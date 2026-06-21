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Kibirli ve işe yaramaz... İbrahimović’in Dünya Kupası’ndaki performansına sert eleştiri

Z. Ibrahimovic
AC Milan
Japonya - İsveç
Japonya
İsveç
Dünya Kupası
İsveç
İtalya
Japonya
ABD

Fırtınanın Gözünde İbra

Eski İsveçli yıldız Zlatan İbrahimoviç, Rossoneri’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanamadığı başarısız sezonun ardından Milan kulübünde etrafını saran olumsuz atmosferden kaçmaya çalıştı ve 2026 Dünya Kupası maçlarını analiz etmek gibi yeni bir girişimle bunda başarılı olduğunu düşündü.

Ancak “Ibra”nın maç analizlerindeki performansına yönelik olumsuz yorumlar gecikmedi. Amerikan gazeteleri, bu analizlerin hiçbir şey katmadığını ve beklenen getiriyi sağlamadığını belirterek, İsveçli futbol efsanesinin bu tür teknik işler için gerekli becerilerden yoksun olduğunu vurguladı.

  • Kibirli ve hiçbir faydası olmayan

    İtalyan TotoSport gazetesi, Milan kulübünün sahibi Gerry Cardinale’nin danışmanı Zlatan İbrahimoviç’in, kendisini “kibirli” olarak nitelendiren “New York Times” gazetesi tarafından sert eleştirilere maruz kaldığını yazdı. Ayrıca, “Fox” kanalında 2026 Dünya Kupası maçlarını analiz etme performansıyla ilgili olarak “bu göreve hazır olmadığı” da belirtildi.

    Bu gelişme, kulübün futbol yönetim kademesindeki değişikliklerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen, kulüpte net bir yönetim yapısının bulunmaması nedeniyle Rossoneri taraftarlarının hoşnutsuzluğunun arttığı bir dönemde yaşandı; İbrahimoviç ise bu değişikliklerden etkilenmemişti.

    Gazete, Amerikan gazetesinin sert bir başyazı yayınladığını vurguladı. Yazıda, “Zlatan İbrahimoviç olmasaydı, Fox’un Dünya Kupası programları daha iyi olurdu” denildi. Gazete, eski İsveçli yıldızın beklenen katkıyı sağlayamadığını ve takımlar ile oyuncular hakkındaki detaylara hakim görünmediğini belirtti. Buna karşılık, efsane Tom Brady'nin Amerikan Futbol Ligi'nde birinci sınıf bir yorumcu ve analizci olabilmek için bir sezon boyunca zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

    Ayrıca, İbrahimoviç’in genel yorumlar yapmak yerine taktiksel ve teknik yönleri analiz etmeye odaklanarak, bir oyuncu olarak kendisini öne çıkaran “zekasını ve içgüdüsünü” sergileseydi daha faydalı olabileceğini de sözlerine ekledi.

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  • Fırtınanın ortasında… Milan’ın başarısızlıkları devam ediyor

    Eleştiriler sadece medya ile sınırlı kalmıyor; İtalyan gazetesi, İbrahimoviç’in, özellikle kulübün sportif direktör pozisyonunun hâlâ boş kalması ve Kardinal’in boş pozisyonları doldurmadaki yavaşlığı nedeniyle Milan taraftarları arasında yeni yönetim yapısı içindeki rolü nedeniyle tırmanan öfkenin tam ortasında olduğunu belirtti.

    Bu kriz, Eintracht Frankfurt’un sportif direktörü Marcus Krusche ile anlaşma sağlanamaması sonrasında ortaya çıktı. Böylece Victor Pezzani, David Ozic ve Ramon Planes arasında yarış devam ediyor, ancak hiçbiri sözleşme imzalamaya yakın değil.

    Milan ciddi bir krizle karşı karşıya; 29 Haziran’da transfer piyasasının açılmasına az bir süre kala, İtalyan liginde teknik kadroda tam bir yönetim yapısına sahip olmayan tek kulüp haline geldi. Ayrıca, (muhtemel aday) Kirovski, İtalyan Futbol Federasyonu’ndan spor direktörü görevini resmi olarak üstlenmek için gerekli lisansa sahip değil.

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