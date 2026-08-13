"Keşke onu transfer etseydik!" - Eski Man Utd yıldızından Chelsea transferi hakkında şaşırtan iddia

United'ın eski savunmacısı Fortune, Manchester United'ın yaz transfer döneminde Welbeck'i Chelsea'den önce kadrosuna katmasını dilediğini itiraf etti. Tecrübeli forvet kısa süre önce Brighton'dan Stamford Bridge'e bir miktar sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. United altyapısından yetişen Welbeck, güney kıyısında verimli bir dönem geçirdi ancak şimdi batı Londra'da yeni bir sayfa açtı.

Ancak Fortune, eski kulübünün forvetle yeniden bir araya gelme fırsatını değerlendirmeyerek bir hata yaptığını düşünüyor. United bu transfer için hamle yapmamayı tercih ederken, Chelsea teknik direktörü Alonso kararlı davrandı. İspanyol çalıştırıcı, yeni Premier League sezonu öncesinde İngiliz tecrübeyi genç kadrosuna katmayı seçti.