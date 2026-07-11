Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois, Belçika milli takımındaki gelecekleri konusunda kararsız; tecrübeli yıldızlar ise Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından olası emekliliklerini tartışıyor

Belçika’nın Dünya Kupası serüveni, İspanya’ya karşı 2-1’lik yenilgiyle sona erdi ve bu sonuç, takımın en deneyimli iki oyuncusunun geleceğini belirsizliğe sürükledi. De Bruyne ve Courtois, turnuva sonrasında milli takımda devam etme konusunda kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındılar.

Belçika formasıyla 124. maçına çıkan De Bruyne, 2025'in sonlarında geçirdiği hamstring ameliyatının da dahil olduğu zorlu bir dönemin ardından, üst düzey futbolun fiziksel yükünün kendisini yıprattığını itiraf etti. Courtois ise devam etmek istemesine rağmen kuadrisepsindeki sorun nedeniyle oyundan alınmasıyla turnuvayı erken noktaladı.