Khiara Keating, İngiltere Kadın Milli Takımı'ndaki yerini hak ettiğini kanıtlamak için Manchester City'deki bu nadir fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeli

Keating'i bu noktaya getiren, şaşırtıcı bir olaylar zinciri oldu. Bir genç oyuncu onun gibi ortaya çıktığında, herkesin onun sadece ilerlemesini bekler, ancak Keating'in sahada kaldığı süre, deneyimli Japon milli oyuncu Ayaka Yamashita'nın gelmesinden sonraki iki sezonda giderek azaldı. Aslında, şu anda devam eden Asya Kupası'nda 30 yaşındaki oyuncunun varlığı, genç takım arkadaşının şu anda nadir bir fırsat yakalamasına yol açtı.

Ancak Keating, eline geçen fırsatları değerlendirme eğilimindedir. Pazar günü Aston Villa ile oynanan ve City'nin sezon boyunca sadece üçüncü kez puan kaybettiği golsüz berabere biten maç, büyük bir hayal kırıklığı yaratsa da, yedek kalecinin performansı mükemmeldi. Elbette birkaç şüpheli an vardı, ancak son zamanlarda çok az oynamış olduğunu düşünürsek bu pek de şaşırtıcı değildi. Ancak en önemli sonuç, 21 yaşındaki oyuncunun birkaç muhteşem kurtarışla takımının bu sinir bozucu öğleden sonra en azından bir puan almasını sağlamasıydı.

Bu maç, Keating'in neler yapabileceğini ve iki sezon önce neden bu kadar etkileyici bir şekilde sahneye çıktığını hatırlatırken, bu genç yeteneğin geleceğinin ne olacağı konusunda da düşünmek için bir neden sağladı. Oyun süresi sınırlı ve İngiltere milli takımındaki yeri belirsizken, Keating'in geleceği memleketi Manchester'dan uzakta mı yatıyor? Yoksa yerinde kalıp iki sezon önceki zirvelere ulaşabilir mi? Peki tüm bunlar, onun yeteneğine açıkça inanan Lionesses kadrosu için ne anlama geliyor?