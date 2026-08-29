Kessié’nin hayır demesinin ardından Juventus’ta Fofana, Brozovic ya da iç çözüm ihtimali

Büyük bir sürpriz yaşanmadığı sürece ki bugün itibarıyla bu ihtimal düşük görünüyor, Juventus ile Franck Kessié arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Milan'ın eski orta saha oyuncusu, Al-Ahli ile ilişkisinin sona ermesinin ardından serbest kaldı ve Juventus'un teklif ettiği rakamı kabul etmedi: Fildişi Sahilli oyuncuya ve çevresine göre maaş, özellikle de bonuslar yeterli değil. Bu durumda Yaşlı Hanım'ın yönetimi, Luciano Spalletti'nin Juventus orta sahasına daha fazla tecrübe ve kalite katması için istediği orta saha oyuncusu arayışında fiilen sıfırdan başlamak zorunda. Transfer döneminin bitimine üç gün kala (salı günü saat 20.00'de sona erecek), Kessié'ye alternatif bir çözüm bulmak Juventus için kolay bir iş değil.





Maliyetler ve zaman darlığı nedeniyle önemli bir orta saha oyuncusu için herhangi bir kulüple görüşmelere başlamanın zorluğu göz önüne alındığında ve bu ihtimal dışarıda bırakıldığında, Juventus'un önünde üç çıkış yolu kalıyor: iç çözüme yönelmek, başka bir takımın gözden çıkarılan bir oyuncusunu (belki de kadro dışı bırakılmış bir ismi) transfer etmek ya da bonservisi elinde olan bir futbolcuyu kadroya katmak.