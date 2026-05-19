Khadija Shaw, Manchester City'yi on yıl sonra ilk şampiyonluğuna taşımasının ardından WSL Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı
Shaw ödülü kazandı
29 yaşındaki Jamaika milli oyuncusu, City'nin şampiyonluk yarışına ilham veren performansıyla üçüncü yıl üst üste ligin en golcü oyuncusu olarak muhteşem bir sezon geçirdi. Shaw'un olağanüstü formu, Mayıs ayı başlarında prestijli Futbol Yazarları Derneği Yılın Kadın Futbolcusu ödülünü kazanmasını da sağladı. Ancak saha dışı sözleşme yenileme görüşmeleri sonuçsuz kaldı; bu durum, golcü forvetin Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde rakip Chelsea'ye yaz transferi yapacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.
Casparij saygılarını sunuyor
Shaw'un Londra'daki törene katılmamayı tercih etmesi üzerine, City'nin ikinci kaptanı Kerstin Casparij ödülü onun adına aldı. Taraftarların forvetin Etihad Stadyumu'nda kalması için tezahürat yaptığı kulübün eve dönüş kutlamaları sırasında forvetin etkisini değerlendiren Casparij, şöyle konuştu: "O bir golcü, inanılmaz bir insan ve onunla çalışmak çok keyifli. O golleri kafayla attığı için asist sayımı konusunda ona teşekkür etmeliyim. O gerçekten inanılmaz."
Diğer kazananlar da açıklandı
Shaw, uluslararası yıldızlar Alessia Russo ve Kirsty Hanson'ı geride bırakarak en büyük ödülü kazandı; diğer önemli ödüller ise lig genelinde dağıtıldı. Chelsea kalecisi Hannah Hampton Altın Eldiven ödülünü alırken, Veerle Buurman Yükselen Yıldız ödülünü kazandı ve Hanson Sezonun Golü ödülünü aldı. İkinci ligde ise Birmingham City'den Lily Crosthwaite Sezonun Oyuncusu seçildi ve Sophie Whitehouse'un Altın Eldiven ödülü, Charlton Athletic'in yükselme play-off'larına ulaşmasına yardımcı oldu.
Çifte fırsat ufukta görünüyor
City, 31 Mayıs'ta Brighton ile oynayacağı Kadınlar FA Kupası finali öncesinde bir büyük sınavla daha karşı karşıya. Son dönemde gösterdiği mükemmel performansla dikkat çeken Gareth Taylor'ın takımı, lig şampiyonluğunu mükemmel bir şekilde taçlandırmak ve Shaw'un City'deki kariyerini muhteşem bir başarıyla noktalamak için tarihi bir iç saha çifte kupasını kazanma fırsatını yakaladı.
WSL ödül kazananlarının tam listesi
WSL Sezonun En İyi Oyuncusu: Khadija Shaw (Manchester City)
WSL Altın Ayakkabı: Khadija Shaw (Manchester City)
WSL Yükselen Yıldız: Veerle Buurman (Chelsea)
WSL Altın Eldiven: Hannah Hampton (Chelsea)
WSL Sezonun Golü: Kirsty Hanson (Aston Villa)
WSL Sezonun Kurtarışı: Daphne van Domselaar (Arsenal)
WSL 2 Sezonun Oyuncusu: Lily Crosthwaite (Birmingham City)
WSL 2 Altın Ayakkabı: Lexi Lloyd-Smith (Bristol City)
WSL 2 Yükselen Yıldız: Neve Herron (Birmingham City)
WSL 2 Altın Eldiven: Sophie Whitehouse (Charlton Athletic)
WSL 2 Sezonun Golü: Amy Andrews (Sheffield United)
WSL 2 Sezonun Kurtarışı: Shae Yanez (Crystal Palace)
Yılın Taraftarı: Jo Davis (Brighton)
Kulüp Kahramanı Ödülü: Heather Carroll (Liverpool)
Değişimin Şampiyonu Oyuncu: Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)