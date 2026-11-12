Khvicha Kvaratskhelia’nın Premier League’deki talipleri, kanat oyuncusunu PSG’den koparmak için gereken “çılgın” paraya sahip olmalarına rağmen transferde neden hayal kırıklığı yaşıyor?
Kvaratskhelia şu anda ön çapraz bağ sakatlığının ardından iyileşme sürecinde
Kvaratskhelia, talihsiz bir ön çapraz bağ sakatlığının ardından iyileşme sürecinin henüz başında olduğu için yakın zamanda bir yere gitmeyecek. 25 yaşındaki forvet, Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında zararsız görünen bir müdahalede bulunurken bu ciddi diz sakatlığını yaşadı.
Uzun bir rehabilitasyon sürecinin sonunda formunu ve fiziksel durumunu yeniden kazanması gerekecek olan oyuncu, birkaç ay sahalardan uzak kalacak. PSG, kadrosundaki mütevazı süper yıldızı yeniden tam sağlığına kavuşturabileceğinden emin olacaktır.
PSG, Kvaratskhelia'nın dünya çapında bir yıldız hâline gelişine tanıklık etti. İtalya'da Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan oyuncu, Ocak 2025'te 80 milyon euro (67 milyon sterlin/89 milyon dolar) karşılığında Parc des Princes'e transfer olduğundan bu yana oyununu yeni bir seviyeye taşıdı.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 19 gol atan ve asist sayısında çift hanelere ulaşan Kvaratskhelia, üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Bugün için istenecek bonservis bedeli muhtemelen 100 milyon sterlinin (133 milyon dolar) çok üzerinde olurdu.
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Maddi gücü yüksek Premier League takımları PSG'nin kanat oyuncusuyla ilgileniyor
İngiltere'deki varlıklı takımlar bu parayı bulmakta zorlanmaz, ancak 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Kvaratskhelia satılık değil. Eski PSG orta saha oyuncusu Mulumbu da bunu kabul ediyor. Parimatch Online Casino iş birliği kapsamında konuşan Mulumbu, Premier League'den gelebilecek olası “çılgın” teklifler sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Bence Birleşik Krallık'tan ve Premier League'den birçok oyuncuya talep olacak. Ancak Luis Enrique, PSG ile yeni bir sözleşme imzaladığı için bu oyuncuların Fransa'da uzun süre kalacağını düşünüyorum.”
Kvaratskhelia'nın sakatlanmadan önce Vinicius Junior ve Luis Diaz gibi isimlerin üzerinde, dünya futbolunun en iyi sol kanat oyuncusu olup olmadığı da sorulan Mulumbu şunları ekledi: “Kvaratskhelia ile bu iki oyuncu arasındaki fark, onun sahanın her iki tarafına da katkı sağlaması. Sık sık geriye koşuyor, savunma yapıyor, baskı kuruyor. Tek şanssızlığı, insanların dünyanın en iyi millî takımı olarak görebileceği bir millî takımda oynamaması. Ama PSG için harika işler yapıyor.
“Bu sakatlığı yaşadığı için çok şanslı çünkü bence Ballon d'Or'da daha fazlasını hak ediyor. Geçen yıl dünyanın en iyi üç sol kanat oyuncusundan biri olduğunu düşünüyorum.”
Doue, Yamal ve Olise'nin seviyesine nasıl çıkabilir?
PSG, korkutucu hücum seçenekleri açısından zengin bir kadroya sahip. Kvaratskhelia'nın oynadığı kanadın karşısında ise Desire Doue, 2025'te prestijli Golden Boy ödülünü kazanarak dünyanın en gözde genç yeteneklerinden biri olarak öne çıktı.
Hızlı ayaklarıyla dikkat çeken 21 yaşındaki Fransa milli futbolcusunun, etkili bir sağ kanat oyuncusu olarak Lamine Yamal ve Michael Olise'nin seviyesine ulaşmak için ne yapması gerektiği sorulan Mulumbu, şunları söyledi: “PSG'nin yapısı ve kadrosu nedeniyle Desire Doue'nin, Ousmane Dembele yüzünden takımın liderlerinden biri olarak görülmediğini söyleyebiliriz. Ancak son birkaç yılda gol atarak, pas vererek ve asist yaparak ne kadar belirleyici olduğunu gösterdi. Bence bu sezon o iki oyuncunun seviyesine ulaşacak.
“Bence bunun için gereken tüm özelliklere sahip. Yetenekli ve [Kylian] Mbappe gibi gerçekten büyük bir yıldızın bulunmadığı bir takımda oynuyor. Mbappe ayrıldığından beri Desire Doue'yi pek lider olarak görmüyorlardı. Ama şu anda bunu görebiliyorum; Fransa millî takımında bile liderliği üstlendiğini hissediyorum. Bu sezon çok büyük bir tehdit olacak.”
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Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının hücumda seçenekleri bol
Doue, daha önce hiç ulaşamadığı bir seviye olan tek sezonda 20 golü hedeflemeli. Futbolun en iyileri düzenli olarak bu seviyeye ulaşıyor.
Kvaratskhelia da bu rakamlara ulaşabilecek kapasitede ve 2027'de bir noktada yeniden sahaya çıkmaya hazır olacağı günü şimdiden iple çekiyor olmalı. Arsenal kendini kanıtlamış bir sol kanat oyuncusu transfer etmeye çalışırken, Premier League'den gelebilecek en ufak bir ilginin bile öngörülebilir gelecekte dikkate alınması beklenmiyor.
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