Khvicha Kvaratskhelia, PSG için maçı nasıl değiştirdi – ve Liverpool, Gürcistanlı kanat sihirbazını kadrosuna katma fırsatını kaçırdığına pişman oldu

Ancak Napoli, Kvaratskhelia'nın ayrılmasına isteksizce razı olduğunda, Liverpool bir teklif sunmaktan vazgeçti ve böylece Paris Saint-Germain'in 17 Ocak'ta bu Scudetto şampiyonu oyuncuyu 70 milyon avro (59 milyon sterlin/72 milyon dolar) karşılığında kadrosuna katmasının önü açıldı.

Bu, her iki takım için de büyük bir dönüm noktası oldu. Liverpool, 2024-25 Premier League şampiyonluğunu kazansa da, geçen yaz Luis Diaz'ın yerini dolduracak bir oyuncu transfer edememesi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle o zamandan beri çöküşe geçti.

PSG'ye gelince, Kvaratskhelia, takımın ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında başrol oynadı ve bu yolda Reds'i yendi. Şimdi ise Avrupa şampiyonluğunu korumak isteyen PSG'nin, Arne Slot'un takımını bir kez daha elemesi bekleniyor.

Peki, Liverpool fırsat varken neden harekete geçmedi? Sonuçta, Merseysiders, Kvaratskhelia'nın büyük başarılara imza atacağını Avrupa'nın en iyi takımlarının çoğundan daha önce biliyordu...