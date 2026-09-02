"Ve başlangıçta öngörülen şartlara kıyasla belirgin şekilde daha düşük olmasına rağmen, oyuncudan taleplerini gözden geçirme ve tam da Juventus’un ihtiyaçları ile zorluklarını dikkate alarak aşağı çekme onayını almıştım: bu noktada onun önceliği kazancını en üst seviyeye çıkarmak değil, Juventus’a gitmekti. Bu temelde her iki taraf da kabul edilebilir bir uzlaşma bulmaya çalıştı ve olabileceği gibi, Franck’ın Juventus’un mali ihtiyaçlarıyla uyumlu bir çözüm bulmak adına büyük esneklik göstermesine rağmen bir denge noktasına ulaşılamadı. Kulübe yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını düşünen, kendi kariyer yolculuğunun, kendi değerinin ve aynı zamanda Juventus’a verdiği önceliği korumak için yaptığı fedakârlıkların farkında olan Franck, ağustos sonunda kulübün kendisini gerçekten isteme konusundaki kararlılığına dair bazı meşru ve makul sonuçlara vardı. Bu artık bir değer görme, kendi imkânlarına duyulan güven ve her şeyden önce haysiyet meselesi hâline gelmişti. Bence bu olayın anlamını kusursuz şekilde yansıtan bir Afrika atasözü var: "Bir şeyi derinden istemek ve takdir etmek, onu her ne pahasına olursa olsun kabul etmeye hazır olmak anlamına gelmez. Her şeyin bir sınırı vardır". Franck gerçekten Juventus’u istiyordu ve bunu da yaptıklarıyla, bekleyişiyle ve önemli ekonomik fedakârlıklarıyla gösterdi. Ama bir formayı istemek, kendi haysiyetinden ya da onun kariyer yolculuğundaki bir profesyonelin hak ettiğini düşündüğü değerden vazgeçmek anlamına gelemez".