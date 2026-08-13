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"Keşke onu transfer etseydik!" - Eski Man Utd yıldızından Chelsea transferi hakkında şaşırtan iddia
Fortune, United'daki kaçan fırsata hayıflanıyor
United'ın eski savunmacısı Fortune, Manchester United'ın yaz transfer döneminde Welbeck'i Chelsea'den önce kadrosuna katmasını dilediğini itiraf etti. Tecrübeli forvet kısa süre önce Brighton'dan Stamford Bridge'e bir miktar sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. United altyapısından yetişen Welbeck, güney kıyısında verimli bir dönem geçirdi ancak şimdi batı Londra'da yeni bir sayfa açtı.
Ancak Fortune, eski kulübünün forvetle yeniden bir araya gelme fırsatını değerlendirmeyerek bir hata yaptığını düşünüyor. United bu transfer için hamle yapmamayı tercih ederken, Chelsea teknik direktörü Alonso kararlı davrandı. İspanyol çalıştırıcı, yeni Premier League sezonu öncesinde İngiliz tecrübeyi genç kadrosuna katmayı seçti.
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Alonso'nun transfer stratejisine övgü
Fortune, Alonso'nun son transferlerinin arkasındaki stratejik düşünceye dikkat çekerek Chelsea'nin son dönemdeki transfer çalışmalarını övgüye boğdu. Chelsea ayrıca bu yaz tecrübeli orta saha oyuncusu Jordan Henderson'ı da kadrosuna kattı.
"Xabi Alonso bu yaz Chelsea için bazı iyi transferler yaptı ama Danny Welbeck'in Manchester United'a geri döndüğünü görebilmeyi isterdim" dedi Metro'nun aktardığına göre.
"Welbeck ve Jordan Henderson'ı transfer ederek, özellikle Alonso'nun Real Madrid'de yaşadığı tecrübenin ardından Chelsea gibi bir kulüpte ihtiyaç duyduğunuz iyi örnekler oluşturacak bazı liderleri takıma getirmek istiyor."
Stamford Bridge'e liderlik getiriyor
Alonso, kulüp için zorlu geçen bir dönemin ardından kazanma mentalitesini aşılamak amacıyla Stamford Bridge'de göreve geldi. Fortune'a göre teknik adam, mevcut Chelsea soyunma odasında belirgin bir liderlik eksikliğini doğru şekilde tespit etti. Eski Premier League şampiyonu, hem Welbeck'in hem de Henderson'ın gelişinin bu sorunu anında çözeceğine inanıyor.
Fortune, "Chelsea soyunma odasına baktı, bir şeylerin eksik olduğunu hissetti ve fark yaratmaları için doğru karaktere ve tecrübeye sahip oyuncular olan Henderson ile Welbeck'i takıma kazandırdı" dedi. "Onlar sadece üst düzey, üst düzey oyuncular değil, aynı zamanda harika profesyoneller."
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Chelsea, Fulham açılış maçına hazırlanıyor
Yeni tecrübeli isimleri artık kadroya entegre olmuşken, Chelsea yaklaşan Premier League sezonuna tamamen odaklanmış durumda. Chelsea, geçen sezonun son derece hayal kırıklığı yaratan 10. sıra bitirişini ciddi şekilde geride bırakmak için çaresiz denecek kadar istekli olacak.
Alonso'nun yenilenen takımı, 24 Ağustos'ta merakla beklenen lig açılış maçında Batı Londra rakibi Fulham ile karşılaşacak. Welbeck ve Henderson ise teknik direktörlerinin kendilerine duyduğu güveni hemen boşa çıkarmamayı umacak. İkilinin görevi, Chelsea'yi yeniden Premier League tablosunun üst sıralarına taşımak olacak.
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