De Bruyne'ün mutsuzluğunun temelinde, eski teknik direktör Antonio Conte döneminde yaşadığı taktik uyumsuzluğu olduğu görülüyor. Orta saha oyuncusu memnuniyetsizliğini açıkça dile getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim için zordu çünkü Conte'nin futbola bakışı benimkinden çok farklı... Biz çok defansif oynuyoruz. Eğer her maçta 5-4-1'de bir gol atıyorsanız... Bu o kadar da iyi değil."

Eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörüyle ilişkisi sezonun sonuna doğru kopma noktasına geldi ve Belçikalı oyuncu, teknik adamın ayrıldığını görmekten rahatlama duyduğunu kamuoyu önünde kabul etti. "Conte'nin ayrılıyor olmasından mutlu muyum? Benim için evet."



