Franck Kessie-Juventus dosyasında yeni bir bölüm daha yaşandı. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, Al Ahli’ye veda ettikten sonra Juventus’un güçlü ilgisine rağmen Atalanta’yı seçti. Bu konuyla ilgili olarak Juventus CEO’su Giovanni Carnevali, Juventus-Parma maçı öncesinde şöyle konuşmuştu: "Operasyonu sonuçlandırma ihtimali olduğu düşünülüyordu" demiş ve eklemişti: "Ama muhtemelen Juventus formasını giyme konusunda onun çok büyük bir ilgisi yoktu. Ya da menajeri kendi çıkarlarını gözetti...". Eski Milan oyuncusunun menajeri George Atangana’yı kızdıran bu açıklamanın ardından Atangana bir bildiri yayımladı.
Çeviri:
Kessie'nin menajeri: “Juventus'u istiyordu, ağustos sonuna kadar onu bekledi ama yöneticiler belki de ikna olmamıştı. Mesele para değil, onur meselesi”
Kessie sadece Juventus'u istiyordu
"Açıklamada da belirtildiği üzere, Juventus ile görüşmeler transfer döneminin son günlerinde başlamadı. Bu hikâye, sözleşmesi sona eren Franck'ın esasen Juventus projesine katılmak istediğine karar verdiği haftalar önce başladı. Bu, basit bir niyet beyanı değildi. Franck, Juventus formasını giymeyi ne kadar çok istediğini somut şekilde, yaptıklarıyla ve çok büyük maddi fedakârlıklarla gösterdi. Başka kulüplerden gelen çeşitli teklifleri geri çevirdi; bunların bazıları, futbolcuların ezici çoğunluğu için objektif olarak vazgeçilmesi mümkün olmayacak rakamlardaydı. Juventus'tan kabul edeceği şartlara kıyasla ekonomik açıdan çok daha yüksek teklifler almasına rağmen Juventus'a gelme isteğini korudu. Bu, tüm süreci anlamak açısından temel bir noktadır. Franck, alternatifi olmadığı için Juventus'u beklemedi; seçimine inandığı için tüm yaz boyunca Juventus'un kendisine gösterdiği güçlü ilgiyi somut bir adıma dönüştürmesini bekledi. Franck'ın talimatları doğrultusunda ben de karşılıklı memnuniyet sağlayacak bir anlaşma bulma hedefiyle çalıştım. Kulübün ihtiyaçlarını anladık, beklemeyi kabul ettik ve bazı çıkış işlemlerini yapıp bir teklif sunabilmesi için gerekli ekonomik ve teknik şartları oluşturması adına Juventus'a gereken zamanı verdik. Tüm bunları, tekrar ediyorum, haftalar boyunca sabır, saygı ve gizlilik içinde yaptık. Ancak Juventus'un somut teklifi transfer döneminin yalnızca son son günlerinde şekillendi".
Bu bir para değil, haysiyet meselesi.
"Ve başlangıçta öngörülen şartlara kıyasla belirgin şekilde daha düşük olmasına rağmen, oyuncudan taleplerini gözden geçirme ve tam da Juventus’un ihtiyaçları ile zorluklarını dikkate alarak aşağı çekme onayını almıştım: bu noktada onun önceliği kazancını en üst seviyeye çıkarmak değil, Juventus’a gitmekti. Bu temelde her iki taraf da kabul edilebilir bir uzlaşma bulmaya çalıştı ve olabileceği gibi, Franck’ın Juventus’un mali ihtiyaçlarıyla uyumlu bir çözüm bulmak adına büyük esneklik göstermesine rağmen bir denge noktasına ulaşılamadı. Kulübe yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını düşünen, kendi kariyer yolculuğunun, kendi değerinin ve aynı zamanda Juventus’a verdiği önceliği korumak için yaptığı fedakârlıkların farkında olan Franck, ağustos sonunda kulübün kendisini gerçekten isteme konusundaki kararlılığına dair bazı meşru ve makul sonuçlara vardı. Bu artık bir değer görme, kendi imkânlarına duyulan güven ve her şeyden önce haysiyet meselesi hâline gelmişti. Bence bu olayın anlamını kusursuz şekilde yansıtan bir Afrika atasözü var: "Bir şeyi derinden istemek ve takdir etmek, onu her ne pahasına olursa olsun kabul etmeye hazır olmak anlamına gelmez. Her şeyin bir sınırı vardır". Franck gerçekten Juventus’u istiyordu ve bunu da yaptıklarıyla, bekleyişiyle ve önemli ekonomik fedakârlıklarıyla gösterdi. Ama bir formayı istemek, kendi haysiyetinden ya da onun kariyer yolculuğundaki bir profesyonelin hak ettiğini düşündüğü değerden vazgeçmek anlamına gelemez".
Juventus ikna olmamıştı
“Juventus CEO’sunun kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, menajerin muhtemel sorumluluklarının yanı sıra, oyuncunun Juventus formasını giyme konusunda yeterli kararlılığı göstermediğine dair iddiaya da değinildi” diye devam etti Atangana. “Herkesin kendi görüşünü ifade etme hakkına elbette saygı duyuyorum, ancak bu noktada gerçekleri yeniden ortaya koymanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Franck Kessié, finansal sürdürülebilirlik sınırlarına bağlı koşullar sabitken anlaşmaların sonuçlandırılması için temasların aktif şekilde sürdürülmesinin bekleneceği bir dönemde bile, haftalar boyunca Juventus’u bekledi. Buna karşın, kulübün somut biçimde masaya oturma isteği ancak transfer döneminin son günlerinde ortaya çıktı. Her kulübün elbette kendi değerlendirmelerini yapma ve önceliklerini belirleme hakkı vardır. Ancak bir futbolcunun da belli bir noktada aynı şeyi yapma hakkı vardır ve Franck da sonunda, Juventus’u beklediği süre boyunca düşündüğü düzeyde bir inancın kendisine duyulmadığı yönündeki giderek güçlenen algısının doğrulandığını gördü.”
Kararı Kessie verdi, menajeri değil
“Bu konuda çok net olmak istiyorum. Franck Kessié, çok yüksek değere sahip bir insan ve futbolcudur. En üst uluslararası seviyelerde oynadı ve kazandı; kişiliğe, tecrübeye ve kendi kararlarının bilincine tamamen sahip. Etkilenebilecek bir insan değildir ve onun yerine kimse karar vermez. Bir menajerin, hele ki bir aracı kişinin görevi, sırf operasyonu sonuçlandırmak adına futbolcuyu kulübün teklifini kabul etmeye ikna etmek değildir. Görevi tavsiyede bulunmak, pazarlık yapmak, her iki tarafın ekonomik beklentileri ile teknik değerlendirmeleri arasında doğru bir denge bulunmasına yardımcı olmaktır. Bana gelince, temsil ettiğim isimlerin çıkarları benimkilerden önce gelir. Her zaman. Görüşmeleri sonlandırma kararı, karşılaşılan katılıklar ve zorluklar karşısında, Franck’ın artık olumlu bir sonuca ulaşmak için gerekli şartların kalmadığını düşünmesiyle alındı; bu da kulüp yönetimi tarafında inanç ve kararlılığın eksik kaldığı ya da hiçbir zaman tam anlamıyla mevcut olmadığı hissinden doğdu. Ancak Juventus teknik direktörüne içten bir teşekkür iletmek istiyorum; Franck’a büyük değer verdiğini gösterdi ve onu güçlü şekilde motive etti. Bu, Franck’ın son ana kadar hazır kalmasının nedenlerinden biriydi, hatta belki de başlıcasıydı”
Neden Atalanta’yı seçti?
“İşte tam burada bu hikâyenin anlamı tamamen değişiyor. Hayatta ve futbolda, sözleşmelerden, primlerden ve pazarlıklardan önce insani ilişkilerin var olduğunu size hatırlatabilen insanlarla karşılaşırsınız. Percassi ailesi, çocuğun yaşadığı rahatsızlığı fark etmişti. Franck'ı, onun hikâyesini, karakterini ve değerlerini tanıyor. Benimle de onunla da konuştu ve bu görüşmelerde ekonomik boyut hiçbir zaman merkeze konulmadı. Kessié ile Atalanta arasındaki hikâye, yıllar önce Bergamo'ya gelen genç ve bugün dönüştüğü adam konuşuldu. Bazen farkı yaratan tam da bazı “detaylar” oluyor. Atalanta taraftarlarına bir şey söylemek istiyorum: Franck Kessié, başka alternatifi olmadığı için Atalanta'yı seçmedi. Bunu net şekilde söylemek önemli. Alternatifleri vardı; üstelik prestijli kulüplerden ve son derece önemli ekonomik şartlarla gelen teklifler de vardı. Bergamo'yu seçti çünkü orada kendisini istenen, saygı duyulan ve değer verilen biri gibi hissetti; hem insan olarak hem futbolcu olarak. Ve her şeyden önemlisi, nereden yola çıktığını ve ne kadar çok şey aldığını unutmadı. Kariyerinin sonunda, 35 yaşında Bergamo'ya dönüp bu çemberi romantik bir şekilde kapatmayı seçebilirdi. Ve Percassi ailesinin onu o zaman da bağrına basacağına eminim. Bunun yerine, Atalanta'ya bir şeyler geri verebilmek için şimdi, futbol olgunluğunun zirvesindeyken dönmeyi seçti. Bu nedenle tüm Bergamolu taraftarlara basit ve samimi bir mesaj veriyoruz: Franck geri döndü; geçmişe duyduğu minnettarlık, bugüne duyduğu saygı ve geleceğe duyduğu güvenle.”
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun