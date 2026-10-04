Fernandez, La Roja'nın ileri ucunda görev almak için tercih edildi ve A Milli düzeydeki ilk maçında sahaya çıkarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Forvet oyuncusu, İspanya'nın galibiyetinde önemli rol oynadı; takım arkadaşlarına alan açtı ve zorlu geçen karşılaşmada iki ayrı pozisyonda gole çok yaklaştı. Varlığı ayrıca Ladislav Krejci'nin oyundan atılmasına da yol açtı; Krejci, 85. dakikada ilk kez forma giyen oyuncuyu durdurmakta zorlandıktan sonra ikinci sarı kartını gördü.

Arzuladığı gol gelmese de Fernandez, takımın ortak çabasına yaptığı katkı konusunda moralini yüksek tuttu. TVE'ye konuşan Fernandez, "Bu benim ilk maçım, keyfini çıkarıyordum. Ben bir forvetim ve gol atmak istiyordum ama çok mutluyum. Şimdi çalışmaya devam etme zamanı" dedi. Fernandez, topsuz oyundaki rolünün önemini de vurgulayarak, "Gol atamadım ama diğerlerinin bunu yapabilmesi için stoperleri peşimden sürükledim" ifadelerini kullandı.