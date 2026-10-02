AFP
Çeviri:
Kevin De Bruyne zamanı geri sardı! Belçikalı maestro, Türkiye karşısındaki baskın galibiyette attığı iki golle parladı
De Bruyne, Maurice Dufrasne'da Belçika'ya ilham verdi
De Bruyne için yaşın sadece bir sayı olduğu açıkça ortada. Belçikalı yıldız, cuma gecesi Türkiye'yi taktik açıdan adeta dağıttı. Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan maçta 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, yavaşladığına dair hiçbir işaret vermedi ve UEFA Uluslar Ligi A karşılaşmasının temposunu ilk düdükten itibaren belirledi.
Belçika, gruptaki konumunu korumak için güçlü bir sonuca ihtiyacı olduğunu bilerek maça çıktı ve kaptanı da hassasiyet ile gücü bir araya getiren klasik performansıyla buna karşılık verdi. Kilidi açan gol henüz 10. dakikada geldi. De Bruyne, ceza sahası çizgisi üzerinde bir savunmacıyı geçerken alametifarikası olan dengesini ve oyun görüşünü sergiledi, ardından vurmak için kusursuz anı seçti. Topu isabetli şekilde sol alt köşeye yuvarladı ve Türk kaleciye kurtarış şansı tanımadı.
İtalyan teknik adam Vincenzo Montella takımını ayağa kaldırmaya çalıştı, ancak Türkiye disiplinli Belçika savunmasına karşı ritim bulmakta zorlandı. Arda Guler ve Baris Alper Yilmaz gibi yetenekler ilk 11'de yer alsa da konuk ekip Belçika savunma hattını aşmakta güçlük çekti.
- AFP
Belçikalı efsane için dönüm noktası niteliğinde bir gece
De Bruyne'un etkisi, maç ikinci yarıya ilerledikçe daha da arttı. 60. dakikada maçın anını yaşattı ve kendisiyle özdeşleşen uzak mesafe vuruşuyla topu üst köşeye gönderdi. Bu gol sadece farkı ikiye çıkaran bir gol değildi; aynı zamanda oyuncu için tarihi bir andı. Bu golle orta saha oyuncusu, kariyerindeki 201 gole ulaştı; bu, bitiriciliğinden çok yaratıcılığıyla tanınan bir oyuncu için çarpıcı bir başarı.
Şimdi kariyerini Napoli'de sürdüren oyun kurucu, hem kulüp hem de uluslararası düzeyde belirleyici bir faktör olmaya devam ediyor. Milli takım formasıyla gol sayısı 40'a yükselirken, bu durum Belçika formasını giyen en büyük oyunculardan biri olarak mirasını daha da sağlamlaştırdı. Liege'deki taraftarlar, kaptanın "muhteşem performansına" tanıklık etti.
Lukaku skora parlaklık kattı
Manşetleri De Bruyne süslese de, konuk ekip için geri dönüş ihtimalini ortadan kaldıran asıl unsur yardımcı oyuncular oldu. Kulübeden oyuna giren Romelu Lukaku, skor tabelasına adını yazdırmak için çok kısa bir süreye ihtiyaç duydu. 75. dakikada sağ kanattan gelen ortaya mükemmel bir dokunuş yapan Lukaku, skoru 3-0'a getirdi. Bu, Belçika'nın daha geniş kadro derinliğini ve ceza sahasındaki fiziksel üstünlüğünü ortaya koyan tipik bir santrfor vuruşuydu ve maçın son çeyreğine girilirken sonucu tartışmasız hale getirdi.
Türkiye'nin hayal kırıklığı süre ilerledikçe açıkça görüldü. Turnuvadaki önceki iki maçını da kaybeden ay-yıldızlılar, üst üste alınan bu üçüncü yenilgiyle çabalarına rağmen puanla tanışamadı ve tablonun son sırasında kaldı. Milli takım, Uluslar Ligi'nin en üst kademesinden düşmemek için artık aşması gereken çok büyük bir engelle karşı karşıya.
- AFP
Belçika zirveyi hedefliyor
Bu galibiyet, Belçika'yı altı puana taşıdı ve takımı A Grubu'nda sağlam şekilde ikinci sırada tuttu. Fransa, İtalya ile berabere kaldıktan sonra şu anda yedi puanla grubun lideri. Dört puandaki İtalya ise üçüncü sırada yer alıyor ve böylece Uluslar Ligi'nde üç maçın ardından yarış tamamen açık hâle geliyor.
Türkiye için odak noktasının, mağlubiyet serisini kırmayı çaresizce hedeflediği yaklaşan fikstürlere kayması gerekiyor. İtalyan teknik adamın, özellikle takımının savunmadaki kırılganlığı ve elit oyun kurucularla başa çıkamaması konusunda hızlıca çözümler bulması gerekecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun