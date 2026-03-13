Khvicha Kvaratskhelia, Manchester United'a katılmak ister mi? Kırmızı Şeytanlar, Matheus Cunha'nın yerine geçebilecek bir oyuncu transferiyle ilgili aynı mesajda hem tavsiye hem de uyarı aldı

Manchester United, 2025 yazında hücum hattını güçlendirirken büyük yatırımlar yaptı. Wolves’tan Cunha’yı 62,5 milyon sterlin (83 milyon dolar) karşılığında transfer ederek ve Brentford’dan Bryan Mbeumo’yu ilk etapta 65 milyon sterlin (86 milyon dolar) tutarında bir anlaşma ile kadrosuna katarak Premier Lig’de kendini kanıtlamış isimleri kadrosuna kattı.

Mbeumo, Manchester'daki ilk sezonunda 10 gol ve 3 asist kaydederken, Cunha ise 6 gol attı ve takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Her ikisinden de daha fazlasını bekleyebiliriz.

Ancak, bir sonraki transfer dönemi açıldığında Red Devils daha da fazla hücum gücü eklemeye çalışabilir mi? Son dokuz maçında yedi gol atarak patlama yaşayan Benjamin Sesko gibi oyunculara destek olacak birine ihtiyaçları var.

Kvaratskhelia, kanatlarda daha fazla hüner ve direkt koşular katacak ve 25 yaşında henüz zirveye ulaşmış değil. Marcus Rashford'un Barcelona'daki kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonu La Liga'nın devleri tarafından kullanılırsa, United'ın başka bir sol kanat oyuncusu için fonu olabilir.