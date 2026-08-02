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Kevin De Bruyne Galatasaray'a mı? Napoli'nin huzursuz yıldızı Serie A'daki hayattan giderek daha fazla bıkarken Türk devi sürpriz bir hamle planlıyor
Galatasaray, De Bruyne için iddialı bir hamleyi değerlendiriyor
Galatasaray, mevcut transfer döneminde De Bruyne’ü Napoli’den koparmak için önemli bir teklif hazırlıyor. Transfer uzmanı Ekrem Konur'a göre, Türk devi, 35 yaşındaki oyuncunun Napoli’deki sportif gidişata yönelik artan hayal kırıklığının İstanbul’a transferin önünü açabileceğini düşünüyor.
Eski Manchester City oyun kurucusu, kendi jenerasyonunun en çok kupa kazanan oyuncularından biri olmayı sürdürse de Serie A’daki ilk sezonu istikrarsızlık ve iç sürtüşmelerle gölgelendi. De Bruyne, tüm kulvarlarda yalnızca 21 maça çıkabildi, ancak buna rağmen beş gol ve dört asistle kalitesini koruduğunu gösterdi.
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Taktik sürtüşme ve Conte krizi
De Bruyne'ün mutsuzluğunun temelinde, eski teknik direktör Antonio Conte döneminde yaşadığı taktik uyumsuzluğu olduğu görülüyor. Orta saha oyuncusu memnuniyetsizliğini açıkça dile getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim için zordu çünkü Conte'nin futbola bakışı benimkinden çok farklı... Biz çok defansif oynuyoruz. Eğer her maçta 5-4-1'de bir gol atıyorsanız... Bu o kadar da iyi değil."
Eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörüyle ilişkisi sezonun sonuna doğru kopma noktasına geldi ve Belçikalı oyuncu, teknik adamın ayrıldığını görmekten rahatlama duyduğunu kamuoyu önünde kabul etti. "Conte'nin ayrılıyor olmasından mutlu muyum? Benim için evet."
Napoli yönetimi geri adım atmıyor
Kamuoyundaki tepkiye rağmen Napoli yönetimi birlik görüntüsü vermeye çalıştı. Sportif direktör Giovanni Manna duruma doğrudan değinerek, kulübün oyuncunun açıklamalarından haberdar olduğunu kabul etti ancak onu hâlâ hayati bir değer olarak gördüklerini belirtti. Manna, kulübün "sözlerinin bir kısmını hoş karşılamadığını" ifade etti, ancak orta sahanın hâlâ sözleşmesi bulunduğunu ve kulübe karşı yükümlülüklerini yerine getirmesinin beklendiğini vurguladı.
Manna, oyuncunun ayrılığı konusunda karar verme gücünün kendisinde olmadığı yönündeki tutumunu net şekilde ortaya koydu ve şöyle dedi: "Kevin'in kalıp kalmayacağına ya da ayrılıp ayrılmayacağına karar vermesi gerekmiyor; o bu projenin bir parçası ve tıpkı diğer tüm oyuncular gibi kendisini teknik direktörün hizmetine sunacak."
- Getty Images
Allegri dönemi anında zorluklarla karşı karşıya
Napoli, Massimiliano Allegri dönemine geçiş yaparken teknik direktörün geçen sezon beklentilerin altında kalan bir kadroya yeniden ivme kazandırmanın yolunu bulması gerekiyor. Sportif direktör, De Bruyne'un henüz yeni hocayla bir araya gelmediğini kabul etti, ancak sezon öncesi kampının başlangıcında bir görüşme planlandı. Galatasaray fırsatı değerlendirmeye hazırken Napoli, mutsuz bir tecrübeli oyuncuyu kadroda tutmanın mali ve soyunma odasına ilişkin riskine değip değmeyeceğine karar vermek zorunda.
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