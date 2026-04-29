Khvicha Kvaratskhelia, PSG'nin Bayern Münih'e karşı sergilediği "inanılmaz" performansın ardından, dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bir isim tarafından "dünyanın en iyi oyuncusu" olarak nitelendirildi
Bayern savunması için bir kabus
Gürcü oyuncunun performansı, PSG'nin yarı final ilk maçında kaotik geçen 5-4'lük galibiyetle dar bir avantaj elde etmesinde ve Alman devini zorlamada kilit rol oynadı. Harry Kane'in penaltıdan konuk takımı öne geçirmesinin ardından, Kvaratskhelia, Aleksandar Pavlovic'i geçtikten sonra soğukkanlı bir vuruşla takımını maça yeniden ortak etti. İkinci yarıya girildikten sonra Achraf Hakimi'nin hücumcu koşusunun ardından ikinci golünü attı. Doğrudan kanat oyununu taktiksel çok yönlülükle birleştirme yeteneği, izleyicileri derinden etkiledi. Bunların arasında Seedorf da vardı. Seedorf, 25 yaşındaki oyuncunun sık sık içe doğru kayarak orta sahayı kalabalıklaştırdığını ve Fransız şampiyonlarının yüksek tempolu geçişlerinde etkili bir şekilde ekstra oyun kurucu görevi gördüğünü belirtti.
Seri galibiyetlere imza atan birinden büyük övgü
Amazon Prime'da konuşan dört kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu Seedorf, bu maçı kazandıran katkıyı gördükten sonra kanat oyuncusuna duyduğu hayranlığını gizleyemedi. Luis Enrique'nin hücum hattının vazgeçilmez bir parçası haline getiren teknik ustalığını sergileyen Kvaratskhelia'nın performansı, en büyük övgüler aldı.
Eski Real Madrid ve Ajax oyuncusu, "Kvaratskhelia dünyanın en iyi oyuncusu ve giderek daha da iyiye gidecek" dedi. "Sol kanatta kalıp kalmayacağını bilmiyorum çünkü her durumda ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bazı anlarda takımı sırtında taşıyor, bu yüzden zekasını seviyorum. Orta sahada fazladan bir adam gibi ve aynı zamanda forvette de fark yaratıyor. İnanılmaz bir oyuncu."
Arsenal'in ilgisi arka planda kalmaya devam ediyor
Gürcü oyuncu Avrupa sahnesinde hakimiyetini sürdürürken, geleceğine dair spekülasyonlar da devam ediyor. Haberlere göre, Mikel Arteta hücum hattına dünya çapında bir kalite katmak istediği için Arsenal, bu kanat oyuncusu için bir transfer hamlesi üzerinde çalışıyor. Ancak oyuncunun Parc des Princes’teki mevcut konumu göz önüne alındığında, bu umutlar zayıf görünüyor.
Ocak 2025'te Napoli'den transfer olduğundan bu yana, "Kvaradona" lakaplı oyuncu PSG projesinin temel taşlarından biri haline geldi. PSG'nin arka arkaya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu peşinde olduğu bir dönemde, kulüp yönetiminin yıldız oyuncusunu "dokunulmaz" olarak gördüğü bildiriliyor. Kanat oyuncusu, bu sezon şu ana kadar 14 Şampiyonlar Ligi maçında 10 gol ve 5 asist kaydetti.
Paris'ten ayrılma niyeti yok
Kuzey Londra'dan gelen söylentilere rağmen, oyuncunun çevresi yaz transferi ile ilgili dedikoduları çürütmek için hemen harekete geçti. Kvaratskhelia'nın babası Badri, oğlunun şu anda her yıl futbolun en büyük kupaları için mücadele ettiği Fransız başkentindeki yaşamdan son derece memnun olduğunu vurgulayarak bu tutumu kısa süre önce pekiştirdi.
"Khvicha'nın PSG'den ayrılması mı? O bunu düşünmüyor," dedi. "Paris'te mutlu, kulüp tarafından çok değer veriliyor ve saygı görüyor. Takımla şampiyonluklar kazanırken ve PSG'nin kilit oyuncularından biri iken neden başka bir yere gitmeyi düşünsün ki? PSG artık işbirliğini sürdürmek istemiyorsa, seçenekleri değerlendiririz, ancak şimdilik bu konu tartışılmıyor."