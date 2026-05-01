"Khvicha Kvaratskhelia ve Nico Williams harika olurdu" - "Oyuncular satılmalı" itirafının ardından, "Yenilmezler" kadrosundan bir isim Arsenal için iddialı bir transfer hedefi belirledi
Kadroyu yenilemek
Eski forvet Aliadiere, Arsenal'e hücum seçeneklerini baştan aşağı yenilemesi tavsiyesinde bulunurken, Kvaratskhelia ve Nico'yu ideal takviye oyuncuları olarak gösterdi. Kvaratskhelia, 2025'in başlarında PSG'ye katıldığından beri büyük bir sürpriz yaratırken, Williams ise La Liga'da zorlu bir sezon geçirmesine rağmen Athletic Club'da uzun vadeli bir umut olarak kalmaya devam ediyor. Aliadiere, bu tür elit yetenekleri kadroya katmak için finansal düzenlemeleri karşılamak üzere Leandro Trossard veya Gabriel Martinelli gibi mevcut ana oyuncuların satılması gerekeceğini belirtti.
Mali gerçeklik
Aliadiere, Finansal Fair Play kurallarının getirdiği kısıtlamaları kabul etmekle birlikte, dünya çapında yeteneklerin peşinden gitme çabasının temelinde yeni bir hırsın yattığını vurguladı. AceOdds'a konuşan oyuncu, şunları söyledi: “Khvicha Kvaratskhelia ve Nico Williams, Arsenal kadrosuna harika takviyeler olurdu. Mali durum ve Finansal Fair Play hakkında biraz bilgim var; bu tür oyuncuları kadroya katmak için muhtemelen birilerini satmak zorunda kalırsınız ve para elde etmek için satılabilecek Trossard ve Martinelli hakkında pek çok söylenti dolaşıyor.
"Futbolda, belirli bir kulüpte uzun yıllar oynadıktan sonra, bir noktada yeni zorlukların zamanı gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Bunun nedeni, onların yeterince iyi olmamaları veya kalitelerinin olmaması değil. Çünkü bu futbol ve taze kanlara, farklı bir zihniyete sahip, oynamaya ve kupa kazanmaya aç olan insanlara ihtiyacınız var. Yeni bir kulübe gitmek, yeni bir meydan okumaya atılmak daha iyi olabilir. Arsenal'de, belki de Mikel ile dört veya beş yıldır birlikte olan ve hiçbir kupa kazanmamış birkaç oyuncu var."
Kazanan zihniyeti
Eski forvet, en büyük sahnelerde başarıyı tatmış oyuncuları kadroya katmanın Arteta’nın projesinin eksik parçası olabileceğini öne sürdü. Şöyle devam etti: “Artık bir adım atıp, daha da ilerlemek için o ekstra arzuya sahip oyuncuları kadroya katmanın zamanı gelmiş olabilir. Dediğim gibi, mesele onların yeterince iyi olmaması değil.
Mesele kazanma tecrübesi ve Kvaratskhelia bir kazanan. Her yerde kupa kazanıyor. Nasıl kazanılacağını biliyor. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve kulüp için harika bir transfer olabilir ama eminim önce bazı oyuncuların satılması gerekecek.”
Önemli transfer kararları
Arsenal, Aliadiere’nin tavsiyesini, özellikle de Nico’nun Athletic Club ile imzaladığı son 10 yıllık sözleşme gibi hedefledikleri oyuncuların muazzam sözleşme yükümlülükleriyle karşılaştırırken, kritik bir yaz dönemi ile karşı karşıya. Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi’nde 15 gol katkısıyla şu anda PSG’nin Avrupa’daki hücumunu sürüklerken, Williams ise Ocak ortasından bu yana İspanya’da düzenli süre almakta zorlanıyor. Gunners yönetimi, nihayetinde ulusal ve kıtasal rakiplerini geride bırakmak için gerekli olan üst düzey deneyimi elde etmek amacıyla, mevcut kadro derinliğinden fedakarlık etmenin gerekli bir risk olup olmadığını belirlemeli.