Khalaili Milano'ya geldi: sağlık kontrolü ve Inter ile sözleşme imzaladı. Transferin rakamları

Khalaili’nin bildirdiği üzere, oyuncu sezon başına net 1,8 milyon avro tutarında beş yıllık bir sözleşme imzalayacak; bu rakam brüt olarak yaklaşık 3,3 milyon avroya denk geliyor. Bu rakama yıllık yaklaşık 5 milyon avroluk amortisman eklenince, transferin toplam maliyeti sezon başına 8,3 milyon avroya ulaşıyor.





Dolayısıyla yeni kanat oyuncusu, selefine kıyasla daha büyük bir mali yük getirecek. Denzel Dumfries, artık 800 bin avroya indirgenmiş amortisman ve “Büyüme Kararnamesi”nin vergi avantajlarından yararlanan yaklaşık 5,2 milyon avroluk brüt maaşı sayesinde, Inter’in bütçesine yıllık yaklaşık 6 milyon avro yük oluşturuyordu. Dolayısıyla Khalaili’nin gelişi, Nerazzurri kulübünün gelir-gider tablosunda 2 milyon avronun biraz üzerinde bir artışa neden olacak.