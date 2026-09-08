Lazio, lig sezonuna kusursuz bir başlangıç yaptı ve ilk üç maçından dokuz puan çıkardı. Son başarı olan, Udinese karşısında geriden gelerek alınan dramatik 2-1'lik galibiyet, takımın erken Scudetto adayları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Ancak Gattuso'nun rahatladığı söylenemez. Sky Sport Italia'ya konuşan 48 yaşındaki teknik adam, başarının yoğunlukta düşüşe yol açabileceğine dair içsel korkusunu dile getirdi. Etkileyici form grafiğinin ardından Stadio Olimpico çevresinde heyecan artsa da oyuncularının ayaklarını yere bastırmakta kararlı.

"Bunun tadını çıkarmıyorum çünkü bende böyle bir kusur var, sürekli işin içinde kalmak zorundasınız, galibiyetlerden sonra takımın moral olarak fazla yükselebileceğinden hep korkuyorum, bunun tadını daha fazla çıkarmalıyım. Futbolcuyken de böyleydim, keyfini çıkarmak için vaktim olacak, sonra emekli olduğumda on yıl içinde bunun tadını çıkarırım. Ben böyleyim, biraz karmaşık durumların peşine düşerim, nereye geldiğimi biliyordum," dedi Gattuso.