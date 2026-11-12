Kvaratskhelia, talihsiz bir ön çapraz bağ sakatlığının ardından iyileşme sürecinin henüz başında olduğu için yakın zamanda bir yere gitmeyecek. 25 yaşındaki forvet, Barcelona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında zararsız görünen bir müdahalede bulunurken bu ciddi diz sakatlığını yaşadı.

Uzun bir rehabilitasyon sürecinin sonunda formunu ve fiziksel durumunu yeniden kazanması gerekecek olan oyuncu, birkaç ay sahalardan uzak kalacak. PSG, kadrosundaki mütevazı süper yıldızı yeniden tam sağlığına kavuşturabileceğinden emin olacaktır.

PSG, Kvaratskhelia'nın dünya çapında bir yıldız hâline gelişine tanıklık etti. İtalya'da Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan oyuncu, Ocak 2025'te 80 milyon euro (67 milyon sterlin/89 milyon dolar) karşılığında Parc des Princes'e transfer olduğundan bu yana oyununu yeni bir seviyeye taşıdı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 19 gol atan ve asist sayısında çift hanelere ulaşan Kvaratskhelia, üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Bugün için istenecek bonservis bedeli muhtemelen 100 milyon sterlinin (133 milyon dolar) çok üzerinde olurdu.