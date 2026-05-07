Son aylarda Shaw'un geleceği hakkında pek çok şey yazıldı. Mart ayında Times, sözleşmesi sona yaklaşan forvet oyuncusuna Chelsea'nin City'den daha fazla para teklif ettiğini bildirmişti. Bir gün sonra Guardian, Shaw'ın aslında yeni bir anlaşmaya "yakın" olduğunu ve kulübün durumun çözüleceğinden ve yıldız forvetlerinin kalacağından emin olduğunu bildirmişti. Ancak aynı yayının son haberine göre, görüşmelerin ardından Shaw "yeni bir meydan okumaya atılmayı tercih ederek" bu yaz City'den ayrılacak.

Bu haber, Çarşamba gecesi Arsenal'in Brighton'ı yenememesi nedeniyle City'nin WSL şampiyonluğunun kesinleşmesinden sadece birkaç saat sonra, Perşembe sabahı ortaya çıktı ve 2016'dan bu yana ilk lig şampiyonluğunun keyfini süren taraftarlar için tam bir darbe olacak. Haberde, Shaw'ın City'ye kulüpte kalmak istediğini söylediği, ancak özellikle sözleşme uzatmasının süresi konusunda görüşmelerin "bir dizi engelle" karşılaştığı belirtiliyor.

The Guardian, Shaw'ın City'nin WSL şampiyonluğu mücadelesinden dikkatleri dağıtmamak için geleceği hakkındaki görüşmeleri olabildiğince gizli tuttuğunu da ekliyor. Ancak, bu konu artık sonuçlandığından, önümüzdeki birkaç haftanın kulüp formasıyla geçireceği son haftalar olacağını gösteren detaylar ortaya çıktı.