Khvicha Kvaratskhelia, PSG'nin Bayern Münih'e karşı sergilediği "inanılmaz" performansın ardından, dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir isim tarafından "dünyanın en iyi oyuncusu" olarak nitelendirildi

Amazon Prime'da konuşan dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu Seedorf, bu maçı kazandıran katkıyı gördükten sonra kanat oyuncusuna duyduğu hayranlığını gizleyemedi. Luis Enrique'nin hücum hattının vazgeçilmez bir parçası haline getiren teknik ustalığını sergileyen Kvaratskhelia'nın performansı, en büyük övgüler aldı.

Eski Real Madrid ve Ajax oyuncusu, "Kvaratskhelia dünyanın en iyi oyuncusu ve giderek daha da iyiye gidecek" dedi. "Sol kanatta kalıp kalmayacağını bilmiyorum çünkü her durumda ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bazı anlarda takımı sırtında taşıyor, bu yüzden zekasını seviyorum. Orta sahada fazladan bir adam gibi ve aynı zamanda forvette de fark yaratıyor. İnanılmaz bir oyuncu."