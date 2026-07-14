Khiara Keating, Liverpool’a transfer olarak İngiltere’nin 2027 Kadınlar Dünya Kupası kadrosuna girme şansını büyük ölçüde artırdı: GOAL, 2026 yaz kadınlar transfer döneminin en önemli transferlerini değerlendiriyor

Geçen yıl bu tür transferlere bolca şahit olduk; Manchester United ve Manchester City arasında bir nevi takas anlaşması yapıldı ve Grace Clinton ile Jess Park kulüplerini değiştirdi; Londra City Lionesses ise Paris Saint-Germain’den Grace Geyoro’yu transfer ederek yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu yaz da yine yüksek transfer ücretlerine dikkat etmemiz gerekecek; İsveçli yıldız Felicia Schroder, devasa bir anlaşma ile Real Madrid’e katıldı bile.

Schroder, sözleşmesi bitmemiş olmasına rağmen transfer olan isimlerden biri; PSG’nin forveti Romee Leuchter ve Chelsea’nin forveti Mayra Ramirez gibi isimler de kulüplerine uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılabilecek oyuncular arasında yer alıyor. Buna ek olarak, yeni kulüplerle sözleşme imzalayacak birçok serbest oyuncu da var; Barcelona’dan ayrılan Salma Paralluelo, en çok talep gören isimlerden biri.

Bazı transferler tüm taraflar için olumlu sonuçlanırken, çoğu öyle olmuyor; en az bir kulübün ya da belki de oyuncunun aldığı kararlar şaşkınlık yaratıyor. GOAL, kadın futbolundaki her büyük transferde kimin en iyi sonucu elde ettiğini öğrenmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, her transferi gerçekleştiği anda derecelendireceğiz ve sezon arası döneminin büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

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