AFP
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Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois, Belçika milli takımındaki gelecekleri konusunda kararsız; tecrübeli yıldızlar ise Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından olası emekliliklerini tartışıyor
Belçika’nın yıldızları, Dünya Kupası’ndan elenmelerinin ardından geleceklerini belirsiz bıraktı
Belçika’nın Dünya Kupası serüveni, İspanya’ya karşı 2-1’lik yenilgiyle sona erdi ve bu sonuç, takımın en deneyimli iki oyuncusunun geleceğini belirsizliğe sürükledi. De Bruyne ve Courtois, turnuva sonrasında milli takımda devam etme konusunda kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındılar.
Belçika formasıyla 124. maçına çıkan De Bruyne, 2025'in sonlarında geçirdiği hamstring ameliyatının da dahil olduğu zorlu bir dönemin ardından, üst düzey futbolun fiziksel yükünün kendisini yıprattığını itiraf etti. Courtois ise devam etmek istemesine rağmen kuadrisepsindeki sorun nedeniyle oyundan alınmasıyla turnuvayı erken noktaladı.
- Getty Images Sport
De Bruyne, fiziksel yorgunluğun ardından bir süre ara vermeyi düşünüyor
Belçika'nın elenmesinin ardından konuşan De Bruyne, son sezonlarda maruz kaldığı fiziksel yıpranmayı ele aldı ve milli takımdan bir süre ‘ara’ vermek istediğini belirtti.
De Bruyne, Sporza'ya verdiği demeçte, "Geride iki ya da üç zorlu yıl bıraktım ve büyük bir ameliyat geçirdim" dedi. "35 yaşındayım. Burada durmaktan, her gün elimden gelenin en iyisini yapmaktan ve bu genç takıma örnek olmaktan gurur duyuyorum."
Bu yenilginin Belçika formasıyla son maçı olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Öyle sanmıyorum, ama şimdilik biraz ara vermek istiyorum. Yoğun bir yıl oldu, sonra bakarız."
Courtois, oyundan alınma olayının ardından belirsiz bir gelecekle karşı karşıya
Grup aşaması boyunca kilit bir rol oynayan Courtois, sakatlık nedeniyle turnuvayı erken sonlandırmak zorunda kaldı. 115 kez milli forma giyen Real Madrid oyuncusu, uluslararası sahnedeki geleceği hakkında açıkça konuştu.
Courtois, “Biraz dinlenebilmek için Uluslar Ligi’ne bir yıl ara vermek iyi olurdu,” dedi. “Böylece Avrupa Şampiyonası elemelerinde ve Avrupa Şampiyonası’nda tekrar kaleyi koruyabilirim. Artık karar vermek milli takım teknik direktörüne ve federasyona kalmış.
"Bu konuyu Vincent Mannaert ve milli takım teknik direktörüyle görüşeceğim. Eğer onlar bu konuda benimle aynı fikirde olmazlarsa, 'Kırmızı Şeytan' olarak kalıp kalamayacağımı düşünmem gerekecek. Belki de bu, milli takımdaki son maçımdı."
- AFP
Belçika’nın geleceğini şekillendirecek önemli görüşmeler
De Bruyne’nin, milli takım kariyerine devam edip etmeyeceğine karar vermeden önce bir süre ara vermesi bekleniyor. Courtois ise Garcia ve Mannaert ile görüşmelerde bulunacak; bu görüşmelerin sonucu, onun Belçika’nın planlarında yer almaya devam edip etmeyeceğini ya da milli takım kariyerine son verip vermeyeceğini belirleyecek gibi görünüyor.
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