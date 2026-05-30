Getty Images Sport
Çeviri:
Kieran Trippier, Newcastle'dan ayrılmasının ardından küme düşen bir kulüple anlaşmaya vardı ve Championship'e transfer olmaya hazırlanıyor
Wolves, tecrübeli bir savunma oyuncusunu kadrosuna kattı
Sky Sports'un haberlerine göre, Wolves, eski Newcastle bekçisi Trippier'i bedelsiz transfer etmek için yapılan yarışta galip geldi. 35 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden gelen birçok teklifi geri çevirerek, bir yıl uzatma opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme imzalamayı kabul etti. Anlaşma, deneyimli savunma oyuncusunun aile tatilinden döndükten sonra önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi planlanan resmi sağlık kontrolüne tabi.
- Getty Images Sport
Howe saygılarını sunuyor
Defans oyuncusunun duygusal vedası öncesinde, Newcastle teknik direktörü Eddie Howe, Trippier’in Atlético Madrid’den transfer olduktan sonra kulübe yaptığı muazzam katkıyı övdü: “Kesinlikle takdir edilmeyi hak ediyor. Bence öncelikle buraya gelme kararı kutlanmalı; çünkü İspanya’da büyük başarılar elde eden bir takımdan, Premier Lig’de küme düşme mücadelesi veren bir takıma geçti.
"O bu görevi üstlendi ve bunun karşılığını aldığı için onun adına çok mutluyum çünkü bunun olacağına dair hiçbir garanti yoktu. Takım ligde kaldı ve bir daha geriye bakmadı. Bu garipti çünkü muhtemelen birçok kişi, onun sakatlandığını ve küme düşme mücadelesinde başlangıçta istediği gibi sahada pek katkı sağlayamadığını unutuyor.
"Asıl inanılmaz rolünü, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne yükselme mücadelemizde oynadı. Sanırım o sezon sadece dört maç kaybettik... Bu muhtemelen onunla ilgili en büyük anım. Bir de kupa finalindeki zafer var; o gün muhteşemdi. Kesinlikle devasa bir performans sergiledi ve Bruno [Guimaraes] ve Jamaal [Lascelles] ile birlikte kupayı kaldırmanın mutluluğunu yaşadı."
Trippier duygusal bir veda etti
Trippier, 160 maça çıkarak St James' Park'tan ayrılıyor. Bu tarihi kariyer, Newcastle'ın 70 yıllık ulusal kupa hasretine son veren ve Liverpool'u mağlup ederek 2025 Carabao Kupası'nı kaldırmasıyla taçlandırıldı.
Ayrılışını değerlendiren Trippier, "Dört buçuk yılın ardından bu muhteşem kulüpten ayrılma zamanı geldi. Burası kendimi en çok evimde hissettiğim yerdi. Duygusal bir an ve burayı gerçekten özleyeceğim. İyi ve kötü zamanlarda verdikleri tüm destek için taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Beni her zaman desteklediniz, her zaman yanımda oldunuz.
"Takım arkadaşlarıma gelince, bu çok duygusal olacak. Sizinle harika bir yolculuk oldu. Hepinizi özleyeceğim, ama sizinle bir kupa kazanmak gerçekten çok özeldi - kariyerimin en iyisiydi. Ve teknik direktör Eddie Howe'a, tüm teknik ekibe ve sahne arkasında çalışan ekibe çok teşekkür ederim. Teknik direktörüm bana iki kez güvenerek beni transfer etti, bu harika kulübü temsil etme ve kaptanlık yapma fırsatı verdi ve en önemlisi, bir kupa kazanmayı başardık. Kulüpteki herkesi özleyeceğim. Teşekkürler."
- Getty Images Sport
Molineux'da liderlik görevi bekliyor
Wolves teknik direktörü Rob Edwards, bu deneyimli bek oyuncusunu, takımı Premier Lig’e geri döndürmek için acil bir yükseliş hamlesi başlatabilecek, soyunma odasında hayati öneme sahip bir lider olarak görüyor. Trippier, önümüzdeki hafta sağlık kontrolünü tamamladıktan sonra Championship’in fiziksel zorluklarına hızla uyum sağlamalı. Birinci ligden düşmenin acı hayal kırıklığını yaşayan West Midlands kulübü, 46 maçlık zorlu bir lig sezonu için kadrosunu yeniden yapılandırırken, Trippier’in üst düzey geçmişine büyük ölçüde güvenecek.