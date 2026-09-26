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'Kevin harikaydı' - Mika Godts, Belçika'nın İtalya karşısındaki galibiyetinde De Bruyne'nin ustalık dersini selamladı

M. Godts
K. De Bruyne
İtalya - Belçika
İtalya
Belçika
UEFA Nations League A
Paris Saint-Germain
SSC Napoli

Belçikalı forvet Mika Godts, Roma'da İtalya'ya karşı alınan etkileyici 2-0'lık UEFA Uluslar Ligi galibiyetinde Kevin De Bruyne'nin sergilediği ustalık dersinin ardından oyun kurucuya övgü dolu sözler söyledi. Paris Saint-Germain hücum oyuncusu, Stadio Olimpico'da perdeyi açtıktan sonra Mark van Bommel'in ekibini üç puana taşıyan orta sahanın yaratıcı dehasına dikkat çekti.

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    Belçika, şaşkına dönen Stadio Olimpico'da tereddütlü savunmadan yararlanarak maça baştan itibaren hakim oldu. Godts, şık bir alçak vuruşla kilidi açtı; oyuna sonradan giren Dodi Lukebakio ise kontra atakta skoru 2-0'a getirerek galibiyeti perçinledi. Bu sonuç, İtalya'nın 40 yıl içinde, iç sahada en az iki gol yiyip gol atamadığı yalnızca ikinci yenilgisini almasına yol açtı.

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    Godts, orta sahanın maestrosunu övdü

    Paris Saint-Germain forveti, son düdüğün ardından UEFAile konuşurken, De Bruyne'nin yönlendirdiği hücum performansının her anından keyif aldığını söyledi, ancak rehavete kapılmama konusunda da hızlıca uyardı.

    Performansı ve oyun kurucunun ustalık dersini değerlendiren Godts, "Çok iyi oynadık, özellikle de çok sayıda pozisyon ürettiğimiz ilk yarıda. Eğlenceliydi. İleride çok fazla yeteneğimiz var ve Kevin [De Bruyne] o paslarla harikaydı. Ancak üç gün sonra tekrar oynayacağız ve mütevazı kalmalıyız" dedi.

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    Başkentte gelen galibiyet, Belçika teknik direktörlüğüne atanmasının ardından Van Bommel'e ideal bir başlangıç sağladı. Temmuz ayında Gennaro Gattuso'nun yerine gelen Roberto Mancini içinse, bu sonuç İtalya Milli Takımı'nın başındaki ikinci dönemine kasvetli bir giriş oldu. Gianluigi Donnarumma, daha fazla hasarı önlemek için peş peşe önemli kurtarışlar yaptı ancak Belçika'nın orta sahadaki tam kontrolü, kalite farkını acı şekilde ortaya koydu.

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    Belçika'yı sırada 28 Eylül Pazartesi günü sahasında Fransa ile oynayacağı dev maç bekliyor.Kıtanın diğer tarafında ise İtalya, Türkiye karşısındaki zorlu sınav için hızla toparlanmak zorunda. İki tarafın da bu hızlı dönüşü nasıl yöneteceği, kampanyalarının geri kalanı için tonu belirleyecek.