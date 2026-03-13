Getty/GOAL
Çeviri:
Khvicha Kvaratskhelia, Man Utd'ye katılmak ister mi? Red Devils, Matheus Cunha'nın potansiyel yükseltmesi ile ilgili aynı transfer mesajında tavsiye ve uyarı aldı
Rashford'un satışı: Man Utd başka bir forvet için fon bulabilir
United, 2025 yazında hücum hattını güçlendirmek için büyük yatırımlar yaptı. Cunha'yı Wolves'tan 62,5 milyon sterlin (83 milyon dolar) karşılığında transfer ederek ve Bryan Mbeumo'yu Brentford'dan 65 milyon sterlin (86 milyon dolar) karşılığında kadrosuna katarak Premier League'in saygın takımlarından iki oyuncuyu kadrosuna kattı.
İkincisi, Manchester'daki ilk sezonunda 10 gol ve 3 asist kaydetti, ilki ise 6 gol attı ve takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Her ikisinden de daha fazlasının geleceği umuluyor.
Ancak, Red Devils başka bir transfer dönemi başladığında daha da fazla ateş gücü kazanmak isteyebilir mi? Son dokuz maçında yedi gol atarak patlama yaşayan Benjamin Sesko gibi oyunculara pas verecek birine ihtiyaçları var.
Kvaratskhelia, kanatlarda daha fazla hüner ve direkt koşu ekleyecek ve 25 yaşında henüz zirveye ulaşmamış durumda. Marcus Rashford'un La Liga'nın ağır topları tarafından Barcelona'ya kiralanmasında satın alma opsiyonu devreye girerse, United başka bir sol kanat oyuncusu için fon bulabilir.
- Getty/GOAL
Manchester United, PSG'den transfer yapmayı düşünmeli mi?
Parker, PSG'ye potansiyel bir transferin çok mantıklı olduğunu düşünüyor. Eski Red Devils savunmacısı, Uudert Kasinot ile birlikte GOAL'a şunları söyledi: "O inanılmaz bir oyuncu ve şüphesiz United için harika bir transfer olur!
"Arka arkaya iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir, peki Manchester United'a gelmek isteyecek mi? PSG'de mutlu olabilir, ancak Fransa'da kendini kanıtladıktan sonra başka bir ligde kendini denemek istediğini söyleyebilir. Bunu yapmak ister mi?
"Ama ona baktığınızda, United için bir transfer olarak evet diyorsunuz, o da bir işkolik. Sol kanatta, Cunha'dan daha kaliteli bir oyuncu, bu yüzden kesinlikle ona bakarsınız."
Kvaratskhelia Paris'te mutlu mu?
Geçen sezon PSG'nin tarihi bir Avrupa şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olan Kvaratskhelia'nın Fransız başkentinde biraz huzursuz olduğu yönünde iddialar var. Takım arkadaşlarının, "kendi başına oynadığı" gerekçesiyle onu suçladıkları ve soruşturma başlattıkları söyleniyor.
Gürcü süperstar, Luis Enrique tarafından zaman zaman sağ kanatta da oynatılıyor ve sahada karşı tarafta oynamayı tercih ediyor. Çeşitli haberlerde, United'ın Kvaratskhelia'yı radarında olduğu iddia ediliyor.
Ancak oyuncu, Parc des Princes'te mutlu olduğunu söylüyor. Le Parisien'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Benim için Paris gerçekten olağanüstü bir yer. Burada her şey var ve her şeyden öte, burası aşkın şehri. PSG benimle iletişime geçtiğinde, karımın dünyanın en mutlu insanı olduğunu düşündüm.
PSG benimle iletişime geçmeden önce, eşim hep 'Bir gün PSG'de oynarsak, orada kalmak harika olurdu' derdi. Bence [Lionel] Messi, Neymar ve [Kylian] Mbappe gibi harika oyuncular varken oraya gitmek çok zor. Paris'in her şeyini seviyorum. Ne kadar çok düşünürsem, oradaki insanların ne kadar saygılı olduğunu o kadar çok takdir ediyorum."
- Getty
Kvaratskhelia PSG'ye ne kadara mal oldu?
United, Kvaratskhelia'nın performansından memnun olsa da, herhangi bir transfer anlaşması ucuz olmayacaktır. PSG, Ocak 2025'te Serie A takımı Napoli'den onu transfer etmek için 70 milyon euro (60 milyon sterlin/80 milyon dolar) ödemişti.
O zamandan beri Ligue 1, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa şampiyonluklarını kazandı ve 67 maçta 19 gol attı. Eğer transfer piyasasına çıkarsa, onun imzası için bir rekabet başlayacaktır. Böyle bir durumda, Parker'ın da ima ettiği gibi, Old Trafford'un onun için doğru yer olup olmadığı sorusu gündeme gelecektir.
Reklam