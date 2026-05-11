Kevin De Bruyne, şiddetli bir çarpışma sonucu elmacık kemiği yarılınca dikiş atılması gerekti; Antonio Conte ise Napoli yıldızının yeni sakatlığını doğruladı

Stadio Diego Armando Maradona'daki taraftarları şoke eden bir gelişmeyle, De Bruyne, Napoli'nin hayati önem taşıyan Serie A maçının kadrosunda yer almadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Pazartesi günü Bologna ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde bile yer almadı; bu durum, oyuncunun fiziksel durumu ve sezonun geri kalanında forma giyip giyemeyeceği konusunda anında endişe yarattı.

Maç öncesinde DAZN'e konuşan Antonio Conte, bu aksiliklerin nedenini açıkladı ve antrenman sırasında yaşanan fiziksel bir çarpışmanın ciddi bir yüz yaralanmasına yol açtığını ortaya koydu. Eski Inter ve Chelsea teknik direktörü, Belçikalı milli oyuncunun bir takım arkadaşıyla çarpışmasının ardından sağlık ekibinin hızlı bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldığını doğruladı.