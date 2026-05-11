Getty Images Sport
Çeviri:
Kevin De Bruyne, şiddetli bir çarpışma sonucu elmacık kemiği yarılınca dikiş atılması gerekti; Antonio Conte ise Napoli yıldızının yeni sakatlığını doğruladı
Antrenman sahasında yaşanan kaza De Bruyne'yi sahalardan uzak tuttu
Stadio Diego Armando Maradona'daki taraftarları şoke eden bir gelişmeyle, De Bruyne, Napoli'nin hayati önem taşıyan Serie A maçının kadrosunda yer almadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Pazartesi günü Bologna ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde bile yer almadı; bu durum, oyuncunun fiziksel durumu ve sezonun geri kalanında forma giyip giyemeyeceği konusunda anında endişe yarattı.
Maç öncesinde DAZN'e konuşan Antonio Conte, bu aksiliklerin nedenini açıkladı ve antrenman sırasında yaşanan fiziksel bir çarpışmanın ciddi bir yüz yaralanmasına yol açtığını ortaya koydu. Eski Inter ve Chelsea teknik direktörü, Belçikalı milli oyuncunun bir takım arkadaşıyla çarpışmasının ardından sağlık ekibinin hızlı bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldığını doğruladı.
- AFP
Conte sağlık durumunu açıkladı
Conte, sakatlıkla ilgili ayrıntılı bilgi vererek, De Bruyne’nin daha ciddi bir beyin hasarından kurtulduğunu, ancak fiziksel hasarın onu maçtan uzak tutacak kadar ciddi olduğunu açıkladı. Teknik direktörün yaptığı açıklamada, sezonun sonuna yaklaşılmasına rağmen Napoli’nin antrenmanlarının ne kadar yoğun olduğu da vurgulandı.
Conte, "Antrenmanda kafa kafaya çarpıştı ve elmacık kemiği açıldı. Dört dikiş atıldı; testler yapıldı. Kafa travması yok, ancak oynamayacak" dedi.
Di Lorenzo tam zamanında geri döndü
De Bruyne'nin sakatlığı Partenopei için kabul etmesi zor bir durum olsa da, Conte en azından soyunma odası için hayati öneme sahip bir oyuncuyu kadroya geri kazandırmayı başardı. Giovanni Di Lorenzo ilk 11'e geri döndü ve savunma hattına ve takımın genel liderlik yapısına çok ihtiyaç duyulan bir güç kattı.
Conte, kaptanının etkisini övmekten geri kalmadı ve şunları söyledi: “Giovanni, uzun zaman önce başlayan son döngünün Napoli'sini biraz temsil ediyor. Son dönemde kazanılan her şeyi kazanan tek kişi o. Karizmatik bir oyuncu ve bizimle antrenmanlara döneli 15 gün oldu, ilk 11'de geri dönmesi doğruydu.”
- AFP
Belçikalı oyuncu için zorlu bir sezon
De Bruyne, geçen Ekim ayında yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle 129 gün sahalardan uzak kalarak kişisel açıdan zor bir sezon geçirdi. Eski Manchester City yıldızı, bu sezon Napoli formasıyla tüm turnuvalarda toplam 19 maça çıktı; bu maçlarda 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
Napoli, Pazartesi günkü maça Serie A'da ikinci sırada giriyor, ancak lider Inter'in 15 puan gerisinde ve AC Milan'ın iki puan önünde yer alıyor.