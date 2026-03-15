"Kesinlikle şok edici" - Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario, Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruşunu kurtaramayınca Jamie Carragher'ın sert eleştirilerine maruz kaldı
Carragher, Vicario'ya sert çıktı
Yardımcı yorumcu olarak görev yapan Carragher, Premier Lig maçında Liverpool'un erken bir golle öne geçmesinin ardından bu gole inanamadığını dile getirdi. Sky Sports'ta yaptığı açıklamada, "O [Szoboszlai] bir serbest vuruş uzmanı, ama şunu söyleyeyim ki Tottenham'da bir kaleci uzmanı yok," dedi.
Carragher, Tottenham'ın kadro derinliğini sorguluyor
Eski Liverpool savunma oyuncusu bununla yetinmedi ve İtalyan milli oyuncuya yönelik eleştirilerini daha da sertleştirdi. Carragher, 28 yaşındaki oyuncunun şu anda küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Igor Tudor’un takımında bir yük haline geldiğini öne sürdü. Yorumcu, hafta ortasında Atlético maçında Vicario’nun yerine genç yetenek Antonin Kinsky’nin ilk 11’de yer aldığı gerçeğine dikkat çekti.
"Kale ortasından çok da uzak değil, bunu kurtarmak zorundasın - vay canına. Bu korkunç, kaleciden kesinlikle şok edici bir performans," diye ekledi Carragher. "Diğer oyuncunun [Antonin Kinsky] hafta ortasında oynamasının nedeni, onun yeterince iyi olmamasıydı, durum buydu. Sonra herkesin bildiği gibi oyuna girdi, ancak Tottenham'ın kalede büyük sorunları var."
Kinsky'yi oyuna sokma kararı Spurs'a ters tepti ve Tudor, takımı 3-0 gerideyken sadece 17 dakika sonra kaleciyi oyundan aldı.
Tekrar eden bir suçlama teması
Carragher, Vicario'nun saha içi performansları ve davranışları konusunda ilk kez hayal kırıklığını dile getirmiyor. Aralık ayında Nottingham Forest'a 3-0 yenildikleri maçın ardından, yorumcu kalecinin sorumluluğu savunma oyuncularına yükleme eğilimini eleştirdi. O maçta Vicario'nun riskli bir pası Brighton'ın golüne yol açmış, ardından İtalyan kalecinin genç orta saha oyuncusu Archie Gray'i azarladığı görülmüştü.
Carragher, Sky Sports'un Extra Time programında "Bu sadece pas yapan bir kaleci değil" dedi. "Bu, zayıf ayağını kullanan bir kaleci. Tipik Vicario, her zaman başkasını suçluyor. Ne zaman bir gol girse, kollarını başkasına doğru sallıyor. Bunu sık sık yapıyor gibi görünüyor ve bugün de yine yaptı. Orta sahadaki genç Archie Gray'den bahsedebiliriz, ama ben bunu kalecinin üzerine atıyorum."
Tottenham'ın bundan sonraki planları neler?
Anfield'da Liverpool ile berabere kalmasının ardından Tottenham, yaklaşan UEFA Şampiyonlar Ligi maçına yenilenmiş bir özgüvenle çıkabilir. Spurs, şimdi dikkatini Çarşamba günü Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Atlético Madrid ile karşılaşmaya çevirecek.
Ancak Tudor'un oyuncuları zorlu bir görevle karşı karşıya; ilk maçta aldıkları 5-2'lik ağır yenilgiyi telafi edip Şampiyonlar Ligi umutlarını canlı tutmak için neredeyse bir mucizeye ihtiyaçları var.
