Khvicha Kvaratskhelia, Man Utd'ye katılmak ister mi? Red Devils, Matheus Cunha'nın potansiyel yükseltmesi ile ilgili aynı transfer mesajında tavsiye ve uyarı aldı

United, 2025 yazında hücum hattını güçlendirmek için büyük yatırımlar yaptı. Cunha'yı Wolves'tan 62,5 milyon sterlin (83 milyon dolar) karşılığında transfer ederek ve Bryan Mbeumo'yu Brentford'dan 65 milyon sterlin (86 milyon dolar) karşılığında kadrosuna katarak Premier League'in saygın takımlarından iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

İkincisi, Manchester'daki ilk sezonunda 10 gol ve 3 asist kaydetti, ilki ise 6 gol attı ve takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Her ikisinden de daha fazlasının geleceği umuluyor.

Ancak, Red Devils başka bir transfer dönemi başladığında daha da fazla ateş gücü kazanmak isteyebilir mi? Son dokuz maçında yedi gol atarak patlama yaşayan Benjamin Sesko gibi oyunculara pas verecek birine ihtiyaçları var.

Kvaratskhelia, kanatlarda daha fazla hüner ve direkt koşu ekleyecek ve 25 yaşında henüz zirveye ulaşmamış durumda. Marcus Rashford'un La Liga'nın ağır topları tarafından Barcelona'ya kiralanmasında satın alma opsiyonu devreye girerse, United başka bir sol kanat oyuncusu için fon bulabilir.