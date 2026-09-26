Paris Saint-Germain forveti, son düdüğün ardından UEFAile konuşurken, De Bruyne'nin yönlendirdiği hücum performansının her anından keyif aldığını söyledi, ancak rehavete kapılmama konusunda da hızlıca uyardı.

Performansı ve oyun kurucunun ustalık dersini değerlendiren Godts, "Çok iyi oynadık, özellikle de çok sayıda pozisyon ürettiğimiz ilk yarıda. Eğlenceliydi. İleride çok fazla yeteneğimiz var ve Kevin [De Bruyne] o paslarla harikaydı. Ancak üç gün sonra tekrar oynayacağız ve mütevazı kalmalıyız" dedi.