Kieran Trippier, Newcastle'dan ayrılmasının ardından küme düşen bir kulüple anlaşmaya vardı ve Championship'e transfer olmaya hazırlanıyor

Defans oyuncusunun duygusal vedası öncesinde, Newcastle teknik direktörü Eddie Howe, Trippier’in Atlético Madrid’den transfer olduktan sonra kulübe yaptığı muazzam katkıyı övdü: “Kesinlikle takdir edilmeyi hak ediyor. Bence öncelikle buraya gelme kararı kutlanmalı; çünkü İspanya’da büyük başarılar elde eden bir takımdan, Premier Lig’de küme düşme mücadelesi veren bir takıma geçti.

"O bu görevi üstlendi ve bunun karşılığını aldığı için onun adına çok mutluyum çünkü bunun olacağına dair hiçbir garanti yoktu. Takım ligde kaldı ve bir daha geriye bakmadı. Bu garipti çünkü muhtemelen birçok kişi, onun sakatlandığını ve küme düşme mücadelesinde başlangıçta istediği gibi sahada pek katkı sağlayamadığını unutuyor.

"Asıl inanılmaz rolünü, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne yükselme mücadelemizde oynadı. Sanırım o sezon sadece dört maç kaybettik... Bu muhtemelen onunla ilgili en büyük anım. Bir de kupa finalindeki zafer var; o gün muhteşemdi. Kesinlikle devasa bir performans sergiledi ve Bruno [Guimaraes] ve Jamaal [Lascelles] ile birlikte kupayı kaldırmanın mutluluğunu yaşadı."