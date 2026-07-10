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Khalaili Milano'ya geldi: sağlık kontrolü ve Inter ile sözleşme imzaladı. Transferin rakamları

Transfers
Inter

Anan Khalaili, Inter’in yeni oyuncusu olmaya hazır. 2004 doğumlu İsrailli kanat oyuncusu, az önce Milano’nun hemen dışındaki Linate Havalimanı’na indi. Bugün, Humanitas Kliniği’nde sağlık muayeneleri ve CONI’de spor uygunluk muayeneleri yapılması planlanıyor; ardından kulüp merkezine giderek 2031 yılına kadar geçerli olan sözleşmesini imzalayacak.

  • İŞİN RAKAMLARI

    Nerazzurri dün USG ile anlaşmaya vardı; teklifini yükselterek 25 milyon avro sabit ücret artı primler üzerinden bir anlaşma sağladıOyuncunun da onayını aldıktan sonra, bu bek oyuncusu artık Chivu'nun takımının yeni sağ bek'i sayılır. Dumfries'e veda edip Palestra'yı kadrosuna katmaya çalışan Chivu, Provedel'in ardından yaz transfer döneminde ikinci takviyesini de tamamlamış oldu.

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  • DUMFRIES'DEN DAHA PAHALI

    Khalaili’nin bildirdiği üzere, oyuncu sezon başına net 1,8 milyon avro tutarında beş yıllık bir sözleşme imzalayacak; bu rakam brüt olarak yaklaşık 3,3 milyon avroya denk geliyor. Bu rakama yıllık yaklaşık 5 milyon avroluk amortisman eklenince, transferin toplam maliyeti sezon başına 8,3 milyon avroya ulaşıyor.


    Dolayısıyla yeni kanat oyuncusu, selefine kıyasla daha büyük bir mali yük getirecek. Denzel Dumfries, artık 800 bin avroya indirgenmiş amortisman ve “Büyüme Kararnamesi”nin vergi avantajlarından yararlanan yaklaşık 5,2 milyon avroluk brüt maaşı sayesinde, Inter’in bütçesine yıllık yaklaşık 6 milyon avro yük oluşturuyordu. Dolayısıyla Khalaili’nin gelişi, Nerazzurri kulübünün gelir-gider tablosunda 2 milyon avronun biraz üzerinde bir artışa neden olacak.

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