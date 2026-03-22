Kessié, Serie A'ya dönmek istiyor; Juventus ve Inter durumu takip ediyor: Maaş talebi ne kadar?

Saha içinde takımlar sezonu en iyi şekilde tamamlamak için çabalarken, saha dışında transfer piyasasının temellerini atmak için şimdiden hamleler yapılıyor. Özellikle bedelsiz transferler söz konusu olduğunda: sözleşmesi sona eren oyuncular için rekabetten önde olmak amacıyla erken harekete geçiliyor ve bu durum, 30 Haziran’da Al-Ahli ile sözleşmesi sona erecek olan Franck Kessié için de geçerli.

Fildişili oyuncunun Suudi Arabistan'daki deneyimi artık sona ermek üzere ve bu üç yılın ardından onun isteği, rekabetçi bir ligde Avrupa'ya dönmek. Matteo Moretto'nun bildirdiğine göre, istek listesinin başında İtalya'ya dönüş var; burada Cesena, Atalanta ve Milan formalarıyla harika anılar bırakmıştı.