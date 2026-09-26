AFP
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'Kevin harikaydı' - Mika Godts, Belçika'nın İtalya karşısındaki galibiyetinde De Bruyne'nin ustalık dersini selamladı
Konuk forvetler Roma taraftarını susturdu
Belçika, şaşkına dönen Stadio Olimpico'da tereddütlü savunmadan yararlanarak maça baştan itibaren hakim oldu. Godts, şık bir alçak vuruşla kilidi açtı; oyuna sonradan giren Dodi Lukebakio ise kontra atakta skoru 2-0'a getirerek galibiyeti perçinledi. Bu sonuç, İtalya'nın 40 yıl içinde, iç sahada en az iki gol yiyip gol atamadığı yalnızca ikinci yenilgisini almasına yol açtı.
- Flash Press Agency
Godts, orta sahanın maestrosunu övdü
Paris Saint-Germain forveti, son düdüğün ardından UEFAile konuşurken, De Bruyne'nin yönlendirdiği hücum performansının her anından keyif aldığını söyledi, ancak rehavete kapılmama konusunda da hızlıca uyardı.
Performansı ve oyun kurucunun ustalık dersini değerlendiren Godts, "Çok iyi oynadık, özellikle de çok sayıda pozisyon ürettiğimiz ilk yarıda. Eğlenceliydi. İleride çok fazla yeteneğimiz var ve Kevin [De Bruyne] o paslarla harikaydı. Ancak üç gün sonra tekrar oynayacağız ve mütevazı kalmalıyız" dedi.
Teknik direktör değişimi deplasman performansını dönüştürüyor
Başkentte gelen galibiyet, Belçika teknik direktörlüğüne atanmasının ardından Van Bommel'e ideal bir başlangıç sağladı. Temmuz ayında Gennaro Gattuso'nun yerine gelen Roberto Mancini içinse, bu sonuç İtalya Milli Takımı'nın başındaki ikinci dönemine kasvetli bir giriş oldu. Gianluigi Donnarumma, daha fazla hasarı önlemek için peş peşe önemli kurtarışlar yaptı ancak Belçika'nın orta sahadaki tam kontrolü, kalite farkını acı şekilde ortaya koydu.
- AFP
Yoğun bir fikstür her iki ülkeyi de bekliyor
Belçika'yı sırada 28 Eylül Pazartesi günü sahasında Fransa ile oynayacağı dev maç bekliyor.Kıtanın diğer tarafında ise İtalya, Türkiye karşısındaki zorlu sınav için hızla toparlanmak zorunda. İki tarafın da bu hızlı dönüşü nasıl yöneteceği, kampanyalarının geri kalanı için tonu belirleyecek.
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