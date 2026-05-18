WSL 2025-26 Team of the Season
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Khadija Shaw, Alessia Russo ve GOAL'un 2025-26 Kadınlar Süper Ligi Sezonun Takımı

WSL Lig İlkbahar Serisi
K. Shaw
A. Russo
L. Hemp
V. Miedema
K. McCabe
K. Casparij
T. Koga
M.City
Arsenal Women
Brighton & Hove Albion Women
Tottenham Hotspur Women
Aston Villa Women
C. Nnadozie
J. Rose
Y. Hasegawa
K. Hanson

Andree Jeglertz'in takımı, son haftadaki maçın sonucuna bile gerek kalmadan 10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu rahatlıkla kazandıktan sonra, Manchester City'nin GOAL'un 2025-26 Kadınlar Süper Ligi Sezonun Takımı'nı domine etmesi hiç de şaşırtıcı değil. Ancak ilk 11'in geri kalanının nasıl oluştuğu, ne kadar ilginç bir sezon geçirdiğimizi özetliyor.

WSL’nin “Büyük Dörtlüsü”ndeki diğer kulüplerden isimler genellikle bu listeyi doldururken, bu yıl altı yıllık üst üste şampiyonluk serisi sona eren Chelsea’den ya da geçen sezon etkileyici bir şekilde ikinci sırada bitirmesine rağmen bu sezon aynı başarıyı tekrarlayamayan Manchester United’dan hiçbir isim yer almıyor.

Bunun yerine, GOAL'un açıkladığı 2025-26 WSL Sezonun Takımı'nda yer alan diğer beş oyuncudan üçü, ilk dört dışındaki kulüplerde forma giyiyor...

  Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26

    GK: Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    WSL sezonunun tartışmasız en önemli transferi olan Chiamaka Nnadozie, geçen yaz Brighton’a geldikten sonra büyük bir başarı yakaladı ve bu yıl ligdeki en iyi kaleci oldu.

    Nijerya milli takım oyuncusu, agresif pozisyon alışıyla Seagulls teknik direktörü Dario Vidosic'in dikkatini çekti ve bu özelliği, İngiltere'ye transfer olduktan sonra da oyun stilinin önemli bir parçası olmaya devam etti. "Sevdiğiniz bir şeyi teknik direktörün de beğendiğini bilmek bana güven verdi," dedi sezonun başlarında.

    Nnadozie, Brighton'ın savunma istatistiklerini çok kısa sürede iyileştirmek için diğer birçok özelliğini de ortaya koydu. 2024-25 sezonunda 22 maçta 41 gol yiyen Seagulls, bu sezon 22 maçta bu sayıyı 27'ye düşürdü ve bu iyileşmenin en önemli nedeni, yeni kalecilerinin olağanüstü kurtarışları oldu.

  Kerstin Casparij Man City Women 2025-26

    RB: Kerstin Casparij (Manchester City)

    Geçtiğimiz sezon WSL’de Kerstin Casparij’den daha fazla asist kaydeden hiçbir oyuncu olmadı; Casparij, Manchester City’deki dördüncü yılında yepyeni bir seviyeye ulaştı.

    Yedi asistinin yanı sıra kariyerinin en yüksek rakamı olan üç lig golü kaydeden bu bek, birçok yönden Andree Jeglertz'in City takımının neyi temsil ettiğini özetledi. Heyecan verici ve daha direkt bir hücum anlayışının önemli bir parçası olan Casparij'in, en önemli maçlarda ne kadar düzenli katkı sağladığı özellikle etkileyiciydi; 10 gol ve asistin yedisi, ilk dörtteki diğer takımlarla oynanan maçlarda geldi.

    Buna rağmen 25 yaşındaki oyuncu, savunma görevlerini de ihmal etmedi. Sağ kanatta yorulmak bilmeden koşuşturarak, City'nin şampiyonluk kazandığı sezonda sahanın her iki ucunda da etkili olmasına yardımcı oldu.

  Toko Koga Tottenham Women 2025-26

    CB: Toko Koga (Tottenham)

    WSL sezonunun en iyi transferi unvanı için bir başka aday olan Toko Koga, Tottenham'a nispeten tanınmayan 19 yaşındaki bir oyuncu olarak geldi ve son dokuz ayda, bu yıl ligin en iyi stoperlerinden biri olduğunu kanıtlayan performanslarıyla adını duyurdu.

    "19 yaşında gelip şimdi 20 yaşına yeni basmış biri için, çok yüksek bir seviyede performans gösteriyor," dedi Spurs teknik direktörü Martin Ho geçen hafta, Japon milli oyuncunun kulübün Yetişkin Taraftarlar Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazanmasının ardından. "Olgunluk ve futbol anlayışı açısından yaşının çok üzerinde. Karakteri ve kişiliği bizim için olağanüstü ve yaşının çok üzerinde oynuyor."

    Koga'nın daha da iyiye gideceği düşüncesi, oyuncu, kulüp ve ülke için heyecan verici bir olasılık. Tottenham, bu kadar güçlü bir sezonu daha da ileriye taşımak isterken, Koga'nın kilit bir isim olacağı kesin.

  Jade Rose Man City Women 2025-26

    CB: Jade Rose (Manchester City)

    Bir başka muhteşem yaz transferi ve geçtiğimiz sezon WSL’nin en iyi stoperlerinden biri olan Jade Rose, Man City’deki hayatına çok iyi uyum sağladı. Futbol kariyerindeki ilk profesyonel sezonunda, Kanada milli takım oyuncusunun Jeglertz’in ilk 11’ine girmesi birkaç hafta sürdü; ancak bir kez yerini aldıktan sonra geriye bakmadı ve City’nin 10 yıl sonra ilk kez WSL şampiyonluğunu kazandığı bu süreçte o andan itibaren her dakikada sahada yer aldı.

    Belki de onun kalitesini en iyi şekilde tarif eden kişi, ligin Altın Ayakkabı ödülünü kazanan ve üst düzey bir savunma oyuncusu olmak için ne gerektiğini, onlara karşı oynadığı deneyimlerinden dolayı çok iyi bilen takım arkadaşı Khadija Shaw'dur: "Önümüzdeki yıllarda, yakın gelecekte, dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri haline gelebilir. Buna inanması gerekiyor, ama ben her gün hem saha içinde hem de saha dışında kendini nasıl idare ettiğini görüyorum."

    Bundan daha büyük bir övgü olamaz ve bu övgü tamamen hak ediliyor, çünkü Rose, WSL'deki ilk yılında pek çok açıdan olağanüstü bir performans sergiledi.

  Katie McCabe Arsenal Women 2025-26

    Sol bek: Katie McCabe (Arsenal)

    Katie McCabe'in futbol zekasını en iyi şekilde ortaya koyan şey, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla sol bek, stoper ve hatta orta saha pozisyonlarında da oynamış olmasıdır. Bu sayede, kadro değişikliklerinin sıkça yaşandığı bir dönemde, sakatlıklarla boğuşan Gunners'ın savunmasının ligde en az gol yiyen takım olmasını sağlamıştır.

    Her zamanki pozisyonu olan sol bekte, McCabe sezon boyunca istikrarlı bir performans sergiledi ve savunmaya büyük katkı sağlarken aynı zamanda hücumda da ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu denge, 30 yaşındaki oyuncunun istatistiklerinde de açıkça görülüyor. McCabe, Arsenal kadrosunda son üçte bir alanda yapılan kilit paslar ve isabetli paslar ile top çalma, top uzaklaştırma, top kesme ve bloklarda ilk beşte yer alıyor.

    Bu nedenle, birçok Arsenal taraftarı sezon sonunda McCabe'in ayrılmasına üzüldü, zira onun tüm bu niteliklerini bir iç rakip olan Man City'ye katma potansiyeli oldukça yüksek görünüyordu.

  Yui Hasegawa Man City Women 2025-26

    CM: Yui Hasegawa (Manchester City)

    Yui Hasegawa'nın ne kadar iyi olduğunu kelimelerle ifade etmek zor. Birkaç yıldır dünya klasmanında oynayan minyon bir defansif orta saha oyuncusu olan Hasegawa'nın, 2022'de daha çok bir 10 numara olarak Man City'ye geldiğini düşünmek inanılmaz. Barcelona'ya transfer olan İngiltere'nin yıldızı Keira Walsh'ın yerini almak üzere görevlendirilen Hasegawa, hemen derin oyun kurucu pozisyonuna dönüştürüldü. Sonuçlar olağanüstü oldu.

    City'nin futbol direktörü Therese Sjogran, Hasegawa'nın sözleşmesini 2029'a kadar uzattığı bu sezonun başlarında, "Bence o dünyanın en iyi 6 numaralarından biri," demişti. "Onu İngiltere'deki Keira Walsh ve İspanya'daki Patri Guijarro gibi isimlerle aynı kefeye koyuyorum. Bizim oyun tarzımızda bizim için çok önemli. Dünyanın en iyilerinden biri."

    Bu sezon, bu görüşü daha da pekiştirdi. Hasegawa, City'nin 10 yıl sonra ilk WSL şampiyonluğunu kazanmasında önemli bir rol oynadı. Oyunu okuma yeteneği, savunmada geniş bir alanı kapsayabilmesi ve son üçte birde etkili olma konusundaki artan ivmesi, onu 2025-26 WSL sezonunun en seçkin oyuncularından biri haline getirdi.

  Vivianne Miedema Man City Women 2025-26

    CM: Vivianne Miedema (Manchester City)

    Geçen sezon eski City teknik direktörü Gareth Taylor, Vivianne Miedema’yı daha düzenli olarak orta saha pozisyonunda oynattığında, Hollandalı oyuncunun bu daha geriye çekilmiş alanlarda neler yapabileceğine dair ipuçları görülmüştü; ancak takımın dengesi zaman zaman bozuluyordu. Orada bir potansiyel vardı, ancak bu hem Miedema’yı en verimli şekilde kullanmak hem de takımdan en iyi performansı almak için ideal bir yapı değildi. Kendisinin ve çevresindeki diğer oyuncuların sakatlıkları da durumu kolaylaştırmadı.

    Ancak Jeglertz, Miedema ve City için mükemmel bir sezonun sonuçlandığı mükemmel formülü buldu. Hollanda'nın yıldızı son üç maçı kaçırmasına rağmen, sezon sonunda toplam 15 gol ve asistiyle WSL'de üçüncü sırada yer aldı ve Shaw ile kurduğu ortaklık tüm lig için gerçek bir sorun yarattı.

    WSL'nin tüm zamanların en golcü oyuncusunun, sakatlıklarla boğuşduğu üç yılın ardından en iyi formuna kavuşmasını görmek büyük bir mutluluk.

  Alessia Russo Arsenal Women 2025-26

    CM: Alessia Russo (Arsenal)

    GOAL'un en iyi 11'inde 9 numara pozisyonunu hiçbir oyuncu elinden alamayacaktı, ancak Alessia Russo yine de bu kadroda yer almayı hak ediyor. Neyse ki, İngiltere milli takım oyuncusu geçtiğimiz sezon Arsenal tarafından hem forvet hem de 10 numara olarak görevlendirildi; bu nedenle bu kadroda ikinci rolünde yer alıyor.

    Pozisyonu ne olursa olsun, 27 yaşındaki oyuncu bu yıl Gunners için etkileyici bir performans sergiledi. Toplamda 13 gol ve 6 asistle doğrudan gol katkısı açısından sadece Shaw'dan geride kalan Russo'nun, Stina Blackstenius ile uyum sağlamak için daha geriye çekilip oynadığı pozisyon, özellikle ilgi çekiciydi. İsveç milli takımının da bugüne kadarki en iyi WSL sezonunu geçirmiş olması çok şey ifade ediyor.

    Blackstenius'un sözleşmesini yenilemesi ve Michelle Agyemang'ın yakın gelecekte Arsenal kadrosuna katılmasıyla birlikte, Russo'nun 9 numaranın arkasında sergilediği performanslar, bu takımın önümüzdeki yıllarda da sürekli bir hücum tehdidi haline gelmek için nasıl uyum sağlayıp gelişebileceğini düşünürken umut verici.

    Ancak bu, onun forvet hattında ne kadar iyi oynadığını gölgelememelidir. Russo'nun bitiriciliği, ceza sahası içindeki içgüdüleri ve çeşitli goller atma yeteneği, sürekli gelişmeye devam eden alanlardır ve bu da onun bugüne kadarki en verimli sezonunu geçirmesine yol açmıştır.

  Kirsty Hanson Aston Villa Women 2025-26

    FW: Kirsty Hanson (Aston Villa)

    Profesyonel kariyerinin bugüne kadarki bölümünü kanat oyuncusu olarak geçiren Kirsty Hanson, 27 yaşında yaptığı pozisyon değişikliğinin hemen ardından kariyerinin en verimli gol sezonunu yaşadı. Geçtiğimiz yıl 21 maçta 12 gol atan Hanson, WSL Altın Ayakkabı yarışında üçüncü sırada yer aldı.

    Natalia Arroyo'nun sisteminde daha merkezi bir pozisyonda oynayan Hanson, beklenen gol istatistiği sadece 6,7 iken 12 gol atarak büyük bir başarı elde etti. %21'lik şut dönüşüm oranıyla Russo, Shaw ve Sam Kerr gibi isimlerin üzerine çıkarken, 10 veya daha fazla şut çeken sadece sekiz oyuncunun altında kaldı.

    Hanson için bu sezon bir keşif oldu ve böylesine muhteşem bir yılın ardından İskoçya milli takım oyuncusunun yeni pozisyonunda neler yapacağını görmek çok ilginç olacak.

  Kerolin Khadija Shaw Rebecca Knaak Man City women 2025-26

    FW: Khadija Shaw (Manchester City)

    Uzun süredir Khadija Shaw’u kadın futbolunun en iyi forveti olarak gören pek çok kişi var ve geçtiğimiz sezon sergilediği performanslar bu görüşü daha da güçlendirdi. 22 maçta 21 gol atan Jamaika milli oyuncusu, bu başarısının karşılığında üst üste üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü ve en önemlisi ilk WSL şampiyonluk madalyasını kazandı.

    Mart ayında Tottenham'ı 5-2 mağlup ettikleri maçta WSL tarihinin en hızlı hat-trick'ini kaydetmesi de dahil olmak üzere birçok rekor kırdı. Performansı o kadar etkileyiciydi ki, Spurs teknik direktörü Martin Ho maç sonrası basın toplantısında Shaw'ı "açık ara dünyanın en iyi forveti" olarak nitelendirdi. "Gol atıyor, kafasıyla iyi, ayaklarıyla iyi, sırtı kaleye dönükken iyi, pas oyununda iyi, hareketlerinde iyi," diye övgüyle bahsetti.

    Ancak övgüyü hak eden sadece Shaw'ın hücumdaki katkıları değil. Kendi ceza sahasındaki hava hakimiyeti ve önden yaptığı pres ile mükemmel bir savunma oyuncusu olan Shaw, gerçekten eksiksiz bir santrfor. Bu da, kulübün bakış açısından onun City'den ayrılma olasılığını daha da şaşırtıcı kılıyor.

  Lauren Hemp Man City Women 2025-26

    FW: Lauren Hemp (Manchester City)

    Bu sezon, Lauren Hemp için gol ve asist açısından en verimli WSL sezonlarından biri olmasa da, onun etkinliği ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır. Takımdaki en rekabetçi pozisyonlardan biri olan kanatlarda oynayan Hemp, Man City'nin ilk on birinde her zaman yer aldı ve ilk WSL şampiyonluğuna uzanan yolda, ligde en fazla kilit pas ve en fazla net gol fırsatı yaratan oyuncu oldu.

    Bu rakamlar, Hemp'in altı asist yapmasına yardımcı oldu; bu sayıyı sadece Casparij ve Aston Villa'dan Lynn Wilms yedi asistle geçti. Savunmacılara karşı durmak bilmeyen koşuları, City'nin pek çok maçı domine etmesine ve büyük sevinçler yaşamasına yardımcı oldu.

    Ancak, İngiltere milli takım oyuncusunun savunma alanındaki performansı da göz ardı edilmemelidir. Bazı maçlarda oyunun bu yönüne odaklanması istendiğinde, Hemp bu görevden asla kaçınmadı ve çok yönlü çabaları, City'nin 10 yıl sonra kazandığı ilk WSL zaferinde kilit rol oynadı.