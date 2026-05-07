Getty Images
Çeviri:
Khadija Shaw, Manchester City'den ayrılıyor! En skorer oyuncunun ayrılmaya hazırlanması, yeni WSL şampiyonu için büyük bir darbe oldu; Chelsea ise onu kadrosuna katma konusunda favori gösteriliyor
WSL'nin en golcü oyuncusu Shaw, Manchester City'den bedelsiz ayrılacak
Son aylarda Shaw'un geleceği hakkında pek çok şey yazıldı. Mart ayında Times, sözleşmesi sona yaklaşan forvet oyuncusuna Chelsea'nin City'den daha fazla para teklif ettiğini bildirmişti. Bir gün sonra Guardian, Shaw'ın aslında yeni bir anlaşmaya "yakın" olduğunu ve kulübün durumun çözüleceğinden ve yıldız forvetlerinin kalacağından emin olduğunu bildirmişti. Ancak aynı yayının son haberine göre, görüşmelerin ardından Shaw "yeni bir meydan okumaya atılmayı tercih ederek" bu yaz City'den ayrılacak.
Bu haber, Çarşamba gecesi Arsenal'in Brighton'ı yenememesi nedeniyle City'nin WSL şampiyonluğunun kesinleşmesinden sadece birkaç saat sonra, Perşembe sabahı ortaya çıktı ve 2016'dan bu yana ilk lig şampiyonluğunun keyfini süren taraftarlar için tam bir darbe olacak. Haberde, Shaw'ın City'ye kulüpte kalmak istediğini söylediği, ancak özellikle sözleşme uzatmasının süresi konusunda görüşmelerin "bir dizi engelle" karşılaştığı belirtiliyor.
The Guardian, Shaw'ın City'nin WSL şampiyonluğu mücadelesinden dikkatleri dağıtmamak için geleceği hakkındaki görüşmeleri olabildiğince gizli tuttuğunu da ekliyor. Ancak, bu konu artık sonuçlandığından, önümüzdeki birkaç haftanın kulüp formasıyla geçireceği son haftalar olacağını gösteren detaylar ortaya çıktı.
- Getty Images Sport
Jeglertz'in Manchester City'si için büyük bir aksilik
Bu, City için gerçekten çok büyük bir darbe. Kulüp için bu sezon, bir başka WSL şampiyonluğu için o kadar uzun bir bekleyişin ardından son derece olumlu geçmişti. Cityzens, 2016'dan bu yana, özellikle de 2020, 2021 ve 2024 yıllarında pek çok kez şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı. Ancak Andree Jeglertz'in göreve geldiği ilk yılında, bu takımı zafere taşımayı başardı ve Shaw, bu başarının en büyük nedenlerinden biri oldu.
29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 21 WSL maçında 19 gol attı ve Jeglertz'in takım sisteminde yaptığı ayarlamalar sayesinde Vivianne Miedema ile muhteşem bir ikili oluşturdu. Bu, sakatlıklarla dolu zorlu bir dönemden sonra son birkaç yılın en verimli sezonunu geçiren Hollandalı oyuncunun da yeniden en iyi performansını sergilemesine yardımcı oldu.
City, gelecek için harika bir temel atmış ve ileriye dönük olarak üzerine inşa edebileceği pek çok harika parçaya sahipmiş gibi görünüyordu. Ancak kulüp, bu yaz bir forvet arayışına girecek ve 2021'de Bordeaux'dan City'ye transfer olduğundan bu yana Avrupa'nın en iyi beş liginde herkesten daha fazla gol atan bir oyuncuyu yerine koymak son derece zor olacak.
Chelsea, Shaw'u kadrosuna katma konusunda en önde giden takım
Peki, Shaw nereye gidebilir? Chelsea, bu transferle en çok anılan takım oldu. The Athletic’in haberine göre, Blues forvet oyuncusuna yıllık 1 milyon sterlinlik (1,36 milyon dolar) bir teklifte bulundu; haberin yazıldığı tarihte City bu teklifi eşleştirmemişti. Chelsea’nin bu yaz transfer döneminde bir 9 numara oyuncusuna ihtiyacı olduğu düşünülürse, bu transfer oldukça mantıklı bir hamle olur.
Catarina Macario Mart ayında ayrıldı ve Sam Kerr de birkaç hafta sonra sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılacak gibi görünüyor. Bu durumda Blues'ta geriye, hamstring sakatlığı nedeniyle tüm sezonu kaçıran Mayra Ramirez ve sezon boyunca formunu korumakta zorlanan ve sözleşmesinin uzatılması konusunda henüz bir anlaşmaya varamayan Aggie Beever-Jones kalıyor. Ramirez de sezon öncesi hazırlık maçlarından bu yana forma giymemesine rağmen takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkıyor.
Dünya çapında, güvenilir ve istikrarlı bir 9 numara, özellikle WSL şampiyonluğunu savunmada son derece hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından toparlanmaya çalışan Chelsea için büyük bir yardım olacaktır. Böyle bir oyuncuyu kadrosuna katarken, aynı zamanda bir iç rakibi zayıflatmak da bir artı olacaktır.
Ancak Chelsea'nin rakipleri de olacak. The Athletic daha önce Shaw'un Avrupa ve ABD'de talipleri olduğunu bildirmiş, Guardian ise Barcelona'nın yanı sıra büyük harcamalar yapan London City Lionesses'i de ilgilenen taraflar arasında göstermişti. Ancak İspanyol şampiyonu, Ewa Pajor ile zaten dünya çapında bir 9 numaraya sahip ve genellikle mali kısıtlamalar içinde çalışmak zorunda kalıyor. Bu durum, iki kez Ballon d'Or kazanan Alexia Putellas'ın sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bu yaz özellikle dikkat çekiyor.
- Getty Images Sport
Shaw & City'nin kazanmayı hedeflediği bir kupa daha var: Chelsea karşısında
Shaw'un Manchester City'deki serüveni henüz sona ermedi. Yeni WSL şampiyonu, bu hafta sonu Londra'ya giderek FA Cup yarı finalinde, tahtından indirdikleri ve yıldız forvetlerini kadrosuna katmak için en önde gelen takım olan Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
Jeglertz, Shaw hakkındaki spekülasyonların takımının lig ve kupa dublesi yapma şansını kaybetmemesini umuyor ve forvetin Manchester'daki beş yıllık serüvenini sonlandırmadan önce hala bazı sihirli anlar yaşatabileceğini düşünüyor. Liverpool ve Brighton diğer FA Cup yarı finalinde karşı karşıya gelecek ve City ile Chelsea arasındaki maçın galibi, kupanın en büyük favorisi olarak Wembley'e gidecek.