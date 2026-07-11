Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BEL-MKDAFP
Yosua Arya

Çeviri:

Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois, Belçika milli takımındaki gelecekleri konusunda kararsız; tecrübeli yıldızlar ise Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından olası emekliliklerini tartışıyor

K. De Bruyne
T. Courtois
Belçika
Dünya Kupası
İspanya - Belçika

Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois, Kırmızı Şeytanlar’ın İspanya’ya yenilerek Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Belçika milli takımındaki gelecekleri konusunda belirsizlik yarattı. Her iki tecrübeli oyuncu da zorlu sezonların ardından toparlanmak için zamana ihtiyaçları olduğunu kabul ederken, Real Madrid kalecisi ayrıca Belçika Futbol Federasyonu ve teknik direktör Rudi Garcia ile yapacağı görüşmelerin milli takımdaki geleceğini belirleyeceğini açıkladı.

  • Belçika’nın yıldızları, Dünya Kupası’ndan elenmelerinin ardından geleceklerini belirsiz bıraktı

    Belçika’nın Dünya Kupası serüveni, İspanya’ya karşı 2-1’lik yenilgiyle sona erdi ve bu sonuç, takımın en deneyimli iki oyuncusunun geleceğini belirsizliğe sürükledi. De Bruyne ve Courtois, turnuva sonrasında milli takımda devam etme konusunda kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındılar.

    Belçika formasıyla 124. maçına çıkan De Bruyne, 2025'in sonlarında geçirdiği hamstring ameliyatının da dahil olduğu zorlu bir dönemin ardından, üst düzey futbolun fiziksel yükünün kendisini yıprattığını itiraf etti. Courtois ise devam etmek istemesine rağmen kuadrisepsindeki sorun nedeniyle oyundan alınmasıyla turnuvayı erken noktaladı.

    • Reklam
  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De Bruyne, fiziksel yorgunluğun ardından bir süre ara vermeyi düşünüyor

    Belçika'nın elenmesinin ardından konuşan De Bruyne, son sezonlarda maruz kaldığı fiziksel yıpranmayı ele aldı ve milli takımdan bir süre ‘ara’ vermek istediğini belirtti.

    De Bruyne, Sporza'ya verdiği demeçte, "Geride iki ya da üç zorlu yıl bıraktım ve büyük bir ameliyat geçirdim" dedi. "35 yaşındayım. Burada durmaktan, her gün elimden gelenin en iyisini yapmaktan ve bu genç takıma örnek olmaktan gurur duyuyorum."

    Bu yenilginin Belçika formasıyla son maçı olup olmadığı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Öyle sanmıyorum, ama şimdilik biraz ara vermek istiyorum. Yoğun bir yıl oldu, sonra bakarız."

  • Courtois, oyundan alınma olayının ardından belirsiz bir gelecekle karşı karşıya

    Grup aşaması boyunca kilit bir rol oynayan Courtois, sakatlık nedeniyle turnuvayı erken sonlandırmak zorunda kaldı. 115 kez milli forma giyen Real Madrid oyuncusu, uluslararası sahnedeki geleceği hakkında açıkça konuştu.

    Courtois, “Biraz dinlenebilmek için Uluslar Ligi’ne bir yıl ara vermek iyi olurdu,” dedi. “Böylece Avrupa Şampiyonası elemelerinde ve Avrupa Şampiyonası’nda tekrar kaleyi koruyabilirim. Artık karar vermek milli takım teknik direktörüne ve federasyona kalmış.

    "Bu konuyu Vincent Mannaert ve milli takım teknik direktörüyle görüşeceğim. Eğer onlar bu konuda benimle aynı fikirde olmazlarsa, 'Kırmızı Şeytan' olarak kalıp kalamayacağımı düşünmem gerekecek. Belki de bu, milli takımdaki son maçımdı."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Belçika’nın geleceğini şekillendirecek önemli görüşmeler

    De Bruyne’nin, milli takım kariyerine devam edip etmeyeceğine karar vermeden önce bir süre ara vermesi bekleniyor. Courtois ise Garcia ve Mannaert ile görüşmelerde bulunacak; bu görüşmelerin sonucu, onun Belçika’nın planlarında yer almaya devam edip etmeyeceğini ya da milli takım kariyerine son verip vermeyeceğini belirleyecek gibi görünüyor.