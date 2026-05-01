"Khvicha Kvaratskhelia ve Nico Williams harika olurdu" - "Oyuncular satılmalı" itirafının ardından, "Yenilmezler" kadrosundan bir isim Arsenal için iddialı bir transfer hedefi belirledi

Aliadiere, Finansal Fair Play kurallarının getirdiği kısıtlamaları kabul etmekle birlikte, dünya çapında yeteneklerin peşinden gitme çabasının temelinde yeni bir hırsın yattığını vurguladı. AceOdds'a konuşan oyuncu, şunları söyledi: “Khvicha Kvaratskhelia ve Nico Williams, Arsenal kadrosuna harika takviyeler olurdu. Mali durum ve Finansal Fair Play hakkında biraz bilgim var; bu tür oyuncuları kadroya katmak için muhtemelen birilerini satmak zorunda kalırsınız ve para elde etmek için satılabilecek Trossard ve Martinelli hakkında pek çok söylenti dolaşıyor.

"Futbolda, belirli bir kulüpte uzun yıllar oynadıktan sonra, bir noktada yeni zorlukların zamanı gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Bunun nedeni, onların yeterince iyi olmamaları veya kalitelerinin olmaması değil. Çünkü bu futbol ve taze kanlara, farklı bir zihniyete sahip, oynamaya ve kupa kazanmaya aç olan insanlara ihtiyacınız var. Yeni bir kulübe gitmek, yeni bir meydan okumaya atılmak daha iyi olabilir. Arsenal'de, belki de Mikel ile dört veya beş yıldır birlikte olan ve hiçbir kupa kazanmamış birkaç oyuncu var."