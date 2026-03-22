Kessié, Serie A'ya dönmek istiyor; Juventus ve Inter durumu takip ediyor: Maaş talebi ne kadar?

Fildişili oyuncu, Suudi Arabistan'da geçirdiği üç yılın ardından Serie A'ya geri dönmek istiyor.

Saha içinde takımlar sezonu en iyi şekilde tamamlamak için çabalarken, saha dışında transfer piyasasının temellerini atmak için şimdiden hamleler yapılıyor. Özellikle bedelsiz transferler söz konusu olduğunda: sözleşmesi sona eren oyuncular için rekabetten önde olmak amacıyla erken harekete geçiliyor ve bu durum, 30 Haziran’da Al-Ahli ile sözleşmesi sona erecek olan Franck Kessié için de geçerli.

Fildişili oyuncunun Suudi Arabistan'daki deneyimi artık sona ermek üzere ve bu üç yılın ardından onun isteği, rekabetçi bir ligde Avrupa'ya dönmek. Matteo Moretto'nun bildirdiğine göre, istek listesinin başında İtalya'ya dönüş var; burada Cesena, Atalanta ve Milan formalarıyla harika anılar bırakmıştı.

  • İTALYA'YA ÖNCELİK

    Kessié için, geleceğini belirleyeceği önemli aylar. Bu karar sadece maddi açıdan değil, aynı zamanda hayatı ve gelecekteki takımının rekabet gücüyle de ilgili olacak. 30 yaşındakiFildişili oyuncu, Suudi Arabistan'da geçirdiği üç yılın ardından hâlâ heyecan verici bir ligde oynamak istiyor ve önceliğini Avrupa'ya, özellikle de İtalya'ya dönmeye verdi.

  • JUVENTUS'UN KADROSUNDA

    Kessié, uzun süredir Juventus'un radarında. Fildişili oyuncu, orta sahayı güçlendirmek amacıyla Haziran ayında bedelsiz olarak transfer edilebilecek olası hedefler arasında yer alıyor. Ocak ayında oyuncunun menajeriyle görüşen Bianconeri, durumu yakından takip ediyor; ancak Fildişili oyuncunun çevresiyle temasa geçen tek kulüp onlar değil.

    1996 doğumlu oyuncunun Serie A'da hala söz sahibi olabileceğini ve fiziksel ve teknik yetenekleriyle belirleyici bir faktör olabileceğini bilen başka büyük kulüpler de ilgilendi.

  • INTER DE BU KONUYLA İLGİLENİYOR

    Kessié'nin Inter'in transfer listesinde de yer aldığı bir sır değil. Bu fikir 2025 yazında da gündemdeydi ve Nerazzurri, kadroya fiziksel olarak güçlü bir orta saha oyuncusu katma fikrini hâlâ değerlendiriyor. Bu bağlamda arayışlar, Roma'nın yaz aylarında 40 milyon euro istediği Manu Koné ile sınırlı kalmadı.

    Kessié, bedelsiz transfer fırsatı sunuyor ve Inter, geçmişte, oyuncunun Milan'dan Barcelona'ya transferinden önce bile, oyuncunun menajerleriyle birkaç kez görüşmüştü. Nerazzurri, orta saha oyuncusunun fiziksel ve teknik yeteneklerinin farkında olarak durumu takip ediyor, ancak bu transferi gerçekleştirmek için, özellikle ekonomik açıdan, görüşmeleri sürdürmek için yeterli marj olup olmadığını anlamak gerekecek.

  • KESSIE'NİN İSTEKLERİ

    Ancak Kessié'ye istediği rakamı kimlerin sunabileceğini anlamak gerekiyor. Al-Ahli'de son üç sezonda yıllık 14 milyon euro kazandı: Bu rakam, Avrupa'daki transfer piyasalarının, özellikle de İtalya'nın çok üzerinde. Maaşından ödün vermeye hazır ve maddi beklentilerini düşürmesi gerektiğini biliyor, ancak sezon başına 5 milyon euro'nun altına inmek istemiyor.

    Bu yine de önemli bir ücret olurdu, ancak İtalyan liginin büyük kulüplerinin karşılayabileceği bir rakam.