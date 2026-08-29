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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Kessié’nin hayır demesinin ardından Juventus’ta Fofana, Brozovic ya da iç çözüm ihtimali

Juventus
Transfers
F. Kessie
Y. Fofana
M. Brozovic

Fildişili oyuncu için yürütülen görüşmelerin durmasının ardından Juventus, başka bir orta saha oyuncusu bulmak zorunda.

Büyük bir sürpriz yaşanmadığı sürece ki bugün itibarıyla bu ihtimal düşük görünüyor, Juventus ile Franck Kessié arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Milan'ın eski orta saha oyuncusu, Al-Ahli ile ilişkisinin sona ermesinin ardından serbest kaldı ve Juventus'un teklif ettiği rakamı kabul etmedi: Fildişi Sahilli oyuncuya ve çevresine göre maaş, özellikle de bonuslar yeterli değil. Bu durumda Yaşlı Hanım'ın yönetimi, Luciano Spalletti'nin Juventus orta sahasına daha fazla tecrübe ve kalite katması için istediği orta saha oyuncusu arayışında fiilen sıfırdan başlamak zorunda. Transfer döneminin bitimine üç gün kala (salı günü saat 20.00'de sona erecek), Kessié'ye alternatif bir çözüm bulmak Juventus için kolay bir iş değil.


Maliyetler ve zaman darlığı nedeniyle önemli bir orta saha oyuncusu için herhangi bir kulüple görüşmelere başlamanın zorluğu göz önüne alındığında ve bu ihtimal dışarıda bırakıldığında, Juventus'un önünde üç çıkış yolu kalıyor: iç çözüme yönelmek, başka bir takımın gözden çıkarılan bir oyuncusunu (belki de kadro dışı bırakılmış bir ismi) transfer etmek ya da bonservisi elinde olan bir futbolcuyu kadroya katmak.

  • DOUGLAS LUIZ VE KOOPMEINERS

    İlk seçenek, yani iç çözüm, iki oyuncuyu işaret ediyor: Douglas Luiz ve Teun Koopmeiners; bunlar, yeniden hazır olduğunda Manuel Locatelli ve Khephren Thuram ile dönüşümlü kullanılacak, Weston McKennie ise joker olarak değerlendirilebilecek. Douglas Luiz konusunda Spalletti ona inanıyor ve takımda kalmasına olumlu görüş bildirdi. Büyük bir ismin (Kessié ya da benzeri) gelmemesi, Brezilyalı oyuncunun sürelerini ve sorumluluklarını artırır. Koopmeiners için de aşağı yukarı aynı durum söz konusu: üst üste iki olumsuz sezonun ardından Hollandalı oyuncu bütün yaz transfer piyasasındaydı, ancak ne kendisi ne de kulüp adına uygun bir çözüm ortaya çıktı. Yeni bir orta saha oyuncusunun gelmemesi ve Miretti'nin ayrılması halinde, Hollandalı için sonunda Juventus seviyesinde olduğunu gösterebileceği üçüncü bir fırsat doğacak.


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  • FOFANA

    Fazlalık oyunculara gelince, ilk isim şu anda Milan'da kadro dışı olan Youssouf Fofana. Fransız oyuncu, Juventus kadrosundaki o boşluğu doldurabilir; belki de satın alma opsiyonlu kiralık olarak. Milan ayrıca Juventus'taki fazlalık oyunculara da bakıyor: Amorim'in hayali Nico Gonzalez tarzında bir oyuncu, ancak bir stoper de istiyor (Gatti?). Bu doğrultuda, Tuttosport'a göre iki kulübün transfer döneminin son saatlerinde bir takas üzerinde çalışması ihtimal dışı değil.


  • BROZOVIC

    Ve son olarak bonservisi elinde olan oyuncular var; bunlar arasında özellikle Inter'in eski Hırvat oyuncusu Marcelo Brozovic öne çıkıyor. 1992 doğumlu futbolcu, Al-Nassr'daki üç yıllık deneyiminin ardından serbest durumda. Ağustos ayının ortasında menajer ekibi, oyuncuyu Juventus'a önererek CEO Carnevali ile temas kurmaya çalıştı. Ferragosto döneminde bundan bir sonuç çıkmadı, çünkü Juventus tüm gücüyle Kessié'ye yönelmişti. Peki şimdi?


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