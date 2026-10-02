De Bruyne için yaşın sadece bir sayı olduğu açıkça ortada. Belçikalı yıldız, cuma gecesi Türkiye'yi taktik açıdan adeta dağıttı. Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan maçta 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, yavaşladığına dair hiçbir işaret vermedi ve UEFA Uluslar Ligi A karşılaşmasının temposunu ilk düdükten itibaren belirledi.

Belçika, gruptaki konumunu korumak için güçlü bir sonuca ihtiyacı olduğunu bilerek maça çıktı ve kaptanı da hassasiyet ile gücü bir araya getiren klasik performansıyla buna karşılık verdi. Kilidi açan gol henüz 10. dakikada geldi. De Bruyne, ceza sahası çizgisi üzerinde bir savunmacıyı geçerken alametifarikası olan dengesini ve oyun görüşünü sergiledi, ardından vurmak için kusursuz anı seçti. Topu isabetli şekilde sol alt köşeye yuvarladı ve Türk kaleciye kurtarış şansı tanımadı.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella takımını ayağa kaldırmaya çalıştı, ancak Türkiye disiplinli Belçika savunmasına karşı ritim bulmakta zorlandı. Arda Guler ve Baris Alper Yilmaz gibi yetenekler ilk 11'de yer alsa da konuk ekip Belçika savunma hattını aşmakta güçlük çekti.