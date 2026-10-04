Bosna Hersek yaklaşan Uluslar Ligi karşılaşmasına hazırlanırken, odak noktası ayrılan kaptanlarının bıraktığı boşluk olmaya devam ediyor. Barbarez, efsane golcünün durumuyla ilgili medyaya açıklamalarda bulunarak, forvetin bugün derhal Almanya'ya gitmesinin beklendiğini belirtti. Bu geçiş, en ikonik figürleri olmadan bir gelecek inşa etmeye çalışan milli takım için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Barbarez, Reprezentacija'nın aktardığına göre, “Bence bugün Almanya'ya gitmek zorunda. Gelirse memnun olurum, onu bir kez daha görmek isterim. Dürüst olmak gerekirse, ister özel hayatta olsun ister böyle durumlarda, bazı vedaların taraftarı değilim. Şimdiye kadar olduğu gibi hayatımız boyunca daha birçok kez görüşeceğiz. En önemli şey de bu; arkadaş kalmamız, onurlu ve birbirine bağlı harika insanlar olmamız” dedi.