Kibirli ve işe yaramaz... İbrahimović’in Dünya Kupası’ndaki performansına sert eleştiri

İtalyan TotoSport gazetesi, Milan kulübünün sahibi Gerry Cardinale’nin danışmanı Zlatan İbrahimoviç’in, kendisini “kibirli” olarak nitelendiren “New York Times” gazetesi tarafından sert eleştirilere maruz kaldığını yazdı. Ayrıca, “Fox” kanalında 2026 Dünya Kupası maçlarını analiz etme performansıyla ilgili olarak “bu göreve hazır olmadığı” da belirtildi.

Bu gelişme, kulübün futbol yönetim kademesindeki değişikliklerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen, kulüpte net bir yönetim yapısının bulunmaması nedeniyle Rossoneri taraftarlarının hoşnutsuzluğunun arttığı bir dönemde yaşandı; İbrahimoviç ise bu değişikliklerden etkilenmemişti.

Gazete, Amerikan gazetesinin sert bir başyazı yayınladığını vurguladı. Yazıda, “Zlatan İbrahimoviç olmasaydı, Fox’un Dünya Kupası programları daha iyi olurdu” denildi. Gazete, eski İsveçli yıldızın beklenen katkıyı sağlayamadığını ve takımlar ile oyuncular hakkındaki detaylara hakim görünmediğini belirtti. Buna karşılık, efsane Tom Brady'nin Amerikan Futbol Ligi'nde birinci sınıf bir yorumcu ve analizci olabilmek için bir sezon boyunca zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Ayrıca, İbrahimoviç’in genel yorumlar yapmak yerine taktiksel ve teknik yönleri analiz etmeye odaklanarak, bir oyuncu olarak kendisini öne çıkaran “zekasını ve içgüdüsünü” sergileseydi daha faydalı olabileceğini de sözlerine ekledi.

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