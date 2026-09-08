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'Keyif almıyorum' - Gennaro Gattuso, Udinese galibiyetinin ardından Lazio'nun zirvede olmasına rağmen korktuğunu itiraf etti
Zirvede odağı korumak
Lazio, lig sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptı ve ilk üç maçından dokuz puan çıkardı. Son başarı olan, Udinese karşısında geriden gelerek alınan dramatik 2-1'lik galibiyet, takımın erken Scudetto adayları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Ancak Gattuso'nun rahatladığı söylenemez. Sky Sport Italia'ya konuşan 48 yaşındaki teknik adam, başarının yoğunlukta düşüşe yol açabileceğine dair içsel korkusunu dile getirdi. Etkileyici form grafiğinin ardından Stadio Olimpico çevresinde heyecan artsa da oyuncularının ayaklarını yere bastırmakta kararlı.
"Bunun tadını çıkarmıyorum çünkü bende böyle bir kusur var, sürekli işin içinde kalmak zorundasınız, galibiyetlerden sonra takımın moral olarak fazla yükselebileceğinden hep korkuyorum, bunun tadını daha fazla çıkarmalıyım. Futbolcuyken de böyleydim, keyfini çıkarmak için vaktim olacak, sonra emekli olduğumda on yıl içinde bunun tadını çıkarırım. Ben böyleyim, biraz karmaşık durumların peşine düşerim, nereye geldiğimi biliyordum," dedi Gattuso.
- Getty Images Sport
Yeni bir dönem için geçmişi sökmek
Gattuso yönetimindeki geçiş, önemli bir taktik değişimle dikkat çekti. Teknik direktör, takımın önceki dönemin katı yapılarından uzaklaşıp daha esnek ve agresif bir yaklaşımı benimsediğini belirtti. Gattuso'ya göre oyuncular, özellikle yaz başlarında kupada yaşanan bir aksiliğin ardından bu değişikliklere uyum sağlarken büyük karakter ortaya koydu. Udine'deki galibiyet de bunun bir göstergesi oldu; takım, ikinci yarıda geriye düşmesine rağmen Davide Frattesi ve Albert Gudmundsson'un golleriyle maçı çevirip üç puanı aldı.
Göreve gelişinden bu yana kaydedilen ilerlemeyi değerlendiren Gattuso şöyle konuştu: "Zihniyet ve istek. Geçen yılla kıyaslandığında her şeyi söküp attık; o zaman 4-3-3'ün bir ustası vardı, şimdi ise farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar işleri iyi yapıyor. Ortaya koymaya çalıştığımız şey kolay değil ama takım diri. Çalışma biçimleri nedeniyle olağanüstü olan çocukları tebrik ediyorum, hakemleri de tebrik ediyorum çünkü sahneler ya da zaman geçirme görmüyoruz, iyi bir lig izliyoruz."
Lotito ile bir ilişki kurmak
Saha dışında ise Gattuso'nun Lazio Başkanı Claudio Lotito ile ilişkisi, birçok gözlemci için ilgi odağı oldu. Güçlü karakterleriyle bilinen ikili, yaz transfer döneminde kulübe fayda sağlayan işlevsel bir çalışma düzeni yakalamış görünüyor. Gattuso, birçok kişinin kulübün ulaşamayacağını düşündüğü transferleri gerçekleştirmede yönetimin çabalarını övdü.
Gattuso, başkanla arasındaki dinamiği kendine has bir şekilde anlattı: "Lotito ile ilişkimiz dobra dobra, onun zeki bir adam olduğuna inanıyorum, ama herkesin kendine göre bir yapısı var. Büyük zorluklarla, küçük çaplı olabileceğini düşündüğümüz bir transfer dönemi geçirdik, gelmek isteyen ve özel bir sezon yaşamak isteyen oyuncular aradık, hem ona hem de Fabiani'ye teşekkür etmem gerekiyor, sanki çok az şey yapabilirmişiz gibi görünüyordu ama ne pahasına olursa olsun gelmek isteyen bazı oyuncular geldi."
- Getty Images Sport
Milan'la duygusal bir yeniden buluşma
Önümüzdeki fikstür, AC Milan'la karşılaşmaya hazırlanan Gattuso için duygusal bir sınav getiriyor. Rossoneri'de oyuncu olarak on yıldan fazla zaman geçiren ve daha sonra takımın teknik direktörlüğünü yapan Gattuso için bu karşılaşma takviminde her zaman önemli bir yer tutuyor. Milan ekibiyle derin kişisel bağına rağmen Gattuso, önündeki göreve profesyonelce yaklaşıyor.
"Bu her zaman altmış bin kişinin olduğu bir maçtı ama şimdi olmayacak. Taraftarları özlüyoruz. Steaua ile oynanan finalden sonra babamla birlikte büyük bayrakla yaptığımız korteji hatırlıyorum, Milan formasını giydiğimde amigoların şefi, başkan, teknik direktör, oyuncuydum; 12 yıl süren bir rüyaydı, o sevinçlerin hiçbiri unutulmaz ama şimdi başka bir iş yapıyorum ve umarız kalbimin takımına karşı bazı puanlar alırız," dedi Gattuso.
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