AFP
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Kilit oyuncu Edin Dzeko, kritik Polonya maçı öncesi Bosna kadrosundan ayrılırken Sergej Barbarez sessizliğini bozdu
Barbarez, Dzeko'nun ayrılığı hakkında konuştu
Bosna Hersek yaklaşan Uluslar Ligi karşılaşmasına hazırlanırken, odak noktası ayrılan kaptanlarının bıraktığı boşluk olmaya devam ediyor. Barbarez, efsane golcünün durumuyla ilgili medyaya açıklamalarda bulunarak, forvetin bugün derhal Almanya'ya gitmesinin beklendiğini belirtti. Bu geçiş, en ikonik figürleri olmadan bir gelecek inşa etmeye çalışan milli takım için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.
Barbarez, Reprezentacija'nın aktardığına göre, “Bence bugün Almanya'ya gitmek zorunda. Gelirse memnun olurum, onu bir kez daha görmek isterim. Dürüst olmak gerekirse, ister özel hayatta olsun ister böyle durumlarda, bazı vedaların taraftarı değilim. Şimdiye kadar olduğu gibi hayatımız boyunca daha birçok kez görüşeceğiz. En önemli şey de bu; arkadaş kalmamız, onurlu ve birbirine bağlı harika insanlar olmamız” dedi.
- AFP
Taktik ayarlamalar ve kadro sağlığı
Dzeko'nun kaybına rağmen Barbarez, kadrosunda kalan oyuncuların derinliği ve hazır oluşu konusunda iyimserliğini koruyor. Teknik direktör, İsveç ile oynanan yoğun temponun ardından gelen beraberlik sonrası yorgunluğun bir etken olduğunu, ancak 25 kişilik kadronun geri kalanının sağlıklı olduğunu ve seçime hazır bulunduğunu belirtti. Buna, antrenmanda belirli fiziksel eşiklere ulaşılması halinde kaleci pozisyonunda yapılabilecek olası değişiklikler de dahil.
"Bize sadece Edin veda etti, onun dışında 25 oyuncunun tamamı burada, hepsi hazır. Yorgunluk var ama hâlâ 24 saatten fazla zamanımız var. Bazı oyuncuların geride bıraktığı üç maç var ama ben şunu söylüyorum, en üst seviyede oynamak istiyorlarsa durum budur," dedi Barbarez.
Bazdar'ın fiziksel gerilemeleri ve kadro sınırları
Samed Bazdar’ın son üç maçta kadroda yer almamasına değinen teknik direktör, erken yaşanan bir sakatlığın oyuncunun kullanılabilirliğini ciddi şekilde kısıtladığını açıkladı. Bazdar, ilk iki maçta forma giyemedi ve ikinci maç öncesinde yalnızca bir antrenman yapabildi. Dzeko’nun İsveç maçı öncesinde yeniden kadroya dönmesi de oyuncunun takıma yeniden entegrasyonunu daha da zorlaştırdı ve listede hiç yer kalmadı.
"İlk iki maçta sakattı. İkinci maçtan önce sadece bir antrenman yaptı. Edin, İsveç maçı öncesinde kadroya döndü ve ne yazık ki artık yer kalmamıştı. Umarım bugün antrenmanda elinden gelenin en iyisini verir ama biliyorsunuz, ikisinin tribüne çıkması gerekiyor" diye açıkladı Bosna teknik direktörü.
- AFP
Polonya ile karşılaşmanın zorluğu
Polonya da kendi efsanevi figürlerinden birinden yoksun olacak; Robert Lewandowski bu maçta forma giyemeyecek. Barbarez, iki ülkenin durumları arasında hızlıca paralellik kurarken, bu denli yüksek profilli tılsımların kaybının psikolojik etkisini kabul etti. Ancak, bireysel eksiklerden bağımsız olarak Polonya'nın kadro derinliğinin hâlâ ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.
"Biz Robert konusunda da Edin'de olduğu gibi aynı şeyi yaşıyoruz. Robert oynamaya devam edecek ama o orada olmadığında... bunlar, herkesin onları izlemek için tribünlere geldiği ve her rakibin kendilerine büyük saygı duyduğu kişilikler. İsveç'e karşı olduğu gibi aynı şeyi yaşıyoruz; 5-6 oyuncu değiştiriyorlar ve yine de kaliteye sahip oluyorlar," diye konuştu Barbarez.
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