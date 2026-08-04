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Kevin De Bruyne MLS'e mi gidiyor? Manchester City efsanesi, iki Amerikan kulübünün transfer yarışına önde girmesiyle Napoli'den ayrılmaya hazır
De Bruyne için Napoli ayrılığı ihtimal dahilinde
De Bruyne, Serie A'da sadece bir sezonun ardından Napoli'den ayrılmaya hazırlanıyor olabilir. Fichajes'e göre 35 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu, geleceğini aktif olarak değerlendiriyor ve Major League Soccer'a transfer belirgin bir ihtimal olarak öne çıkıyor.
İtalya'da 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, bu yaz erken bir ayrılığa onay verilebilir. Ayrılığı nihayetinde, ilgilenen bir kulübün Napoli'yle mali bir anlaşmaya varmasına ve tecrübeli oyun kurucuyu ikna edecek bir proje sunmasına bağlı olacak. Habere göre İtalyan ekip, kadrosundaki en yüksek maaşlardan birini boşaltmak için yolların ayrılmasını değerlendirmeye hazır.
- Getty
Inter Miami, oyun kurucu için hamle yapmayı reddetti
De Bruyne'ü Lionel Messi'ye katılmak üzere Inter Miami'ye transfer olacağına dair yaygın söylentilere rağmen, Florida merkezli kulüp onun transferi için görüşme yürütmüyor. MLS ekibi, temsilcileriyle görüşmelere başlamadı ve bu transfer döneminde de bunu yapmayı planlamıyor.
Ancak eski Man City yıldızı için Amerikan rüyası kesinlikle sona ermiş değil. Chicago Fire ve San Diego FC, onun durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor ve bir anlaşmanın tamamlanması için gereken şartları öğrenme konusunda gerçek ilgi gösterdi. Chicago Fire daha önce, Belçikalı milli oyuncunun İngiltere'deki sözleşmesi sona erdiğinde onu transfer etmeye çalışmıştı, ancak oyuncu bunun yerine İtalya'yı tercih etmişti.
İlk Serie A sezonunda yaşadığı sakatlık aksaklıkları
De Bruyne, Etihad Stadyumu'nda geçirdiği dikkat çekici 10 sezonun ardından 2025 yazında serbest oyuncu olarak Napoli'ye katıldı. Daha önce MLS seçeneklerini değerlendirmiş, ardından da sonunda İtalyan devleriyle iki yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.
Ne yazık ki Napoli'deki ilk sezonu fiziksel sorunlar nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradı. Kas sakatlığı, onun oyun süresini ciddi ölçüde sınırladı ve 18 Serie A maçının yalnızca 13'üne ilk 11'de başlamasına yol açtı. Sinir bozucu aksaklıklara ve istikrar eksikliğine rağmen orta saha oyuncusu, sahada kaldığı 1.166 dakika boyunca yine de beş gol ve iki asist üretmeyi başardı.
- Getty Images Sport
MLS'ten iki kulüp, tecrübeli orta sahanın nihai kararını bekliyor
Bedelsiz transferle geldiği için Napoli, ayrılığına onay vermek adına yine de bonservis bedeli talep edebilir. Olası herhangi bir görüşmenin, MLS'in katı finansal kurallarına da uyması gerekecek ve bu da büyük olasılıkla De Bruyne'ün Designated Player kontenjanlarından birini kullanmasını gerektirecek.
Bir sonraki adım artık tamamen De Bruyne'e bağlı. Kariyerinin son evrelerine yaklaşırken ya İtalya'daki sözleşmesini yerine getirmeye ya da rekabet düzeyini düşürüp Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmaya karar vermesi gerekiyor. Inter Miami'nin resmen yarışın dışında kalmasıyla birlikte Chicago Fire ve San Diego FC, resmi bir teklif sunmadan önce onun nihai kararını büyük bir heyecanla bekleyecek.
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