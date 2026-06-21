Kilit oyuncu... Maldini, Suudi Arabistan’ın en önemli yıldızlarına karşı uyarıda bulunuyor

"Bana göre kilit oyuncu Muhammed Keno; hem hücumda hem de savunmada başarılı bir orta saha oyuncusu, hücuma mükemmel bir şekilde katılıyor ve onu son derece belirleyici bir unsur olarak görüyorum" diye vurguladı.

Maldini ayrıca Muhammed Al-Owais’in rolünü överek, onun en zor anlarda takımını kurtarabilecek bir kaleci olduğunu belirtti.

Maldini, Suudi Arabistan milli takımının birçok kez büyük takımlarla rekabet edebileceğini kanıtladığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Bunlar birer uyarı mesajıdır. Suudi Arabistan, Katar’da Arjantin’i yendi ve Uruguay ile berabere kaldı… Şüphesiz tehlikeli bir takım.”

Bu sonuçların tesadüf olmadığını, aksine net bir kimliğe, fiziksel güce, hızlı oyun dönüşlerine ve uluslararası deneyime sahip birçok oyuncuya sahip bir takımın meyvesi olduğunu vurguladı.