken Maldini, bunun tesadüf olmadığını vurguladı. 

"Suudilerin birçok güçlü yönü var. Ayrıca, kısa süre önce göreve gelen Yunan teknik direktör Donis, takımı mükemmel bir şekilde yönetiyor" diye ekledi.

"Suudi milli takımı topu iyi tutuyor ve boşluklara hızlıca ilerliyor; bu iki özellik İspanya'ya zor anlar yaşatabilir" diye devam etti.

Maldini, analizinin büyük bir bölümünü Donis’in kadrosunda en etkili olduğunu düşündüğü oyuncular olan Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti ve Mohamed Kano hakkında konuşmaya ayırdı.

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    Suudi Arabistan milli takımı, büyük takımlarla rekabet edebilecek güçte

    "Bana göre kilit oyuncu Muhammed Keno; hem hücumda hem de savunmada başarılı bir orta saha oyuncusu, hücuma mükemmel bir şekilde katılıyor ve onu son derece belirleyici bir unsur olarak görüyorum" diye vurguladı. 

    Maldini ayrıca Muhammed Al-Owais’in rolünü överek, onun en zor anlarda takımını kurtarabilecek bir kaleci olduğunu belirtti.

    Maldini, Suudi Arabistan milli takımının birçok kez büyük takımlarla rekabet edebileceğini kanıtladığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Bunlar birer uyarı mesajıdır. Suudi Arabistan, Katar’da Arjantin’i yendi ve Uruguay ile berabere kaldı… Şüphesiz tehlikeli bir takım.”

    Bu sonuçların tesadüf olmadığını, aksine net bir kimliğe, fiziksel güce, hızlı oyun dönüşlerine ve uluslararası deneyime sahip birçok oyuncuya sahip bir takımın meyvesi olduğunu vurguladı.

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