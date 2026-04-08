Khvicha Kvaratskhelia, PSG için maçı nasıl değiştirdi – ve Liverpool, Gürcistanlı kanat sihirbazını kadrosuna katma fırsatını kaçırdığına pişman oldu

Kvaratskhelia, Temmuz 2022'de Napoli'ye geldiğinde adeta bir hiçti. Ancak kelimenin tam anlamıyla birkaç ay içinde, yerel taraftarlar ona Diego Maradona'yı andıran dripling yeteneğine atıfta bulunarak "Kvaradona" lakabını taktı; bu, Arjantinli futbolcunun hâlâ bir tanrı olarak görüldüğü bu şehirde verilebilecek en büyük iltifattı.
Ancak İtalyan futbolseverler, Serie A sezonunun ilk beş haftasında Kvaratskhelia'nın büyüleyici performanslarından çoktan etkilenmiş olsa da, oyuncu Avrupa'nın geri kalanının dikkatini ancak Napoli'nin 2022-23 Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçında Jürgen Klopp'un Liverpool'una karşı aldığı 4-1'lik çarpıcı galibiyetle çekebildi.
Yıllar boyunca birçok kanat oyuncusu Trent Alexander-Arnold'u zorlamış olabilir, ancak hiçbiri onu Kvaratskhelia kadar eziyet çekirmedi. Kvaratskhelia, sağ bek oyuncusunu neredeyse istediği gibi geçerek, en önemlisi de ev sahibi takımın üçüncü golünü Giovanni Simeone'ye hazırlamadan önce bunu başardı. Alexander-Arnold, Kvaradona'ya karşı hiçbir şey yapamadı - ama zaten kimse yapamazdı.
Kvaratskhelia, Napoli'nin ikinci ve üçüncü gollerinin hazırlık aşamalarında Joe Gomez'i aptal durumuna düşürdü; önce sahada yüksek pres uygularken stoperin topunu çaldı, ardından taç çizgisi yakınında gösterdiği güç gösterisiyle Simeone'nin gol atması için yeterli zaman ve alan kazandı. Tiflis doğumlu oyuncu, hızla viral olan aynı çalımla Fabinho'yu da iki kez utandırdı.
Bu anlamda Klopp, o gece Alexander-Arnold'un yapabileceği hiçbir şey olmadığını söylerken haklıydı; Kvaratskhelia'yı etkisiz hale getirmenin tek yolunun, topun o zaman 21 yaşındaki oyuncuya ulaşmasını engellemek olduğunu belirtti - çünkü top ona ulaştığında onu durdurmak imkansızdı.
Alman teknik adam gazetecilere, "İlk hamlede avantajı ele geçirdiğinde, o zaman çoktan gitmiş demektir" dedi. "Ama bunu yapamazsanız, o zaman korunmanız gerekir çünkü o hızlı, cüretkar, içe girebiliyor, dışa çıkabiliyor ve bu da işi her zaman gerçekten zorlaştırıyor.
"İnsanların, Trent'in onun önüne geçmeye çalıştığı ve topun içinden geçtiği bir veya iki durumdan bahsedeceğini biliyorum, ama bu çocuk gerçekten çok iyi ve çok hızlı ve bu anlarda ona karşı hep birlikte savunma yapmanız gerekiyor."