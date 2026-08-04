De Bruyne, Serie A'da sadece bir sezonun ardından Napoli'den ayrılmaya hazırlanıyor olabilir. Fichajes'e göre 35 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu, geleceğini aktif olarak değerlendiriyor ve Major League Soccer'a transfer belirgin bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

İtalya'da 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, bu yaz erken bir ayrılığa onay verilebilir. Ayrılığı nihayetinde, ilgilenen bir kulübün Napoli'yle mali bir anlaşmaya varmasına ve tecrübeli oyun kurucuyu ikna edecek bir proje sunmasına bağlı olacak. Habere göre İtalyan ekip, kadrosundaki en yüksek maaşlardan birini boşaltmak için yolların ayrılmasını değerlendirmeye hazır.







