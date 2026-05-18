WSL sezonunun tartışmasız en önemli transferi olan Chiamaka Nnadozie, geçen yaz Brighton’a geldikten sonra büyük bir başarı yakaladı ve bu yıl ligdeki en iyi kaleci oldu.

Nijerya milli takım oyuncusu, agresif pozisyon alışıyla Seagulls teknik direktörü Dario Vidosic'in dikkatini çekti ve bu özelliği, İngiltere'ye transfer olduktan sonra da oyun stilinin önemli bir parçası olmaya devam etti. "Sevdiğiniz bir şeyi teknik direktörün de beğendiğini bilmek bana güven verdi," dedi sezonun başlarında.

Nnadozie, Brighton'ın savunma istatistiklerini çok kısa sürede iyileştirmek için diğer birçok özelliğini de ortaya koydu. 2024-25 sezonunda 22 maçta 41 gol yiyen Seagulls, bu sezon 22 maçta bu sayıyı 27'ye düşürdü ve bu iyileşmenin en önemli nedeni, yeni kalecilerinin olağanüstü kurtarışları oldu.