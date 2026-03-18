Ameé Ruszkai

Khiara Keating, İngiltere Kadın Milli Takımı'ndaki yerini hak ettiğini kanıtlamak için Manchester City'deki bu nadir fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeli

İki yıldan daha kısa bir süre önce, Khiara Keating'in önünde parlak bir gelecek uzanıyor gibi görünüyordu. 19 yaşında Manchester City'nin ilk 11'inde yer alan kaleci, ilk kez İngiltere A Milli Takımı'na çağrıldı ve 2023-24 sezonunun sonunda Kadınlar Süper Ligi Altın Eldiven ödülünü kazanan en genç oyuncu oldu. Ancak Pazar günü, oyun süresi yetersizliği nedeniyle geçen ay Lionesses A Milli Takımı kadrosuna alınmayan Keating, bu sezon ligde sadece üçüncü kez forma giydi.

Keating'i bu noktaya getiren, şaşırtıcı bir olaylar zinciri oldu. Bir genç oyuncu onun gibi ortaya çıktığında, herkesin onun sadece ilerlemesini bekler, ancak Keating'in sahada kaldığı süre, deneyimli Japon milli oyuncu Ayaka Yamashita'nın gelmesinden sonraki iki sezonda giderek azaldı. Aslında, şu anda devam eden Asya Kupası'nda 30 yaşındaki oyuncunun varlığı, genç takım arkadaşının şu anda nadir bir fırsat yakalamasına yol açtı.

Ancak Keating, eline geçen fırsatları değerlendirme eğilimindedir. Pazar günü Aston Villa ile oynanan ve City'nin sezon boyunca sadece üçüncü kez puan kaybettiği golsüz berabere biten maç, büyük bir hayal kırıklığı yaratsa da, yedek kalecinin performansı mükemmeldi. Elbette birkaç şüpheli an vardı, ancak son zamanlarda çok az oynamış olduğunu düşünürsek bu pek de şaşırtıcı değildi. Ancak en önemli sonuç, 21 yaşındaki oyuncunun birkaç muhteşem kurtarışla takımının bu sinir bozucu öğleden sonra en azından bir puan almasını sağlamasıydı. 

Bu maç, Keating'in neler yapabileceğini ve iki sezon önce neden bu kadar etkileyici bir şekilde sahneye çıktığını hatırlatırken, bu genç yeteneğin geleceğinin ne olacağı konusunda da düşünmek için bir neden sağladı. Oyun süresi sınırlı ve İngiltere milli takımındaki yeri belirsizken, Keating'in geleceği memleketi Manchester'dan uzakta mı yatıyor? Yoksa yerinde kalıp iki sezon önceki zirvelere ulaşabilir mi? Peki tüm bunlar, onun yeteneğine açıkça inanan Lionesses kadrosu için ne anlama geliyor?

    Azalan dakikalar

    Keating için bu noktaya kadar garip bir süreç oldu. Mükemmel geçen 2023-24 sezonunun ardından, ertesi yıl sahada kalma süresi azalsa da toplamda 19 maça çıktı; Yamashita ise 21 kez forma giydi. Bu rotasyonun ortasında, Keating'in oyunundaki hatalar daha fazla göze çarpıyor gibi görünüyordu. Belki tesadüftü, belki de eskisi kadar keskin değildi, ama her halükarda, genç oyuncunun arka alandan yaptığı dikkatsiz paslar, bazı önemli anlarda pahalıya mal oldu.

    Bu sezon, yeni teknik direktör Andree Jeglertz yönetiminde Keating'in sahada yer bulması çok daha zor hale geldi. Pazar günü Villa'da oynadığı maç, bu sezon City formasıyla sadece altıncı, ligde üçüncü ve Eylül ayından bu yana bu turnuvada ilk maçıydı. Eski teknik direktör Gareth Taylor, rakip gibi faktörleri göz önünde bulundurarak kalecilerini rotasyona sokmaktan memnunken, Jeglertz Yamashita'yı 1 numara olarak kullanıyor ve Keating yedek kalıyor. Hatta Japon milli takım oyuncusu ve üçüncü kaleci Eartha Cummings, bu süreçte Keating'in yerine birkaç kupa maçında ilk 11'de yer aldı.

    Önemli bir fırsat

    Bu nedenle, geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Lionesses kadrosunda yer alan 21 yaşındaki oyuncu, Sarina Wiegman tarafından İngiltere'nin son kamp kadrosuna çağrılmadı; bunun yerine Mart ayındaki milli maç arası için U23 kadrosuna dahil edildi.

    Wiegman, "Elbette hepimiz onun çok yetenekli bir kaleci olduğunu biliyoruz, son yıllarda bizim ortamımızda çok fazla yer aldı, ancak onun sahada kalma süresi konusunda büyük endişelerim var" diye açıkladı.

    Bu nedenle, Keating'in hafta sonu oynama fırsatı yakalaması çok önemliydi ve Cumartesi günü Tottenham'ın konuk olacağı maçta ilk 11'de yer alması da en az bunun kadar önemli. Genç kaleci için bu küçük ve nadir bir fırsat, ancak Jeglertz, Wiegman ve diğer herkese neler yapabileceğini hatırlatması için bir şans.

    Değerini kanıtlamak

    Geçen hafta sonu tam da bunu yaptı. Beklenen gol istatistiği 1,57 olan (lig lideri City'nin 1,03'lük istatistiğinden daha yüksek) Villa karşısında üç muhteşem kurtarış gerçekleştirip kalesini gole kapatan Keating, inanılmaz reflekslerini ve şutları durdurma yeteneğini tüm ihtişamıyla sergiledi.

    Topa sahip olma konusunda hala bazı gevşeklikler vardı, aynı şekilde ortaları kontrol etmede de bazı tereddütler vardı. Ancak ilki, City'nin kulüp felsefesi göz önüne alındığında her zaman olasıdır ve Yamashita da bu tür anlara yabancı değildir; ikincisi ise Keating'in sınırlı süre alması nedeniyle şaşırtıcı değildir. Sonuç olarak, Keating'i yükselen bir yıldız yapan temel nitelikler hala oradaydı.

    Rekabet kızışıyor

    Keating'in bu yeteneğini de sergilemesi gerekiyordu, çünkü sahanın diğer ucunda, geçen ay Lionesses kadrosuna seçilen ve 11 kez İngiltere milli takımında forma giymiş Ellie Roebuck vardı. Keating 17 yaşında City'nin A takımına girdiğinde ikili takım arkadaşıydı, ta ki Roebuck 2023-24 sezonunun sonunda takımdan ayrılana kadar. O dönemde genç oyuncu 1 numara olmuştu, ancak Taylor'ın gözünden düşmüş ve daha sonra bir tür felç geçirerek forma için rekabet etmenin önemsiz hale geldiği bir duruma düşmüştü.

    Barcelona'da yedek olarak zaman geçirdikten sonra yaz aylarında İngiltere'ye dönüp Villa ile sözleşme imzalayan Roebuck için geri dönüş yolu kolay olmadı. Midlands'da zamanını beklemek zorunda kaldı ve Kanada milli takımı oyuncusu Sabrina D'Angelo ile ilk tercih olmak için mücadele etti, ancak kulübün son altı maçının beşinde forma giydi ve hafta sonu City ile oynanan golsüz berabere biten maçta yine dikkat çeken isimlerden biri oldu.

    Çıtayı yükseltti

    Roebuck o pozisyonda olmasaydı, Keating'in bu ayki süre alımı, Wiegman'ın birkaç hafta sonra açıklayacağı Nisan ayındaki Kadınlar Dünya Kupası elemeleri kadrosuna girmesine yetebilirdi. Ancak Hannah Hampton'ın İngiltere'nin 1 numarası olarak yerini sağlamlaştırması ve Anna Moorhouse'un Orlando Pride'da düzenli olarak forma giymesi sayesinde kadrodaki yerini garantilemesi nedeniyle, durum artık o kadar basit değil.

    Geleceği düşünen Lionesses taraftarları için bu durum oldukça sinir bozucu olacak. Moorhouse bu ayın sonunda 31. yaş gününü kutlayacak, Roebuck ise düzenli olarak oynamaya yeni başladı ve bu süreyi korumak için hâlâ sıkı bir mücadele içinde. Bunun ötesinde, Mary Earps'ın milli takımdan emekli olması nedeniyle, kaleci pozisyonunda Hampton'ın arkasında kadro derinliği sağlayacak çok fazla seçenek yok.

    Kavşak

    Keating, Ekim ayında Hampton'ın sakatlığı nedeniyle Wiegman'ın ilk tercihi olmuştu ve İngiltere'nin Brezilya ile Etihad Stadyumu'nda oynadığı maçta ilk kez milli formayı giymişti; bu, yeteneğine ve potansiyeline yönelik büyük bir güven göstergesi olarak algılanmıştı.

    Keating'e ilk milli formayı verdikten sonra Wiegman, "O çok yetenekli bir oyuncu ve bir süredir bizimle birlikte" dedi. "Maçın başlangıcı zordu ama bence bununla çok iyi başa çıktı. İkinci yarıda pek fazla iş yapmadı ama bir kalecinin ihtiyaç duyulduğu anlarda orada olması daha da zordur, bu yüzden iyiydi. Sakinliğini korudu ve fırsatlar ortaya çıktığında [arkadan] oyun kurdu. Bence ilk maçından memnun olabiliriz."

    Ancak Keating'in bu potansiyeli geliştirip önümüzdeki yıllarda İngiltere milli takımının vazgeçilmez bir oyuncusu olabileceği düşünülse de, bunun gerçekleşmesi için düzenli olarak oynaması gerekiyor. Yamashita'nın yokluğunda eline geçen fırsatları, Jeglertz'i kendisini daha sık kullanmaya ikna etmek için kullanabilir mi? Ya da City ile sözleşmesinin sadece bir yılı kaldığı düşünülürse, bu durum 21 yaşındaki oyuncunun kendini vitrine çıkarmak için bir fırsat olabilir mi?

    Her halükarda, Keating'in daha da gelişmek, oyunundaki bazı eksiklikleri gidermek ve İngiltere A Milli Takımı kadrosunda kalmak için düzenli olarak oynaması gerektiği açıktır. O, parlak bir geleceği olan son derece yetenekli bir kalecidir, ancak bu potansiyelini ancak daha fazla süre alarak ortaya çıkarabilir.

