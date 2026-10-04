Getty Images Sport
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'Keyif alıyordum' - Espanyol yıldızı Roberto Fernandez, Çekya'ya karşı hayallerindeki ilk İspanya maçına ilişkin konuştu
Carlos Tartiere'de gerçekleşen bir rüya
Fernandez, La Roja'nın ileri ucunda görev almak için tercih edildi ve A Milli düzeydeki ilk maçında sahaya çıkarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Forvet oyuncusu, İspanya'nın galibiyetinde önemli rol oynadı; takım arkadaşlarına alan açtı ve zorlu geçen karşılaşmada iki ayrı pozisyonda gole çok yaklaştı. Varlığı ayrıca Ladislav Krejci'nin oyundan atılmasına da yol açtı; Krejci, 85. dakikada ilk kez forma giyen oyuncuyu durdurmakta zorlandıktan sonra ikinci sarı kartını gördü.
Arzuladığı gol gelmese de Fernandez, takımın ortak çabasına yaptığı katkı konusunda moralini yüksek tuttu. TVE'ye konuşan Fernandez, "Bu benim ilk maçım, keyfini çıkarıyordum. Ben bir forvetim ve gol atmak istiyordum ama çok mutluyum. Şimdi çalışmaya devam etme zamanı" dedi. Fernandez, topsuz oyundaki rolünün önemini de vurgulayarak, "Gol atamadım ama diğerlerinin bunu yapabilmesi için stoperleri peşimden sürükledim" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Forvet, sezonu güçlü tamamlamaktan memnun kaldı
Fernandez, maçın fiziksel yükünü kabul ederken, tam 90 dakika boyunca aldığı darbelerin bıraktığı morluklara dikkat çekti. Her yönden darbe almasına rağmen, hücum oyuncusu maçı güçlü şekilde tamamlamaktan ve 90 dakikanın tamamında sahada kalmaktan memnundu; tam maçı oynamayı, bundan sonra üzerine koyarak ilerlemek istediği bir lüks olarak nitelendirdi.
Tüm maçı tamamlamanın bir lüks olduğunu vurgulayan oyuncu, maçı güçlü bitirmekten gurur duyduğunu söyledi ve bu ivmenin üzerine koyma konusundaki kararlılığını dile getirdi. Hücum oyuncusu, "Çok fazla darbe aldım ama maçı güçlü bitirdim. Tüm maçı oynadım, bu yüzden harikaydı. Yoluma devam edip üzerine koyacağım" dedi.
Santi Denia ile yeniden bir arada
Bu ilk maç, Fernandez için Çekya Teknik Direktörü Santi Denia ile mevcut ilişkisi nedeniyle ayrıca önem taşıyordu. 21 Yaş Altı takımındaki döneminde Denia ile çalışmış olan golcü, milli davet aldığında bir aşinalık hissi yaşadı. Bu mevcut bağ, yoğun bir milli maç döneminde hücum oyuncusunun A takım ortamına sorunsuz şekilde uyum sağlamasına yardımcı oldu.
"Beni çağırdıklarında maçlara baktım ve Santi'nin Çek Cumhuriyeti'nde olduğunu biliyordum," diye ekledi Fernandez.
- Getty Images Sport
Gelecekteki zorluklara bakış
İlk kez milli formayı giyen Roberto Fernandez, Espanyol tarihinde kulüpte oynarken milli takımı temsil eden 49. oyuncu olarak İspanya adına ilk maçına çıktı. Böylece, Pericos'tan A Milli Takım'da en son 2023'te forma giyen isim olan Joselu'nun izinden gitti. Fernandez için odak noktası artık, hücum hattındaki yerler için rekabetin yoğun sürmesi nedeniyle kadrodaki yerini korumak. Carlos Tartiere'deki performansı ona güçlü bir temel sağladı ve uluslararası futbolun fiziksel ve zihinsel baskılarıyla başa çıkabileceğini gösterdi.
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