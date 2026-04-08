Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Khvicha Kvaratskhelia, PSG için maçı nasıl değiştirdi – ve Liverpool, Gürcistanlı kanat sihirbazını kadrosuna katma fırsatını kaçırdığına pişman oldu

Analysis
Paris Saint-Germain
K. Kvaratskhelia
Liverpool
Şampiyonlar Ligi
FEATURES
Geçen yılın 9 Ocak günü, her zaman güvenilir kaynak olan David Ornstein, Liverpool’un Napoli’de forma giyen Khvicha Kvaratskhelia’nın durumunu yakından takip ettiğini ve kış transfer dönemi sona ermeden önce bu kanat oyuncusu transfer edilebilir hale gelirse sezon ortasında hamle yapabileceğini bildirmişti. Premier Lig kulübünün Gürcü oyuncuya uzun süredir gösterdiği ilgi göz önüne alındığında, bu haber kimseyi hiç de şaşırtmamıştı.

Ancak Napoli, Kvaratskhelia'nın ayrılmasına isteksizce razı olduğunda, Liverpool bir teklif sunmaktan vazgeçti ve böylece Paris Saint-Germain'in 17 Ocak'ta bu Scudetto şampiyonu oyuncuyu 70 milyon avro (59 milyon sterlin/72 milyon dolar) karşılığında kadrosuna katmasının önü açıldı.

Bu, her iki takım için de büyük bir dönüm noktası oldu. Liverpool, 2024-25 Premier League şampiyonluğunu kazansa da, geçen yaz Luis Diaz'ın yerini dolduracak bir oyuncu transfer edememesi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle o zamandan beri çöküşe geçti.

PSG'ye gelince, Kvaratskhelia, takımın ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında başrol oynadı ve bu yolda Reds'i yendi. Şimdi ise Avrupa şampiyonluğunu korumak isteyen PSG'nin, Arne Slot'un takımını bir kez daha elemesi bekleniyor.

Peki, Liverpool fırsat varken neden harekete geçmedi? Sonuçta, Merseysiders, Kvaratskhelia'nın büyük başarılara imza atacağını Avrupa'nın en iyi takımlarının çoğundan daha önce biliyordu...

  • SSC Napoli v Liverpool FC: Group A - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    "Kvaradona" Olmak

    Kvaratskhelia, Temmuz 2022'de Napoli'ye geldiğinde adeta bir hiçti. Ancak kelimenin tam anlamıyla birkaç ay içinde, yerel taraftarlar ona Diego Maradona'yı andıran dripling yeteneğine atıfta bulunarak "Kvaradona" lakabını taktı; bu, Arjantinli futbolcunun hâlâ bir tanrı olarak görüldüğü bu şehirde verilebilecek en büyük iltifattı.

    Ancak İtalyan futbolseverler, Serie A sezonunun ilk beş haftasında Kvaratskhelia'nın büyüleyici performanslarından çoktan etkilenmiş olsa da, oyuncu Avrupa'nın geri kalanının dikkatini ancak Napoli'nin 2022-23 Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçında Jürgen Klopp'un Liverpool'una karşı aldığı 4-1'lik çarpıcı galibiyetle çekebildi.

    Yıllar boyunca birçok kanat oyuncusu Trent Alexander-Arnold'u zorlamış olabilir, ancak hiçbiri onu Kvaratskhelia kadar eziyet çekirmedi. Kvaratskhelia, sağ bek oyuncusunu neredeyse istediği gibi geçerek, en önemlisi de ev sahibi takımın üçüncü golünü Giovanni Simeone'ye hazırlamadan önce bunu başardı. Alexander-Arnold, Kvaradona'ya karşı hiçbir şey yapamadı - ama zaten kimse yapamazdı.

    Kvaratskhelia, Napoli'nin ikinci ve üçüncü gollerinin hazırlık aşamalarında Joe Gomez'i aptal durumuna düşürdü; önce sahada yüksek pres uygularken stoperin topunu çaldı, ardından taç çizgisi yakınında gösterdiği güç gösterisiyle Simeone'nin gol atması için yeterli zaman ve alan kazandı. Tiflis doğumlu oyuncu, hızla viral olan aynı çalımla Fabinho'yu da iki kez utandırdı.

    Bu anlamda Klopp, o gece Alexander-Arnold'un yapabileceği hiçbir şey olmadığını söylerken haklıydı; Kvaratskhelia'yı etkisiz hale getirmenin tek yolunun, topun o zaman 21 yaşındaki oyuncuya ulaşmasını engellemek olduğunu belirtti - çünkü top ona ulaştığında onu durdurmak imkansızdı.

    Alman teknik adam gazetecilere, "İlk hamlede avantajı ele geçirdiğinde, o zaman çoktan gitmiş demektir" dedi. "Ama bunu yapamazsanız, o zaman korunmanız gerekir çünkü o hızlı, cüretkar, içe girebiliyor, dışa çıkabiliyor ve bu da işi her zaman gerçekten zorlaştırıyor.

    "İnsanların, Trent'in onun önüne geçmeye çalıştığı ve topun içinden geçtiği bir veya iki durumdan bahsedeceğini biliyorum, ama bu çocuk gerçekten çok iyi ve çok hızlı ve bu anlarda ona karşı hep birlikte savunma yapmanız gerekiyor."

  • TOPSHOT-FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-SAMPDORIAAFP

    Şampiyon

    Aslında, Kvaratskhelia'yı marke etmek için kaç kişi görevlendirilirse görevlendirilse, Serie A'daki ilk sezonunun geri kalanında onu durdurmak imkansızdı. Forvet Victor Osimhen ile muhteşem bir uyum sergileyerek hem gol hem de asist sayısını çift hanelere çıkaran Kvaratskhelia, Napoli'yi 1990'dan bu yana ilk Scudetto'suna taşıdı; bu da Maradona ile yapılan karşılaştırmaları daha da güçlendirdi.

    O aşamada, Partenopei başkanı Aurelio De Laurentiis, Dinamo Batumi'den 10 milyon avroya (8,7 milyon sterlin/11,5 milyon dolar) gibi bir fiyata transfer ettiği bu oyuncuyu yeni bir sözleşmeyle bağlamak için elinden geleni yapıyordu; bunun en önemli nedeni, Avrupa'nın elit kulüplerinden gelen artan ilgiyi savuşturmaktı. Ancak uzun süren görüşmelere rağmen bir anlaşmaya varılamadı ve Kvaratskhelia'nın 2024 yazında Napoli'den ayrılacağı tahmin ediliyordu.

    PSG'nin ilgisi o dönemde kamuoyunca biliniyordu, ancak daha sonra Gianluca Di Marzio, transfer döneminin son günlerinde Liverpool'un Kvaratskhelia için 100 milyon avro (87 milyon sterlin/115 milyon dolar) civarında bir teklifte bulunduğunu ortaya çıkardı. İtalyan transfer piyasası uzmanına göre, Kırmızılar, Kvaratskhelia'nın vatandaşı Giorgi Mamardashvili'yi 29 milyon sterlinlik (38 milyon dolar) bir anlaşma imzaladıktan sonra Valencia'ya kiralamış oldukları gibi, Gürcistanlı milli oyuncunun da 2024-25 sezonunun geri kalanında Napoli'de kalmasına izin vermeye hazırdı.

  • SSC Napoli v UC Sampdoria - Serie AGetty Images Sport

    Sözleşme anlaşmazlığı

    Kvaratskhelia’ya gösterilen yoğun ilgiye rağmen Napoli, kanat oyuncusunu satmamayı tercih etti; bunun en önemli nedenlerinden biri de yeni teknik direktör Antonio Conte’nin takımını onun etrafında şekillendirmek için can atmasıydı.

    Eski Juventus, Chelsea ve Inter teknik direktörü, "Onda pek yaygın olmayan özellikler var" dedi. "Güçlü, biraz da hayal gücü var, gol fırsatları yaratıyor ve asist yapıyor. Onu özel kılan özelliklerin en iyisini ortaya çıkarmak istiyoruz."

    Ancak Conte, sezonun ilk yarısında bu hedefe tam olarak ulaşamadı ve bunun nedeni, Kvaratskhelia'nın Maradona'daki yeni projeye henüz tam olarak kendini adamamış olmasıydı. Napoli, 2027'de sona erecek olan sözleşmesini uzatması için oyuncuya baskı yapmaya devam etti, ancak Kvaratskhelia, 2025 kış transfer döneminin açılmasından kısa bir süre sonra transfer talebinde bulundu.

    Conte gazetecilere, "Benim açımdan bu büyük bir hayal kırıklığı" dedi. "Bugün bir adım geri atmam gerekiyor. Ayrılmak isteyenleri zincirlerle bağlayamam. Bunu yazın yaptım ve tüm tarafları bir çözüm bulmaya ikna etmek için altı ayım vardı.

    "Bu haberin ansızın geldiğinin farkındayım, ancak şimdi bir adım geri çekiliyorum ve bu durumu kulüp ile Kvara'nın çevresinin çözmesi doğru olacaktır."

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    "Diğer planlar"

    De Laurentiis'e göre, Napoli şampiyonluk yarışının tam ortasında olmasına rağmen Kvaratskhelia'yı satmaktan başka seçeneği kalmamıştı.

    Film yapımcısı Corriere della Sera'ya verdiği demeçte, "Bunu yapmak zorundaydım çünkü menajeri 17. maddeyi (belirli koşullarda oyuncuların sözleşmelerini feshetmelerine izin veren madde) uygulamakla tehdit ediyordu" dedi. "Gürcü oyuncunun muhteşem ilk sezonunun ardından, hemen sözleşme yenileme görüşmelerine başladık, maaşını artırdık ve hatta ona çok önemli bir meblağ teklif ettik, çünkü sınırlı bir ücretin dünyanın yarısını ona altın köprüler kurmaya hazır hale getireceği açıktı. Ancak menajeri Mamuka Jugeli'nin kendisi ve oyuncu için başka planları vardı."

    Kvaratskhelia'nın Napoli'den ayrılmasının ardındaki nedenler ne olursa olsun, sözleşme uzatma konusundaki çıkmazın net sonucu, dünyanın en heyecan verici kanat oyuncularından birinin düşük bir ücret karşılığında transfer piyasasına çıkması oldu. Oyuncuya olan ilginin yoğun olması bekleniyordu; ancak PSG, Kvaratskhelia'yı neredeyse tek başına takip etti ve Liverpool'un harekete geçmemesi özellikle şaşırtıcıydı.

  • Liverpool FC v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaçırılan fırsat

    Kvaratskhelia'nın transfer talebinde bulunduğu dönemde Liverpool, kulüp tarihindeki ikinci Premier Lig şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyordu ve kanatlarda oldukça zengin bir kadroya sahipti. Mohamed Salah, Premier Lig tarihinin tartışmasız en iyi bireysel sezonlarından birini geçiriyordu; Diaz ve Cody Gakpo ise sol kanatta oynadıkları her maçta olağanüstü performanslar sergiliyorlardı.

    Ancak, Salah'ın formu Klopp ile anlaşmazlığa düştükten sonra dibe vurdu; Diaz'ın Bayern Münih'e satışı ise Gakpo'nun bu sezonki korkunç gerilemesi nedeniyle şu anda derinden hissediliyor ve 17 yaşındaki Rio Ngumoha şu anda kadrodaki en etkili kanat oyuncusu gibi görünüyor.

    Reds'in transfer ekibine adil olmak gerekirse, Salah ve Gakpo'nun ani düşüşünü öngörememiş olabilirler, ancak Diaz'ın ayrılığı bir süredir beklenen bir şeydi - muhtemelen bu yüzden Liverpool'un, ayrılmak isteyen Kolombiyalı oyuncunun yerine 2024'te Kvaratskhelia'yı kadroya katmaya çalıştığı bildiriliyor.

    Kvaratskhelia, Slot'ta orta sahada iyi bir iş çıkaran Diaz kadar çok yönlü olmayabilir, ancak tartışmasız daha iyi bir driplingci. Hızı ya da hüneriyle rakibi geçme yeteneği, Liverpool'un bu sezon düşük blokları aşmak için gösterdiği zorlu çabalarda defalarca göze çarpan bir eksiklikti.

    Durumu daha da kötüleştiren şey ise, giderek dağınık hale gelen Reds'in, uzun süredir transfer hedefleri olan ve artık baş belası haline gelen Slot'un zor durumdaki takımıyla önümüzdeki altı gün içinde iki kez karşılaşacak olması ve Kvaratskhelia'nın PSG'sine bir kez daha yenik düşme riskiyle karşı karşıya kalmasıdır.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Liverpool için daha fazla sıkıntı mı?

    PSG'nin Kvaratskhelia'yı kadrosuna katması, o dönemde pek çok kişinin dikkatini çekmişti; zira Fransız ekibin kadrosunda halihazırda Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ve Désiré Doue gibi isimler bulunmaktaydı. Ancak Kvaratskhelia, aslında takımın eksik parçası olduğunu kanıtladı.

    Kvaratskhelia, tamamen kanat oyuncularından oluşan forvet hattına daha da fazla hız ve penetrasyon kattı ve PSG'yi Münih'te Inter'i 5-0'lık çarpıcı bir skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı. Bu sonuç, Luis Enrique'nin adamlarının son 16 turunda elediği Liverpool'a, iyi şeylerin fazlasının zararlı olabileceğini acı bir şekilde hatırlattı.

    Bununla birlikte, Kvaratskhelia, PSG'nin bu sezonun ilk yarısında pek iyi oynamadı; en azından Ligue 1'de öyle oldu; Aralık ayının başından bu yana sadece bir gol attı. Fransa'da ayrıca, 25 yaşındaki oyuncunun, PSG'nin dalgalı formundan sorumlu olduğunu düşündüğü sözde bencil takım arkadaşlarına yönelik Dembele'nin son sözlü saldırısının hedeflerinden biri olduğunu hissettiğine dairhaberler çıktı. Bu da, Kvaratskhelia ve temsilcilerinin yaz transferine açık olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı.

    Ancak Luis Enrique, her zaman bu forvetin teknik yeteneği kadar "zihniyetine" de hayran olmuştur. Ayrıca, Dembele'nin 11 Mart'ta Paris'te Chelsea'yi 5-2 yendikleri maçta iki gol atan Kvaratskhelia'yı tebrik etmek için özel bir çaba gösterdiğini de belirtmek gerekir.

    "Gürcü George Best" o gece neredeyse durdurulamazdı; ayrıca bir hafta sonra Stamford Bridge'de oynanan rövanş maçında ilk golü atarak Şampiyonlar Ligi son 16 turunu da bitirdi. Sonuç olarak, Kvaratskhelia'nın PSG için tam da doğru zamanda bir kez daha zirveye ulaştığı hissi var.

    Liverpool taraftarları elbette, oyuncunun takımdan ayrılmak istediğine dair haberlerin bir gerçeklik payı olduğu umuduna sarılabilir; bu da, kulübün geçen yıl Kvaratskhelia'yı transfer etmemesinin telafisi için bir şans daha yakalayabileceği anlamına gelir.

    Ancak şimdilik, Çarşamba günü Parc des Princes'te başlayacak olan, "olabilirdi" diye düşündükleri şeyin bir başka acı verici ve iç karartıcı gösterisine kendilerini hazırlamak zorunda kalacaklar.

Premier Lig
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Şampiyonlar Ligi
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG