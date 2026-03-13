Getty/GOAL
Khvicha Kvaratskhelia, Manchester United'a katılmak ister mi? Kırmızı Şeytanlar, Matheus Cunha'nın yerine geçebilecek bir oyuncu transferiyle ilgili aynı mesajda hem tavsiye hem de uyarı aldı
Rashford'un satışı: Manchester United'ın bir forvet daha transfer etmek için parası olabilir
Manchester United, 2025 yazında hücum hattını güçlendirirken büyük yatırımlar yaptı. Wolves’tan Cunha’yı 62,5 milyon sterlin (83 milyon dolar) karşılığında transfer ederek ve Brentford’dan Bryan Mbeumo’yu ilk etapta 65 milyon sterlin (86 milyon dolar) tutarında bir anlaşma ile kadrosuna katarak Premier Lig’de kendini kanıtlamış isimleri kadrosuna kattı.
Mbeumo, Manchester'daki ilk sezonunda 10 gol ve 3 asist kaydederken, Cunha ise 6 gol attı ve takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Her ikisinden de daha fazlasını bekleyebiliriz.
Ancak, bir sonraki transfer dönemi açıldığında Red Devils daha da fazla hücum gücü eklemeye çalışabilir mi? Son dokuz maçında yedi gol atarak patlama yaşayan Benjamin Sesko gibi oyunculara destek olacak birine ihtiyaçları var.
Kvaratskhelia, kanatlarda daha fazla hüner ve direkt koşular katacak ve 25 yaşında henüz zirveye ulaşmış değil. Marcus Rashford'un Barcelona'daki kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonu La Liga'nın devleri tarafından kullanılırsa, United'ın başka bir sol kanat oyuncusu için fonu olabilir.
Manchester United'ın PSG'den oyuncu transferi yapması mı öneriliyor?
Parker, PSG’ye yönelik olası bir transfer hamlesinin son derece mantıklı olduğunu düşünüyor. Eski Red Devils savunmacısı, Uudet Kasinot ile yaptığı röportajda GOAL’a şunları söyledi: “O inanılmaz bir oyuncu ve şüphesiz United için harika bir transfer olur!
“Arka arkaya iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir, peki Manchester United'a gelmek isteyecek mi? PSG'de mutlu olabilir, ancak Fransa'da kendini kanıtladıktan sonra artık başka bir ligde kendini sınamak istediğini söyleyebilir. Bunu yapmak istiyor mu?
“Ama ona baktığınızda, United için bir transfer olarak evet dersiniz, çünkü o bir işkolik. Sol kanatta Cunha'dan daha fazla kalite sunuyor, bu yüzden kesinlikle onu göz önünde bulundurursunuz.”
Kvaratskhelia Paris'te mutlu mu?
Geçen sezon PSG’nin tarihi bir Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulunan Kvaratskhelia’nın, Fransa’nın başkentinde biraz huzursuz olduğu yönünde iddialar var. Takım arkadaşlarının, onu “kendi başına oynamakla” suçlayarak eleştirdiği söyleniyor.
Gürcü süperstar, Luis Enrique tarafından zaman zaman sağ kanatta da görevlendiriliyor, ancak kendisi sahanın karşı tarafında oynamayı tercih ediyor. Çeşitli haberlerde, United'ın Kvaratskhelia'yı radarına aldığını iddia ediyor.
Ancak oyuncu, Parc des Princes'teki mutluluğunu dile getiriyor. Kısa süre önce Le Parisien'e verdiği demeçte şunları söyledi: “Benim için Paris gerçekten olağanüstü bir yer. Burada her şey var ve her şeyden öte, burası aşk şehri. PSG benimle iletişime geçtiğinde, karımın dünyadaki en mutlu insan olduğunu düşündüm.
PSG benimle iletişime geçmeden önce eşim hep şöyle derdi: 'Bir gün PSG'de oynarsak, orada kalmak harika olurdu.' Bana göre [Lionel] Messi, Neymar ve [Kylian] Mbappe gibi harika oyuncular varken oraya gitmek çok zor. Paris'in her şeyini seviyorum. Ne kadar çok düşünürsem, oradaki insanların ne kadar saygılı olduğunu o kadar çok takdir ediyorum.”
Kvaratskhelia, PSG'ye ne kadara mal oldu?
Manchester United, Kvaratskhelia'yı beğenmiş olabilir, ancak herhangi bir transfer anlaşması ucuz olmayacaktır. PSG, onu 2025 yılının Ocak ayında Serie A ekibi Napoli'den kadrosuna katarken 70 milyon avro (60 milyon sterlin/80 milyon dolar) ödemişti.
O zamandan bu yana Ligue 1, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluklarını kazanan oyuncu, 67 maçta 19 gol attı. Eğer transfer piyasasına çıkarsa, onun için bir rekabet baş gösterecektir. Böyle bir durumda, Parker'ın da ima ettiği gibi, Old Trafford'un onun için doğru yer olup olmadığı sorgulanacaktır.
