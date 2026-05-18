GOAL'un en iyi 11'inde 9 numara pozisyonunu hiçbir oyuncu elinden alamayacaktı, ancak Alessia Russo yine de bu kadroda yer almayı hak ediyor. Neyse ki, İngiltere milli takım oyuncusu geçtiğimiz sezon Arsenal tarafından hem forvet hem de 10 numara olarak görevlendirildi; bu nedenle bu kadroda ikinci rolünde yer alıyor.
Pozisyonu ne olursa olsun, 27 yaşındaki oyuncu bu yıl Gunners için etkileyici bir performans sergiledi. Toplamda 13 gol ve 6 asistle doğrudan gol katkısı açısından sadece Shaw'dan geride kalan Russo'nun, Stina Blackstenius ile uyum sağlamak için daha geriye çekilip oynadığı pozisyon, özellikle ilgi çekiciydi. İsveç milli takımının da bugüne kadarki en iyi WSL sezonunu geçirmiş olması çok şey ifade ediyor.
Blackstenius'un sözleşmesini yenilemesi ve Michelle Agyemang'ın yakın gelecekte Arsenal kadrosuna katılmasıyla birlikte, Russo'nun 9 numaranın arkasında sergilediği performanslar, bu takımın önümüzdeki yıllarda da sürekli bir hücum tehdidi haline gelmek için nasıl uyum sağlayıp gelişebileceğini düşünürken umut verici.
Ancak bu, onun forvet hattında ne kadar iyi oynadığını gölgelememelidir. Russo'nun bitiriciliği, ceza sahası içindeki içgüdüleri ve çeşitli goller atma yeteneği, sürekli gelişmeye devam eden alanlardır ve bu da onun bugüne kadarki en verimli sezonunu geçirmesine yol açmıştır.